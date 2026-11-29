Fino a qualche anno fa, se non potevamo permetterci un acquisto, nella maggior parte dei casi aspettavamo lo stipendio successivo oppure rinunciavamo. Oggi, quando facciamo shopping online, a pochi passi dalla conclusione dell'ordine ci viene offerta un'alternativa: pagare soltanto un terzo del prezzo e rimandare il resto ai mesi successivi, senza interessi.

È la formula che ha decretato il successo di Klarna e Scalapay, adottata anche da altri operatori come PayPal e Satispay. Una possibilità particolarmente allettante in questo periodo dell'anno, tra le offerte del Black Friday, il Cyber Monday e la corsa ai regali di Natale.

Ma quali effetti ha questa nuova abitudine sulle nostre finanze? A mettere in guardia i consumatori è la stessa Banca d'Italia, che evidenzia il rischio di contrarre debiti senza esserne pienamente consapevoli.

Come funzionano Klarna, Scalapay e le altre app per pagare a rate

Il sistema si chiama Buy Now, Pay Later (BNPL), letteralmente «compra ora, paga dopo». Nella formula a tre rate, al momento dell'acquisto si versa un terzo del prezzo del prodotto, mentre il resto viene addebitato automaticamente nei due mesi successivi. Non sono previsti interessi, purché vengano rispettate le condizioni contrattuali.

La novità, rispetto alle tradizionali forme di finanziamento, riguarda soprattutto il tipo di acquisti per cui si ricorre alla rateizzazione. Se un tempo chiedevamo un finanziamento principalmente per comprare un'automobile, un elettrodomestico o arredare casa, oggi possiamo farlo anche per una maglietta da poche decine di euro.

La semplicità con cui si accede a questi servizi rischia così di trasformare il ricorso al credito in un'abitudine di consumo.

Un mercato da quasi 10 miliardi di euro in Italia

A fotografare le dimensioni del fenomeno è la Banca d'Italia. Nel nostro Paese il valore delle transazioni effettuate attraverso questi servizi è passato da circa un miliardo di euro nel 2021 a quasi 10 miliardi nel 2025.

Tra il 2022 e il 2025 la percentuale di famiglie italiane che ha utilizzato il pagamento dilazionato è salita dal 4 al 30 per cento, sebbene la maggioranza ne faccia un uso occasionale.

Particolarmente significativo è il cambiamento del profilo economico degli utilizzatori. Se inizialmente questi strumenti erano più diffusi tra le famiglie con redditi superiori alla media nazionale, il loro utilizzo si sta estendendo anche a quelle con redditi medio-bassi, pochi risparmi e altri debiti da sostenere.

Il pagamento a rate, dunque, non risponde soltanto a un'esigenza di comodità, ma può diventare un modo per far fronte alle difficoltà economiche, con il rischio di aggravarle.

Perché pagare a rate ci fa spendere di più?

Un cappotto da 180 euro può sembrarci troppo costoso. Se però sul sito del negozio leggiamo che possiamo acquistarlo pagando 60 euro al mese, siamo più facilmente tentati di comprarlo. Eppure il prezzo è rimasto lo stesso.

Il fenomeno è stato studiato da Stijn Maesen e Dionysius Ang, autori di una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Marketing. Analizzando il comportamento dei clienti di un grande rivenditore statunitense prima e dopo l'introduzione del pagamento dilazionato, i ricercatori hanno osservato un aumento sia della frequenza degli acquisti sia degli importi spesi.

Attraverso alcuni esperimenti hanno inoltre rilevato che suddividere il prezzo in rate può attenuare la percezione dei propri limiti economici. In altre parole, siamo più propensi a comprare qualcosa quando abbiamo l'impressione che quella spesa incida poco sul nostro bilancio.

A risultati analoghi è giunta una ricerca condotta da studiosi della Banca centrale irlandese e del Trinity College di Dublino. Nell'esperimento, i partecipanti che utilizzavano il pagamento dilazionato hanno speso mediamente il 4,39 per cento in più rispetto a chi utilizzava una carta di debito.

