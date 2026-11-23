«Il fallimento dei negoziati non deve fermare la transizione energetica». All'indomani della Cpo31 di Antalya, che ha messo nuovamente in evidenza le difficoltà del confronto internazionale sulle politiche climatiche, prende forma in Italia una partecipazione ampia e trasversale che chiede alla politica di tornare ad affrontare la crisi climatica come una priorità per il Paese. Sabato 5 dicembre a Roma è in programma La terra chiamò, manifestazione nazionale promossa da un’iniziativa promossa da ASviS, Fondazione Symbola, Future Food Institute, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente, Marevivo, Venice Climate Week e WWF Italia, con oltre cento realtà impegnate a sostenere la mobilitazione. «Siamo nel pieno della crisi climatica, la situazione è gravissima e purtroppo ce lo ricorderemo solo alla prossima alluvione». Ne parliamo con Stefano Ciafani, presidente di Legambiente.

Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani (ANSA)

Perché è fallita la Cop31?

«Alcuni Stati importanti hanno ceduto ai signori del fossile, per questo la Conferenza è naufragata. È inaccettabile che nel pieno della crisi climatica che avanza con impatti che si stanno intensificando in ogni angolo del pianeta, i governi, ostaggio della lobby fossile e dei petrostati capitanati dall'Arabia Saudita, non siano riusciti a trovare un terreno comune sufficiente a ottenere anche solo un risultato plausibile per meglio fronteggiare l’emergenza climatica. Questa Cop31 passerà alla storia come una delle peggiori a cui abbiamo mai assistito. Invece di essere una Cop dell’attuazione, si è rivelata una Cop del rinvio e del fallimento e che ha messo in un angolo il tema dei cambiamenti climatici».

Falliti i negoziati, cosa ci aspetta all’orizzonte?

«Lascia ben sperare come una parte dell’economia mondiale abbia già deciso da che parte stare. A livello globale l’85% delle aziende ha incrementato gli investimenti nella sostenibilità e nella transizione energetica. Moltissime stanno puntando sulle energie rinnovabili perché sono così conviene».

Cosa deve fare l’Italia?

«La politica latita, eppure dopo l’estate più calda degli ultimi 150 anni il tema clima dovrebbe essere in cima alle priorità. Dimentichiamo velocemente sei ondate prolungate di calore e gli anziani bloccati in casa – quando munite di aria condizionata – in una sorta di lockdown climatico. Del clima non c’è traccia nella legge di bilancio o nelle leggi regionali: un problema trasversale agli schieramenti politici. L'Italia deve adottare una roadmap per il phasing-out delle fossili, che acceleri la transizione verso un sistema energetico fondato su elettrificazione, fonti pulite, reti, accumuli ed efficienza. Solo così sarà possibile creare le condizioni politiche per l’adozione di un’ambiziosa roadmap europea in grado di accelerare la transizione energetica e, nello stesso tempo, ridare credibilità e nuova linfa alla leadership climatica europea, contribuendo per davvero ad avviare l’annunciata “era di attuazione” dell’Accordo di Parigi e superare il fallimento di Antalya».

La locandina della manifestazione nazionale del 5 dicembre a Roma

Perché nel nostro Paese la crisi climatica è presa così sottogamba?

«Le politiche energetiche le fanno le grandi aziende che si occupano di gas e petrolio, ecco perché il tema è dimenticato. È incredibile a dirsi, visto che gli esperti definiscono il Mediterraneo un hot spot della crisi fin dagli anni Ottanta. La situazione è gravissima e purtroppo, ripeto, ce lo ricorderemo alla prossima alluvione. A pesare sono poi la sindrome Ninby, Not In My Back Yard, ovvero “non a casa mia”, per la quale ci si oppone, ad esempio, all'installazione di impianti eolici o solari vicini a casa propria, alla quale si somma la sindrome Nimtoo, Not in my term of office, ovvero “non nel mio mandato”, che a sua volta blocca la politica».

Eppure la crisi climatica non dovrebbe farci dormire la notte…

«Nel nostro Paese negli ultimi tre anni il numero degli eventi meteo estremi ha subito un’accelerazione impressionante. Siamo nel pieno del caos climatico ma la politica non muove un dito».

Quali sono le richieste della manifestazione?

«Dalla piazza partiranno quattro richieste al Governo e alle forze politiche: riportare il clima al centro dell'agenda politica, riconoscendo la crisi climatica come una questione di sicurezza per il Paese; accelerare la riduzione delle emissioni e l'uscita dai combustibili fossili; rafforzare le politiche di adattamento per proteggere territori e persone; applicare il principio “chi inquina paga”, chiedendo alle aziende fossili di contribuire ai costi della transizione e dell'adattamento».

L'esondazione del fiume Busento vicino a Cosenza, una fra le tante e recenti esondazioni (ANSA)

Da Anna Foglietta a Lillo, passando per Maurizio de Giovanni, Giorgia e Alessandro Gassmann, oltre a numerosi protagonisti della musica e dello spettacolo ci saranno oltre 100 realtà e associazioni. Quale segnale volete dare?

«Fra tutte le realtà coinvolte, una decina appena sono ambientaliste. Fra le altre figurano associazioni impegnate nella difesa dei diritti, nella solidarietà, nel volontariato e nell'accoglienza, tra cui ACLI, ActionAid Italia, Amnesty International Italia, Libera, Comunità di Sant'Egidio, Oxfam Italia, Save the Children Italia, Movimento Laudato Si', Azione Cattolica Italiana, AGESCI e CNGEI, l'associazione degli scout laici. Una partecipazione che coinvolge settori diversi della società e riconosce nella crisi climatica una questione che riguarda la salute, le disuguaglianze, il lavoro e la sicurezza delle persone. La mobilitazione coinvolge anche il mondo della finanza, con il sostegno di Banca Etica, espressione di un modello economico attento alla sostenibilità e al bene comune. Queste organizzazioni rappresentano milioni di persone: vogliamo riempire Piazza del Popolo, dove di solito si tengono i comizi finali prima delle elezioni, per far partire proprio da lì la campagna elettorale delle politiche climatiche».