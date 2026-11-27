A quanto pare, a Milano anche il Natale ha bisogno di un rebranding. L’abete di piazza Duomo è arrivato dal Trentino, misura 26 metri, sarà acceso il 4 dicembre, alla vigilia della festa di Sant’Ambrogio, e servirà a raccogliere fondi per tre organizzazioni solidali. Ma guai a chiamarlo semplicemente albero di Natale: quest’anno è “L’Albero del Dono”. La questione solleva una domanda tutt’altro che peregrina: perché, quando si parla del Natale, sembra esserci sempre qualcosa da rinominare?

La discussione, come spesso accade, rischia di trasformarsi nell’ennesimo derby politico, con tanto di accuse di censura delle tradizioni cristiane, denunce di deriva woke e replica piccata del sindaco Giuseppe Sala che giovedì ha risposto alle polemiche: «Quest’anno, l’Albero del Dono sarà sostenuto da tre sponsor - Lilly, Dils e Lafarmacia - e sarà legato un progetto di solidarietà a favore di tre importanti associazioni come Progetto Arca, Caritas Ambrosiana e Comunità di Sant’Egidio».

Al netto delle strumentalizzazioni, però, una domanda merita di essere posta: perché mai un albero di Natale dovrebbe avere bisogno di un altro nome? Non c’è nulla di male nel volerlo legare a un’iniziativa benefica, raccogliere fondi per le persone in difficoltà o promuovere un progetto di solidarietà. Anzi. Tutto meritorio. Ma il dono non esclude il Natale così come la solidarietà non ha bisogno di cancellare la parola che dà il nome alla festa.

L'arrivo dell'abete in piazza Duomo (Foto Comune di Milano)



Il sindaco Sala ha ricordato che non è la prima volta: anche nel 2020 l’abete di piazza Duomo si chiamava «Albero del Dono». È vero. Allora l’iniziativa era sostenuta da uno sponsor e legata alla raccolta di generi alimentari per il Banco Alimentare in un anno particolarmente drammatico per la città e per tutto il Paese. Ma il fatto che sia già successo non significa che non si possa discutere dell’opportunità di riproporlo. Semmai dimostra che non siamo davanti a un episodio isolato, ma a un’abitudine ormai consolidata: quella di considerare il Natale un contenitore da riempire ogni anno con un’etichetta diversa.

Basta ripercorrere le cronache degli ultimi anni. Nel 2022 l’albero si presentava con il nome inglese “We Wish You to be Yourself”, con un allestimento rosa firmato Veralab, il marchio dell’Estetista Cinica. Nel 2023, 2024 e 2025 è diventato “l’Albero dei Giochi”, dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un omaggio a un appuntamento sportivo importante, certo, ma che ha finito per trasformare per tre stagioni consecutive il simbolo natalizio di piazza Duomo in una sorta di installazione promozionale dei Giochi.

Del resto, a Milano – e non solo a Milano – la progressiva commercializzazione del Natale non è una novità. Da anni gli alberi e le luminarie delle piazze vengono affidati agli sponsor, con marchi di ogni genere che si contendono il privilegio di illuminare le strade del centro. Non c’è niente di scandaloso nel fatto che un’impresa contribuisca a finanziare un allestimento pubblico. Il problema nasce quando la festa diventa soprattutto una vetrina, il suo simbolo un veicolo pubblicitario e la sua identità qualcosa da rimodellare a seconda del progetto creativo e dello sponsor di turno.

È una forma di brandizzazione che racconta molto del nostro tempo: tutto, anche il Natale, deve essere ripensato, riposizionato, reso riconoscibile attraverso un marchio. Possibilmente con un nome nuovo, un hashtag e un progetto di comunicazione. L’importante è che funzioni, attiri l’attenzione, faccia parlare di sé. Che poi si tratti della festa che ricorda la nascita di Gesù, evidentemente, è un dettaglio che può passare in secondo piano.