Il rischio di accumulare debiti senza accorgersene

Una rata da 30 euro difficilmente desta preoccupazione. Il problema è che, quando facciamo un nuovo acquisto, potremmo non ricordare quanto denaro abbiamo già impegnato per i mesi successivi.

Se utilizziamo più piattaforme contemporaneamente, poi, avere un quadro complessivo dei debiti contratti diventa ancora più difficile.

Secondo la Banca d'Italia, l'importo medio delle singole operazioni di Buy Now, Pay Later è di poco superiore ai 200 euro. Una cifra che, suddivisa in più mensilità, può apparire facilmente sostenibile.

Bisogna però fare i conti anche con le altre spese familiari e con gli imprevisti. Una bolletta più alta del previsto o un guasto all'automobile possono bastare a mettere in difficoltà chi ha già impegnato una parte consistente dello stipendio del mese successivo.

Come guadagnano Klarna e Scalapay se non applicano interessi?

Una delle principali fonti di ricavo di queste società è rappresentata dalle commissioni pagate dai commercianti che decidono di offrire il servizio ai propri clienti.

Perché a un negoziante conviene sostenere questo costo? Perché la possibilità di dilazionare il pagamento può convincere il cliente a portare a termine un acquisto al quale avrebbe altrimenti rinunciato, oppure a spendere più di quanto aveva inizialmente previsto.

Le piattaforme possono inoltre ricavare guadagni da altri servizi finanziari e da formule di finanziamento differenti da quella delle tre rate senza interessi.

Cosa succede se non si riesce a pagare una rata?

Le conseguenze variano a seconda della piattaforma utilizzata.

Nel caso di Scalapay, le condizioni pubblicate dalla società prevedono commissioni fino a 6 euro quando il ritardo supera le 24 ore, alle quali possono aggiungersi altri 6 euro dopo nove giorni. I costi complessivi non possono comunque superare il 15 per cento del valore dell'ordine.

Anche Klarna prevede la possibilità di applicare commissioni in caso di ritardo, mentre PayPal non ne prevede per il servizio «Paga in 3 rate».

L'assenza di penali, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo di restituire il denaro. A seconda delle condizioni contrattuali, il mancato pagamento può comportare il blocco della possibilità di effettuare nuovi acquisti rateali, l'avvio di procedure di recupero crediti o eventuali segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.

Chi si trova in difficoltà dovrebbe quindi contattare tempestivamente la società con cui ha contratto il debito, senza aspettare che si accumulino ulteriori ritardi.

Le nuove regole europee a tutela dei consumatori

Proprio la diffusione di queste forme di finanziamento ha spinto l'Unione europea a rivedere la normativa sul credito al consumo.

La nuova direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025, estende a gran parte dei servizi Buy Now, Pay Later le tutele previste per chi sottoscrive un finanziamento.

Tra le novità figurano una maggiore trasparenza delle informazioni fornite al consumatore e una più attenta valutazione della sua capacità di restituire il denaro.

Il calendario europeo ha fissato al 20 novembre 2026 la data di applicazione delle nuove regole, mentre in Italia è previsto anche un periodo di adeguamento legato alle disposizioni attuative della Banca d'Italia.

Come capire se stiamo spendendo troppo

Ricorrere al pagamento dilazionato non è necessariamente una scelta sbagliata. Può essere utile, per esempio, per affrontare una spesa imprevista senza esaurire i propri risparmi. Diverso è il caso di chi utilizza sistematicamente le rate perché non dispone del denaro necessario per sostenere i propri consumi.

Un primo accorgimento consiste nel tenere traccia di tutti i pagamenti ancora da effettuare, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, e considerarli nel bilancio familiare dei mesi successivi. Quando si tratta di acquisti non indispensabili, può essere utile anche rimandare la decisione di qualche giorno.

Se invece ci si accorge di dover ricorrere sempre più spesso al credito per sostenere le normali spese quotidiane, o di non riuscire a rispettare le scadenze, è opportuno rivolgersi a un'associazione di consumatori o a uno sportello di assistenza per il sovraindebitamento.

Prima di scegliere l'opzione «Paga in tre rate», insomma, la domanda da porsi non è se possiamo permetterci di pagare la prima rata, ma se possiamo davvero permetterci quell'acquisto.