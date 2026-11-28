A otto mesi dalla bocciatura della riforma costituzionale sulla giustizia, il ministro Carlo Nordio tende la mano alla magistratura e propone di rateizzare il pagamento degli stipendi arretrati di giudici e pubblici ministeri. Il Guardasigilli è intervenuto questa mattina, sabato 28 novembre, a Castel Capuano, a Napoli, durante il 37° congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), inaugurato ieri al Teatro San Carlo alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nordio ha manifestato la volontà di superare le tensioni della campagna referendaria e di tornare a lavorare insieme ai magistrati. Un'apertura che arriva mentre Governo e Anm sono nuovamente divisi sulla questione degli adeguamenti retributivi e sulla decisione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di non firmare il decreto necessario a renderli effettivi.

Perché è scontro sugli stipendi dei magistrati

Per capire le ragioni della controversia occorre risalire al 2021, quando il Governo Draghi aveva fissato al 4,85 per cento l'adeguamento degli stipendi dei magistrati sulla base degli aumenti retributivi ottenuti dagli altri dipendenti pubblici nel triennio 2018-2020.

A differenza di altre categorie di lavoratori, infatti, i magistrati non contrattano periodicamente i propri stipendi con il Governo. Le loro retribuzioni vengono aggiornate ogni tre anni attraverso un meccanismo stabilito dalla legge, pensato anche per tutelare l'indipendenza economica della magistratura.

L'Anm aveva contestato i criteri utilizzati per determinare gli aumenti. Il 9 luglio 2025, con la sentenza n. 6004, il Consiglio di Stato ha dato ragione ai magistrati, stabilendo che il calcolo non era conforme alla normativa. L'Istat ha quindi ricalcolato la percentuale di adeguamento, portandola dal 4,85 al 6,22 per cento.

Per rendere effettivi gli aumenti manca però un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. L'Anm si è così rivolta nuovamente ai giudici amministrativi che, con una pronuncia depositata il 25 novembre, hanno ordinato al Governo di emanare il provvedimento entro il 31 gennaio 2027.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto per il momento non necessario nominare un commissario che si sostituisca all'amministrazione. Qualora il Governo non rispettasse la scadenza, l'Anm potrebbe chiedere ulteriori misure per ottenere l'esecuzione della sentenza.

Il no di Giorgia Meloni e la proposta di Nordio

Lo scorso 18 ottobre Giorgia Meloni aveva annunciato di non voler firmare il decreto, sostenendo che, in un momento di difficoltà economica, fosse prioritario destinare le risorse pubbliche alle fasce più deboli della popolazione.

La cifra complessiva in discussione, vicina al miliardo di euro, non riguarda soltanto il triennio 2018-2020, ma comprende anche gli adeguamenti relativi al periodo successivo, dal 2021 al 2023, oggetto di un altro contenzioso. L'Anm rivendica il diritto a ottenere somme previste dalla legge e non corrisposte per anni.

La presidente del Consiglio ha ribadito la propria posizione anche dopo l'ultima pronuncia del Consiglio di Stato e ha declinato l'invito a partecipare al congresso di Napoli, suscitando il rammarico della magistratura associata.

«Le sentenze vanno eseguite», ha affermato oggi Nordio, precisando che ai magistrati non viene chiesto di rinunciare a quanto spetta loro, ma di accettare che il pagamento avvenga in tempi più lunghi o in più rate, in considerazione dei sacrifici economici che molti cittadini italiani stanno affrontando.

Nel primo pomeriggio, dopo che le sue parole erano state interpretate come una presa di distanza dalla presidente del Consiglio, il Guardasigilli ha precisato in una nota di essere in piena sintonia con Meloni, escludendo contrasti all'interno dell'esecutivo.

A contestare la proposta di rateizzazione è stato invece il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che ha richiamato gli aumenti retributivi riconosciuti, secondo quanto da lui riferito, ai funzionari di Palazzo Chigi nell'aprile scorso, con il pagamento degli arretrati in un'unica soluzione. «Se c'è crisi, c'è crisi per tutti», ha osservato il magistrato.

Governo e magistratura, le tensioni dopo il referendum sulla giustizia

La vicenda degli stipendi si inserisce in un rapporto già segnato dalle divisioni emerse durante la campagna per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo scorso.

La riforma sostenuta dall'esecutivo prevedeva la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, l'istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura e la nascita di un'Alta Corte disciplinare.

Secondo i sostenitori della riforma, la separazione delle carriere avrebbe rafforzato l'imparzialità del giudice rispetto all'accusa. L'Anm e gli oppositori del progetto ritenevano invece che le modifiche all'ordinamento giudiziario potessero mettere a rischio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

La vittoria del No, con oltre il 53 per cento dei voti, ha impedito l'entrata in vigore della riforma.

Proprio il richiamo alla necessità di rispettare la volontà espressa dagli elettori è valso oggi a Nordio uno degli applausi della platea di Castel Capuano. Il ministro ha espresso apprezzamento per alcuni passaggi della relazione inaugurale del presidente dell'Anm, Giuseppe Tango, che già nella giornata di venerdì aveva auspicato una ripresa del dialogo con la politica, nel rispetto delle rispettive funzioni.

Un altro applauso è arrivato quando il Guardasigilli ha ringraziato i magistrati per il lavoro svolto nel raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Troppi reati e pene più severe: il confronto sulla giustizia penale

Al di là della questione economica, uno dei possibili terreni di collaborazione tra Governo e magistratura riguarda la revisione del codice penale.

Nella relazione inaugurale, Giuseppe Tango ha riconosciuto gli errori commessi dalla stessa magistratura associata negli ultimi anni, rivendicando il percorso intrapreso per porvi rimedio. Ha però anche messo in guardia dal rischio che gli attacchi ai magistrati compromettano la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Tra le questioni sollevate dal presidente dell'Anm c'è la crescente tendenza a rispondere ai problemi sociali introducendo nuovi reati o inasprendo le pene, con conseguenze sul lavoro dei tribunali e sulle condizioni degli istituti penitenziari.

Tango si è soffermato in particolare sulla criminalità minorile, esprimendo preoccupazione per un approccio prevalentemente punitivo che rischia di individuare nel carcere la principale risposta al disagio giovanile.

Su questo terreno si è registrata un'apertura di Nordio, che ha riconosciuto l'eccessiva produzione di norme, pur difendendo la necessità di introdurre nuovi reati per contrastare fenomeni legati all'innovazione tecnologica.

Il ministro ha quindi proposto di avviare un confronto con magistrati, avvocati e rappresentanti del mondo accademico per individuare i reati da depenalizzare, ossia quelle condotte che potrebbero essere sanzionate senza ricorrere a un procedimento penale.

Tajani propone un patto per lo Stato di diritto

Al congresso è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha proposto un patto per lo Stato di diritto, ribadendo che Forza Italia non è contro la magistratura.

Il segretario del partito ha richiamato la politica alle proprie responsabilità, a partire dall'uso delle inchieste giudiziarie nello scontro tra avversari. Ha ricordato come la diffusione della notizia di un'indagine possa compromettere la reputazione di una persona, anche quando il procedimento si conclude con un'assoluzione.

Tajani ha inoltre sottolineato che l'indipendenza dei giudici rappresenta una garanzia per i cittadini e che la politica ha il compito di assicurare agli uffici giudiziari le risorse e il personale necessari per lavorare.

«La separazione dei poteri non implica la loro incomunicabilità», ha ricordato il vicepremier, sottolineando la necessità che politica e magistratura collaborino nel rispetto delle rispettive competenze.