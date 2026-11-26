Laura (nome di fantasia) è cresciuta con la convinzione di essere assolutamente negata in matematica, fin dalle elementari ha bisticciato con i numeri. Con il passare degli anni, questo complesso rapporto non è migliorato, così, una volta sposatasi, ha deciso di delegare qualunque cosa riguardasse i numeri al marito. Dopo diversi anni di matrimonio ha scoperto che quest’ultimo la tradiva con un’altra donna. E così, dopo aver abbandonato un ottimo posto di lavoro per crescere le figlie, si ritrova a separarsi. Quando ormai per il mercato lavorativo non vale quasi più nulla. In questo momento incontra la dottoressa Sara Forti, psicologa e psicoterapeuta, e inizia piano piano a ricostruire la sua vita, partendo dal ritrovare la salute mentale. Insieme scoprono che il difficile rapporto tra la paziente e i numeri si riconduce ad una semplice problematica, che non conosce genere: la discalculia.

Ora «Laura è riuscita a farsi i suoi conti, il suo budget, e adesso si è creata una nuova professione. Riceve ovviamente un mantenimento dal marito, perché si sono lasciati molto tardi. Insomma, adesso ha una vita, si è ripresa benissimo», ci racconta la dottoressa, giusto qualche minuto prima che inizi un’interessante incontro che verte proprio su questo tema, di cui non si parla mai abbastanza: la violenza economica. Ma in cosa consiste questa subdola forma di abuso?

«La violenza economica si definisce su tre tipologie di comportamenti, che non devono esserci necessariamente tutte e tre: la limitazione all'accesso alle risorse finanziarie, il sabotaggio della possibilità di avere autonomia economica e lo sfruttamento economico.La limitazione delle risorse capita quando tutto ciò che riguarda il budget familiare, gli investimenti di famiglia, le spese, se ne occupa una persona sola e l'altra viene completamente estromessa. C'entra il pregiudizio di genere, che purtroppo viene molto spesso alimentato anche dalle donne: "Tanto lui capisce di più, tanto lui lo sa di più". Così si trovano nella situazione in cui non sanno assolutamente nulla dei conti della famiglia», spiega Forti.

A questo incontro hanno preso parte insieme a lei anche Armando Cecatiello, avvocato familiarista, Pierpaolo Schirone, banker, Giorgia Nardelli, giornalista e Daniela Natale, avvocato penalista.

Ad aprire l’evento dandoci una panoramica del fenomeno è Cecatiello, che spiega come la Convenzione di Istanbul (ratificata nel 2013) include espressamente la violenza economica tra quelle di forma domestica, tesi sostenuta da un dato emblematico: il 6,6% delle donne tra i 16 e i 75 anni dichiara di averla subita dal partner o dall’ex.

Ma quali sono i segnali che rendono il fenomeno riconoscibile? Tra questi figurano lo stipendio trattenuto, i soldi lasciati sul comodino per fare la spesa, le autorizzazioni che da chiedere al marito per ogni tipo d’acquisto, la minaccia da parte di quest’ultimo di togliere il sostentamento economico. Il caso più emblematico è quando il marito presta la propria carta di credito (molto spesso l’unica per tutta la famiglia) con spese illimitate alla moglie: può acquistare ciò che desidera, ma lui ha il controllo di dove, come e quando vengono spesi questi soldi.

A questo punto una domanda sorge spontanea: ma non è un reato?

A fare chiarezza su questo punto ci ha pensato Daniela Natale, che ha spiegato come nel codice questo reato non esiste, ma i giudici lo riconducono alla sfera dei maltrattamenti in famiglia (art. 572). Il bene tutelato non è rappresentato dal portafoglio, ma dalla dignità e dalla libertà di scegliere per la propria vita. Per questo non importa se la coppia è ricca o povera: una donna può subire violenza economica anche in contesti dove i soldi abbondano. In altre parole, la legge non ha ancora dato un nome a questo abuso, ma ha già gli strumenti per punirlo. Perché come ricordato da Natale, «la violenza economica non lascia lividi, ma lascia tracce».

In questo paese sono presenti 28.871.717 maschi e 30.071.747 di femmine, secondo dati ISTAT del 2025. Eppure, gli uomini hanno più conti aperti nelle banche, circa il 93% di loro, rispetto alle donne, ferme a poco meno dell’80%. Di queste solo il 58% ha un conto bancario mono intestato, mentre il 17% (!) non ha alcun conto. Per combattere questa piaga Pierpaolo Schirone suggerisce un modus operandi che punta ad aiutare concretamente le donne. Ad ogni coppia che si presenta in banca suggerisce di aprire tre conti: due personali e uno cointestato per le spese comuni, a cui contribuire proporzionalmente allo stipendio che si riceve, e non a metà a prescindere. Suggerisce poi di utilizzare il fondo pensione come strumento di indipendenza: se lei fa una pausa da lavoro, il marito può versare soldi sul suo fondo, così la contribuzione non va a zero.

Tutte queste accortezze sono utili, ma il problema risiede alla base, fin da quando si è bambini. E qui torna in gioco la storia di Laura. All’inizio della prima elementare, maschi e femmine hanno le stesse capacità di apprendimento della matematica. Dopo sei mesi, i maschi hanno voti più alti, non perché siano più portarti a comprendere i numeri, ma perché insegnanti e genitori si dedicano di più a loro.

Entrando nella fase adolescenziale, ai maschi viene data la classica paghetta, mentre le ragazze si ritrovano a chiedere i soldi quando necessari. Così facendo non è detto che mensilmente la ragazza spenda meno del ragazzo, ma sicuramente non avrà una prima esperienza di educazione finanziaria. Lui impara a gestire il suo budget, capire come e in cosa spendere, lei no. Tutto questo si ricollega ad una cultura che, come ci ricorda la giornalista Nardelli, è impregnata di usanze da superare. Basti pensare che fino al 1975 le donne avevano bisogno dell’autorizzazione del padre prima e del marito poi per gestire i loro beni (sì, i loro).

Forse è questa la frase che resta di più. Nel film C'è ancora domani, ricorda la dottoressa Forti, una madre che da anni mette da parte di nascosto qualche soldo dice alla figlia: “Tu hai ancora tempo”. E la figlia risponde: “Pure tu, mà”.

Una battuta che vale per le ragazze di oggi, a cui si può insegnare presto a gestire un budget, ma anche per le donne che di anni ne hanno più di sessantacinque e faticano a vedere una via d'uscita. Laura, che in età avanzata ha imparato a fare i suoi conti e si è inventata una nuova professione, ne è la prova.