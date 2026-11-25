Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Filippo Bianchi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Bergamo, in Consiglio comunale ha pronunciato queste parole: «Quando l'Occidente era cristiano esistevano il rispetto e la cavalleria per le donne. Un qualcosa che dall'Illuminismo in poi si è andato a perdere. Nell'800 sorse il movimento femminista e oggi se ne vedono le conseguenze. Tutto quello a cui oggi stiamo assistendo è figlio di questo movimento che a sua volta è figlio del liberalismo».

Boutade acchiappalike, forse, ma che rischia di confondere chi non conosce bene la storia e indurlo a credere che esista un fondamento nel mettere in relazione il femminismo e la violenza sulle donne, ovvero la rivendicazione dei diritti femminili e una maggiore esposizione ad aggressioni fisiche e psicologiche. E allora forse un piccolo ripasso della storia può essere utile. Perché non c’è nessuna correlazione.

Innanzitutto, la violenza sulle donne non è stata soltanto praticata: per secoli è stata anche giuridicamente e culturalmente legittimata. E non ci riferiamo soltanto alle donne che hanno subito uno stupro o un omicidio, ma anche a quelle costrette a matrimoni imposti, private della libertà, segregate o sottoposte alla violenza domestica. Fino a tempi relativamente recenti, il marito esercitava legalmente un'autorità sulla moglie e le violenze consumate tra le mura domestiche venivano spesso considerate una questione privata. Anche lo stupro, fino al 1996, è stato classificato dal nostro ordinamento come un delitto contro la morale pubblica e non contro la persona.

Del resto, uno dei miti fondativi di Roma è proprio il racconto di una violenza collettiva contro le donne: il ratto delle Sabine, che chi scrive imparava a conoscere come una vicenda quasi eroica già alle elementari, negli anni Settanta, insieme al fratricidio di Romolo e Remo e alle oche del Campidoglio (che, a ben vedere, non sembrano proprio storielle dello stesso tenore).

Il ratto delle sabine da parte dei romani di Nicolas Poussin

Secondo il racconto tramandato da Tito Livio, Romolo, non riuscendo a ottenere dalle popolazioni vicine il consenso a matrimoni con i cittadini della neonata Roma, organizzò una festa e invitò i Sabini. A un segnale convenuto, i Romani rapirono le ragazze presenti, destinandole a diventare loro mogli. Il motivo era molto concreto: la città aveva bisogno di donne per garantire la propria discendenza e sopravvivenza. Quando i Sabini mossero guerra a Roma per riprendersi le figlie e le sorelle, furono proprio le donne, ormai diventate mogli e madri, a interporsi tra i due eserciti, favorendo la riconciliazione e l'unificazione dei popoli.

Il ratto delle Sabine è uno degli esempi più significativi di legittimazione culturale della violenza sulle donne nella tradizione occidentale: la sopraffazione viene trasformata in un atto necessario alla nascita di una civiltà. E nei secoli è diventato anche il soggetto di numerose opere d'arte, trasformandosi in uno spettacolo estetico, una rappresentazione della forza maschile e della sopraffazione fisica. Pensiamo al celebre gruppo marmoreo di Giambologna, conservato nella Loggia dei Lanzi a Firenze, oppure ai dipinti di Nicolas Poussin e Pietro da Cortona.

Un'altra vicenda fondativa della cultura occidentale è quella di Lucrezia, moglie di Collatino, violentata da Sesto Tarquinio, figlio dell'ultimo re di Roma. Dopo aver denunciato pubblicamente l'accaduto, si tolse la vita. La sua vicenda contribuì, nel racconto tramandato da Tito Livio, alla cacciata dei Tarquini e alla nascita della Repubblica romana. Anche in questo caso siamo di fronte a un episodio leggendario, non a una vicenda storica verificabile, ma di enorme influenza nella cultura europea.

I matrimoni imposti sono stati una pratica riconosciuta e diffusa per secoli. Uno dei casi più illustri è quello di Isabella d'Angoulême, che aveva circa dodici anni quando il re Giovanni d'Inghilterra la sposò, sottraendola a un precedente accordo matrimoniale. L'unione rispondeva soprattutto a un'operazione politica e dinastica. È un esempio di come il corpo e il destino matrimoniale delle ragazze, anche di nobili origini, fossero strumenti di alleanze e strategie decise dagli uomini.

Artemisia Gentileschi, Giuditta decapita Oloferne, dettaglio, 1612-'13, Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli. Gli storici dell'arte ipotizzano che nel dipingere questo quadro abbia attinto anche al suo vissuto di vittima di violenza

Un caso di violenza sessuale particolarmente documentato è quello della pittrice Artemisia Gentileschi che, appena diciottenne, fu violentata dal pittore Agostino Tassi, che frequentava la sua famiglia. Il padre Orazio lo denunciò e nel 1612 si celebrò un processo. Artemisia fu sottoposta a un interrogatorio umiliante e alla tortura dei sibilli, una pratica dolorosa utilizzata per verificare la veridicità delle sue dichiarazioni. Tassi venne condannato all'esilio da Roma, ma la pena non ebbe conseguenze significative sulla sua vita. È un caso straordinario anche perché possediamo gli atti processuali e la testimonianza della vittima.