Il sindaco Giuseppe Sala all’inaugurazione dell’albero di Natale di Piazza Duomo a Milano il 6 dicembre 2024 (ANSA)

Gli altri casi

Non è, beninteso, una tendenza che riguarda soltanto Milano. Le cronache italiane hanno raccontato più volte il tentativo, talvolta maldestro, di rendere il Natale una ricorrenza genericamente invernale, depurata da riferimenti troppo esplicitamente cristiani per non indispettire i fedeli delle altre religioni, a cominciare dai musulmani (i quali, beninteso, non si sentono minimamente offesi dalla festa della nascita di Cristo). Nel 2015 fece discutere il caso della scuola di Rozzano, alle porte di Milano, dove il dirigente scolastico annunciò la sostituzione della tradizionale festa di Natale con una festa d’inverno. Nel 2017 toccò all’istituto comprensivo “Italo Calvino” di Milano, dove una festa venne ribattezzata «Grande festa delle buone feste». La dirigente spiegò che l’appuntamento non aveva l’obiettivo di celebrare il Natale e che le attività natalizie, anche di carattere religioso, erano previste in altri momenti. Più recentemente, nel dicembre 2025, a Reggio Emilia fece discutere la modifica del testo di Din don dan in una scuola elementare: i riferimenti al buon Gesù vennero sostituiti con parole più generiche. Episodi diversi, con contesti e responsabilità differenti, che non vanno confusi né trasformati in una crociata. Ma che restituiscono una domanda ricorrente: perché l’inclusione dovrebbe passare attraverso la rimozione dei riferimenti alla propria storia e alla propria tradizione?

Rispettare chi professa un’altra religione o non crede affatto non significa rendere invisibile la propria. Un albero di Natale non obbliga nessuno a credere in Gesù, così come un presepe non impone a nessuno di riconoscersi nella fede cristiana. La laicità non consiste nel cancellare le parole ma nel garantire a tutti la libertà di usarle e di riconoscersi nelle proprie tradizioni. E non si vede quale problema possa rappresentare chiamare “Albero di Natale” – perché è per il Natale che si allestisce – un abete collocato a dicembre davanti al Duomo di Milano.

L'allestimento dell'albero

Il dono è nel Dna del Natale

C’è poi un paradosso che merita di essere sottolineato. Il Natale cristiano è, per definizione, la festa di un dono: quello di Dio che si fa uomo. Il dono, dunque, non è un’alternativa al Natale ma ne rappresenta una delle espressioni più profonde con tutto quel che ne consegue: la carità, l’attenzione agli ultimi, la condivisione con chi è più fragile e in difficoltà. Proprio per questo non c’è alcuna necessità di contrapporre l’Albero del Dono all’Albero di Natale. Si può benissimo fare solidarietà senza cambiare il nome alla festa.

Perché la questione, alla fine, non è una battaglia lessicale né una disputa tra destra e sinistra. È il rischio di abituarci a un Natale sempre più svuotato della sua identità, ridotto a un generico periodo di luci, acquisti, iniziative commerciali e campagne solidali. Un Natale che va bene per tutti proprio perché non dice più nulla di preciso. Ma il Natale non è una stagione, un format o una campagna pubblicitaria da rinnovare ogni dodici mesi. È una festa con una storia, un significato e un nome precisi.

A Milano, città che sa essere modernissima ma che custodisce nel suo cuore anche l’identità cristiana che non esclude nessuno ma abbraccia tutti (basta andare in un oratorio per accorgersi dei tanti ragazzi di altre fedi che vengono accolti) non dovrebbe essere così difficile ricordarlo. Si possono cambiare gli addobbi, le luci, i colori, gli sponsor. Si può chiamarlo Albero del Dono nel progetto di solidarietà che lo accompagna. Ma non c’è bisogno di smettere di chiamarlo anche per quello che è: un albero di Natale.