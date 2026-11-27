Alla vigilia del Ringraziamento, quando l'America si prepara a sedersi a tavola e a contare ciò di cui essere grata, l'uomo più ricco del mondo ha deciso di fare un regalo ai bambini del Paese. A tutti. «Ogni bambino in America riceverà due azioni di SpaceX», ha scritto Elon Musk su X mercoledì 25 novembre: una dalla società, una da lui personalmente.

Fanno circa diciotto miliardi di dollari, secondo i calcoli di Reuters. E c'è un dettaglio di calendario nessundo dovrebbe ignorare: poche ore prima, la Federal Communications Commission aveva dato a SpaceX il permesso di mettere in orbita fino a un milione di satelliti.

Che cosa è stato davvero promesso

In questa storia i dettagli contano più dello slogan. SpaceX ha comunicato che verserà un'azione ordinaria di classe A, di nuova emissione, su ogni Trump Account già attivo: sono i conti d'investimento a vantaggio fiscale intestati ai minori, nati dentro un programma federale, che le famiglie possono alimentare nel tempo e a cui possono contribuire anche datori di lavoro e altri donatori.

Per i nati tra il 2025 e il 2028 che ne hanno diritto, il programma prevede un versamento iniziale di mille dollari. La Casa Bianca ha detto a ottobre di averne aperti quasi settanta milioni.

La seconda azione sarà quella di Musk, che la consegnerà quando scadrà il vincolo che gli impedisce di cedere i propri titoli, a giugno 2027. La prima, quella della società, è attesa a dicembre. Musk ha aggiunto che il gesto si ripeterà ogni anno. Ai prezzi di mercoledì, 127,44 dollari al Nasdaq, due azioni valgono 254,88 dollari: briciole per una famiglia, un oceano se moltiplicate per milioni di bambini.

L'idea, del resto, non nasce ieri. A ottobre Musk aveva promesso una sola azione a testa per il 2027, e la presidente di SpaceX Gwynne Shotwell, con il marito, oltre due milioni di titoli per i bambini dei Trump Account. Ora la società raddoppia e la promessa si rinnova ogni anno. Un impegno che cresce di mese in mese e non ha scadenza, più che un gesto, somiglia a una campagna.

Resta un'ombra, ed è giusto dirlo. SpaceX non ha chiarito se anche la quota personale di Musk passerà dai Trump Account, e «ogni bambino» non coincide con «ogni conto attivo»: i minorenni americani sono circa 72 milioni, i conti aperti quasi 70. La promessa è universale nello slogan, e per ora condizionata nella lettera.

AFP

Il cielo di Starmind

Per capire il dono bisogna alzare gli occhi. Dopo Starlink, che l'orbita bassa l'ha già affollata, arriva Starmind, la costellazione autorizzata dalla Fcc: fino a un milione di satelliti, ciascuno un piccolo data center per l'intelligenza artificiale da 250 kilowatt, costruito con Nvidia, alimentato dal sole e collegato agli altri da impulsi laser.

Voleranno tra i 500 e i 1.000 chilometri di quota, in «gusci» orbitali. I lanci con la nuova Starship cominceranno a fine giugno 2027, volumi significativi nel 2028 e molto elevati nel 2029, ha detto lo stesso Musk. Il presidente della Fcc, Brendan Carr, ha motivato il via libera con la leadership americana nell'intelligenza artificiale e con i limiti energetici dei data center terrestri.

È l'idea più antica della modernità, portata lassù: quando la terra non basta più, si conquista il cielo. Solo che il cielo, a differenza dei campi, non ha un confine né un catasto. Gli astronomi dell'Osservatorio europeo australe avvertono che Starmind rischia di cambiare «radicalmente il cielo notturno per chiunque sul pianeta». Il direttore generale Andreas Kaufer chiede una governance internazionale, perché è in gioco un bene comune globale.

Secondo l'analisi dell'esperto Olivier Hainaut, le scie complessive supererebbero ogni possibilità di mitigazione, anche se le aziende attenuano la luminosità dei singoli satelliti; un milione di oggetti disturberebbe la radioastronomia, inquinerebbe l'atmosfera tra lanci e rientri, affollerebbe l'orbita bassa fino al rischio di collisioni a catena. L'American Astronomical Society si è detta sconfortata. E perfino Amazon e Viasat, che costruiscono costellazioni proprie, temono detriti e orbite sature.

Perché lo fa

Eccoci alla domanda che conta: perché proprio ora, perché proprio i bambini? Potrebbe essere un'offensiva di charme per conquistare consenso legato ai propri affari nello spazio e nell'intelligenza artificiale, in una stagione di forte scrutinio sul settore tecnologico. La stessa agenzia ricorda che, alle elezioni di metà mandato di questo mese, gli oppositori dei data center sono stati tra i grandi vincitori dei Democratici. Il quadro è questo: un uomo che deve convincere un Paese a convivere con le sue macchine, a terra e in cielo, e sceglie di farlo regalando ai figli ciò che i genitori non possono ancora comprare, un pezzo di futuro.

Gli analisti interpellati dall'agenzia lo dicono con franchezza quasi brutale: nasce una base sterminata di piccoli azionisti fedeli, e una clientela di domani, già alfabetizzata alla finanza, per le piattaforme di trading. Un altro la legge come pubblicità per i Trump Account e come contrappeso alla filantropia di Anthropic, che a ottobre ha destinato il 5 per cento delle proprie azioni a un fondo per il bene pubblico.

Mettiamo poi i numeri in fila, perché sono più onesti degli slogan. Musk possedeva a giugno circa 6,42 miliardi di azioni SpaceX e il suo patrimonio è stimato in 824 miliardi di dollari. Se il dono personale riguarda i circa 72 milioni di minorenni, vale poco più di nove miliardi: all'incirca l'uno per cento dei suoi titoli e del suo patrimonio. L'altra metà non esce dalle sue tasche, ma dalla società: azioni create per l'occasione, il cui costo ricade per definizione su tutti gli altri azionisti. La generosità, tolta la retorica, ha la forma di un'aliquota.

Il dono e il permesso

Non è questo il punto, in fondo. Due azioni non fanno male a nessun bambino: se i mercati reggono, gli lasceranno in dote un piccolo capitale. Qualche prudenza la insegna l'educazione finanziaria più elementare, ovvero non mettere tutte le uova nello stesso paniere, e qui il paniere è uno solo e porta il nome di chi lo regala. Il punto vero è chi sceglie. Un tempo i beni comuni si redistribuivano con le leggi, i tributi, le scuole. Oggi un uomo solo decide con un post a chi dare, quanto e quando, e lo fa nel giorno in cui ottiene dallo Stato il permesso di occupare un pezzo di cielo.

EPA

È filantropia o è consenso? Probabilmente entrambe, e la seconda non cancella la prima. Ma un dono che arriva con un permesso in tasca va guardato due volte. E un bambino a cui oggi regalano due azioni, tra vent'anni alzerà la testa per cercare le stelle. Sarà bene che ne trovi ancora qualcuna.