Una scena del film Maria Goretti del 2003, diretto da Giulio Base.

In tempi più recenti, ma sicuramente ben lontani dall'avvento del femminismo, ricordiamo la vicenda di Maria Goretti. Aveva undici anni, quasi dodici, quando il 5 luglio 1902 venne aggredita da Alessandro Serenelli, un vicino di casa di diciannove anni. Il giovane aveva già tentato in precedenza di molestarla. Quel giorno cercò di violentarla e, davanti alla sua resistenza, la colpì quattordici volte con un punteruolo. Maria morì il giorno successivo. Per la Chiesa cattolica divenne santa anche per aver perdonato il suo assassino prima di morire. Ma, al di là della narrazione religiosa, resta il fatto che era una bambina uccisa da un uomo che voleva abusare di lei. Non certo la prima, non certo l'ultima, purtroppo.

Sul riferimento al Cristianesimo e alla sua vera idea di famiglia, ben lontana da quella tratteggiata in modo approssimativo dal consigliere di Bergamo, in cui l’uomo da fa cavaliere e protegge la donna, rimandiamo invece alla riflessione della teologa Rosanna Virgili.

Per una ricostruzione storica rigorosa rimandiamo al saggio La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI), a cura di Simona Feci e Laura Schettini (Viella).

Il volume presenta un'ampia ricognizione sulla storia della violenza contro le donne, esplorando sia i contesti nei quali questa si produce e si manifesta, in particolare nell'ambito delle relazioni familiari, sia le politiche del diritto adottate per regolarla e contrastarla. I saggi si muovono lungo un arco cronologico che va dalla prima età moderna al presente e prendono in esame aree differenti del territorio italiano.

Ne emerge una costante: la violenza, nelle diverse epoche, è espressione di rapporti di potere diseguali tra uomini e donne. Si parte da lontano, dallo ius corrigendi del pater familias, evocato nelle aule di tribunale fino a Novecento inoltrato: la prerogativa del capofamiglia di esercitare un presunto «diritto di correzione» nei confronti della moglie e dei figli, che tra le mura domestiche poteva tradursi in maltrattamenti e violenze.

Il percorso arriva fino al riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona, con la legge del 1996, e alla definizione di femminicidio elaborata da Diana Russell. Il termine femicide venne introdotto nel dibattito internazionale nel 1976 e successivamente approfondito, nel 1992, insieme a Jill Radford.

Croci rosa in ricordo delle centinaia di donne vittime di femmicidio a Ciudad Juárez (Messico)

Come si spiega nell'introduzione al volume, la riflessione politica femminista si trovò a fare i conti con sgomento con le centinaia di donne fatte sparire e uccise a Ciudad Juárez, al confine tra Messico e Stati Uniti, per le quali inizialmente non si riusciva a individuare una matrice comune. In questi e negli altri casi riconducibili al femminicidio, l'elemento costitutivo non è necessariamente l'offesa sessuale, ma la volontà di affermare o preservare la supremazia maschile: le donne vengono colpite in quanto donne, come spesso è accaduto con gli stupri etnici durante alcuni conflitti, come quello relativamente recente nei paesi della ex Jugoslavia.

Per un approfondimento sul percorso legislativo italiano a tutela dei diritti femminili rimandiamo invece al dossier istituzionale In difesa delle donne, pubblicato dal Senato della Repubblica.

Tra i passaggi storici fondamentali:

1975: abolizione dell'autorità maritale con la riforma del diritto di famiglia;

1981: abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore;

1996: la violenza sessuale diventa un reato contro la persona e non più contro la morale pubblica e il buon costume;

2009: introduzione del reato di stalking;

2013: ratifica della Convenzione di Istanbul.

Ma già nella nostra Costituzione erano presenti tutti i principi da cui sarebbero poi scaturite queste conquiste legislative: l'affermazione della piena parità tra uomini e donne, premessa indispensabile per rimuovere il terreno di coltura della violenza. Il principio di uguaglianza senza distinzioni di sesso (articolo 3); il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva uguaglianza dei cittadini; l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (articolo 29); il riconoscimento dei diritti della donna lavoratrice (articolo 37); le pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (articolo 51).

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Insomma, la parità e il rispetto non sono un'invenzione del femminismo, né tantomeno la causa della violenza sulle donne. Sono, al contrario, le condizioni indispensabili per contrastarla. Come la storia dimostra.