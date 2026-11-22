Doveva essere un appuntamento decisivo per rilanciare la lotta al cambiamento climatico. Si sta trasformando invece in una delle conferenze più difficili e controverse nella storia dei negoziati internazionali sul clima. La COP31 di Antalya, in Turchia, si è protratta ben oltre la conclusione prevista per venerdì 20 novembre, con trattative durate tutta la notte e un confronto sempre più acceso tra i Paesi partecipanti. Il risultato è un testo che non soddisfa le aspettative di chi chiedeva impegni più incisivi e che ha provocato una presa di posizione particolarmente netta dell'Unione europea.

Bruxelles ha infatti formalmente respinto il Patto di Antalya, contestando soprattutto l’assenza di qualsiasi riferimento esplicito ai combustibili fossili. «Non possiamo approvare una decisione che non risponde alla scienza e che non menziona nemmeno i combustibili fossili», ha dichiarato il ministro irlandese Darragh O'Brien, intervenendo a nome dell’Unione europea. Il problema, ha spiegato, è che il documento non affronta adeguatamente l’emergenza climatica e rischia di allargare ulteriormente la distanza tra gli impegni assunti dai governi e le azioni necessarie per rispettarli.

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Il nodo dei combustibili fossili

È questo il principale punto di rottura. Nel 2023, alla COP28 di Dubai, i Paesi avevano concordato per la prima volta la necessità di una transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili nei sistemi energetici. Un impegno storico, che avrebbe dovuto trovare ad Antalya un seguito concreto.

Le prime bozze dell’accordo prevedevano riferimenti all'accelerazione di questo processo. Ma il testo successivamente presentato dalla presidenza turca ha cancellato ogni menzione esplicita di carbone, petrolio e gas. Nell’ultima versione si richiama indirettamente il consenso raggiunto a Dubai, senza però riprendere chiaramente l'impegno a superare l'utilizzo delle fonti fossili.

Una mediazione che non è bastata all'Europa e a numerosi altri Paesi. A opporsi a un riferimento esplicito sono stati soprattutto l'Arabia Saudita e altri Stati produttori di petrolio e gas, contrari a un linguaggio che possa vincolare le loro politiche energetiche. Il risultato è uno stallo che mette in discussione proprio uno degli impegni più importanti assunti negli ultimi anni dalla comunità internazionale.

I soldi per i Paesi più vulnerabili

L'altro grande punto critico riguarda i finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici. I Paesi in via di sviluppo, che spesso sono anche quelli maggiormente esposti agli effetti del riscaldamento globale pur avendo contribuito in misura minore alle emissioni storiche, chiedono risorse concrete per affrontare siccità, alluvioni, innalzamento dei mari e fenomeni meteorologici estremi.

Una precedente bozza prevedeva l’obiettivo di portare a 120 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 i finanziamenti destinati all'adattamento. La cifra è stata eliminata dalle versioni successive, lasciando sostanzialmente irrisolto il problema di come e con quali risorse sostenere i Paesi più poveri.

È una questione che mette in luce una delle contraddizioni più profonde della diplomazia climatica: chiedere a tutti di ridurre le emissioni e prepararsi agli effetti del cambiamento climatico è difficile se non vengono garantiti gli strumenti economici per farlo.

La controversia sulla cattura della CO2

Un ulteriore motivo di divisione riguarda il ruolo delle tecnologie di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica. Il testo sostiene lo sviluppo di queste soluzioni, che consentono di intercettare la CO2 prima che venga immessa nell'atmosfera o di rimuoverla successivamente.

Il problema è che una parte consistente della comunità scientifica e delle organizzazioni ambientaliste teme che si finisca per attribuire a queste tecnologie un ruolo eccessivo, utilizzandole come giustificazione per continuare a investire nei combustibili fossili anziché accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. La cattura della CO2 può essere utile in alcuni settori industriali difficili da decarbonizzare, ma non può sostituire la riduzione delle emissioni alla fonte.

Una COP che rischia di lasciare un segno negativo

La COP31 avrebbe dovuto dimostrare che la cooperazione internazionale è ancora in grado di produrre risultati davanti a una crisi che non conosce confini. Invece, il confronto tra gli interessi dei Paesi produttori di combustibili fossili, le richieste delle nazioni più vulnerabili e le ambizioni di chi chiede una transizione energetica più rapida ha prodotto un accordo giudicato insufficiente da una parte importante dei partecipanti.

L'Unione europea ha scelto di non avallarlo, sostenendo che un'intesa priva di un riferimento esplicito alla principale causa del riscaldamento globale sarebbe un passo indietro rispetto agli impegni precedenti. Anche Panama ha formalizzato la propria opposizione, mentre altri Paesi hanno espresso forti riserve.

Il vertice di Antalya consegna così un'immagine preoccupante della diplomazia climatica: mentre gli effetti del riscaldamento globale diventano sempre più evidenti e la soglia di 1,5 gradi prevista dall'Accordo di Parigi appare ormai destinata a essere superata, i governi faticano persino a trovare un'intesa sulle parole da inserire in un documento comune.

La questione, in fondo, è semplice e drammatica: il mondo sa che cosa deve fare, ma continua a non trovare la volontà politica per farlo.