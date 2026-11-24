La COP31 è davvero fallita nei suoi intenti senza l’intesa politica sul clima? Dipende. Perché un conto sono i manifesti ufficiali e un altro gli effetti del “multilateralismo dal basso” che transitano per le vie dei negoziati formali. Accordi su obiettivi, finanziamenti e non solo che interessano 198 Paesi. Incontri tra operatori nei settori della ricerca, dell’industria, dell’agricoltura, del Terzo Settore e tra enti locali. Iniziative che, oltre le parole solenni, determineranno la nascita o la prosecuzione di progetti di mitigazione o di adattamento, andando ad incidere su temi urgenti come energia, acqua e cibo. Un mondo “a latere” che, anche senza essere la firma della Cover Decision, contribuirà a procedere su molte strade intraprese.

Sul successo ufficiale del lungo vertice sul clima di Antalya, ospitato dalla Turchia con l’Australia che ha assunto il ruolo di Presidenza dei negoziati, hanno giocato un ruolo importante l’assenza degli Stati Uniti e la partecipazione di una Cina “presente, ma defilata” e poco disposta a vincolarsi. Se il meccanismo del consenso è uno degli annosi problemi delle COP, con ricadute sull’efficacia delle misure adottate contro il riscaldamento globale, il vertice turco si è concluso con un deciso nulla di fatto. Non è possibile, secondo l’Unione europea, il Regno Unito e i piccoli Stati insulari siglare una dichiarazione finale che non contempli una citazione esplicita al vero nemico: i combustibili fossili. Un accordo deve essere un buon accordo, quindi, anche se le parole, spesso, potrebbero essere vacue.

Lo sforzo va raddoppiato dopo la nascita di intese proiettate, a detta degli stessi aderenti, a “scrivere la storia”. La più evidente, da non scordare, è il trilaterale Usa-Cina-Russia di Shenzhen, con l’impegno dei “tre” di aumentare le forniture di petrolio. Alla base dell’insuccesso c’è evidentemente l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, i cui obiettivi rimangono però in vigore. Con l’attenzione rivolta allo Stretto di Hormuz e la fame di energia di giganti come la Cina, diventa probabilmente rilevante però, per i governi, regolare questi processi “spontanei” di transizione, mentre tutto si gioca sulla modalità di produzione dell’energia del futuro.

La protesta di alcuni attivisti alla COP31 in Turchia. (REUTERS)

“Il negoziato tra gli Stati si è arenato” – afferma Franco Cotana, Amministratore di RSE, Ricerca sul Sistema Energetico nazionale – “ma gli incontri e gli accordi sul campo della transizione hanno fatto passi concreti”. Per Cotana la COP31 di Antalya “va letta su due piani distinti, sarebbe un errore fermarsi al primo. Il negoziato tra gli Stati è fallito, ma “c’è un’altra COP” – afferma - “quella dei progetti, e questa ha funzionato. Decine di migliaia di delegati di governi, istituzioni finanziarie, università, imprese e società civile hanno animato eventi collaterali e incontri bilaterali e trilaterali, stringendo accordi e ponendo le basi di interventi concreti di mitigazione, di adattamento ai cambiamenti climatici e di decarbonizzazione”.

Fuori dal testo negoziale, fa notare l’amministratore di RSE, oltre 90 Paesi si sono impegnati volontariamente a portare l’elettricità dal 23 al 35 per cento dei consumi finali di energia entro il 2035. “Il progetto «Albedo for Africa», ad esempio, è stato presentato il 12 novembre al Padiglione Italia con un’idea è semplice” – chiarisce. “Le superfici chiare, ad alta riflettenza, rimandano verso lo spazio parte della radiazione solare e raffrescano suolo ed edifici. In agricoltura le membrane riflettenti riducono l’evaporazione e fanno risparmiare acqua. Abbinate all’agrivoltaico producono insieme cibo ed energia pulita. Gli obiettivi” – evidenzia Cotana – “sono quattro in uno: sistemi ad alto albedo, agrivoltaico, agricoltura sostenibile, gestione dell’acqua. Il progetto ha riscosso grande interesse da parte della Banca Mondiale, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’United Nations Development Programme - UNDP. La cura della casa comune, insomma, non si ferma dove si ferma la diplomazia.”