Promette la cancellazione della contestata riforma della giustizia e una commissione di inchiesta sui fatti del 76 ottobre. Gadi Eisenkot, nel discorso di insediamento del Parlamento, chiede di voltare pagina rispetto alla gestione di Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo, invece, pronuncia un discorso che, a detta del nuovo premier incaricato «è pieno di odio». Proprio per questo, hanno fatto sapere dal suo partito che «alla luce del discorso divisivo pronunciato dal primo ministro uscente, della profanazione della cerimonia di giuramento alla Knesset Eisenkot ha dato disposizioni affinché siano annullati i negoziati previsti per domani (11 novembre, nd.d.r) con i rappresentanti del Likud». Eisenkot può contare sull’appoggio dei partiti arabi che hanno ottenuto, fatto storico, ben 19 seggi. E mentre, fanno sapere ancora da Yashar «Netanyahu, come sempre, di fronte alla gravità di una situazione, alla resilienza della società israeliana e alla sua sopravvivenza politica, sceglie se stesso a qualunque costo», Eisenkot, che a Gaza ha perso un figlio e due nipoti, cerca di varare un governo che cambi strada. A lui si è rivolto nelle scorse ore anche padre Ibrahim Faltas, il francescano direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa.

Il premier incaricato Eisenkot e padre Faltas

Perché questa lettera a Eisenkot? Quali sono le urgenze che dovrebbe affrontare subito?

«Ho sentito l’esigenza di scrivere al primo ministro incaricato perché sento, vedo e condivido le attese e le aspettative degli israeliani e indirettamente dei palestinesi. Ho chiesto a Gadi Eisenkot di impegnarsi a dare una visione diversa al nuovo governo israeliano. Israele deve garantire al suo popolo di vivere in sicurezza, deve sostenere tutti i suoi cittadini e deve eliminare ogni possibilità di scontro e di ritorsione con le minoranze presenti e attive nella società israeliana. È un’urgenza creare le possibilità di una vera convivenza pacifica che si favorisce con l’integrazione e il rispetto dei diritti di ogni cittadino, senza differenze e senza preclusioni. È un’emergenza tenere unito un popolo in nome di un cambio di marcia. Ricordiamoci che i partiti che formavano il vecchio governo sono ancora rappresentati nella Knesset, il parlamento israeliano. Dare vita a una nuova coalizione è

un impegno che si rifletterà su scelte che segneranno i prossimi anni in questa regione».

Qual è la situazione a Gaza adesso?

«Avete visto le immagini di Gaza in questi giorni. Sono iniziate le piogge autunnali e l’acqua ha invaso le tende o quello che è rimasto di teli che non riparano e che non proteggono. Sono morti 4 bambini e una donna a causa del freddo e di smottamenti delle macerie. Le temperature non sono ancora quelle invernali, indumenti e coperte sono bagnati e inutilizzabili: questa povera gente dovrà affrontare in queste condizioni il quarto inverno? Fra gli aiuti umanitari che dovrebbero entrare a Gaza erano state indicate tende e addirittura prefabbricati. Non sono entrati neanche cibo e farmaci a sufficienza, figuriamoci se entrano tende o altro materiale da costruzione. Continua una situazione disumana che sarà difficile cancellare dalla storia. A fine 2026 non si può morire di fame o per la mancanza di un antibiotico, non è possibile a Gaza e in qualsiasi parte del mondo sopravvivere in queste condizioni senza poter intervenire».

E in Cisgiordania?

«La Cisgiordania è in una situazione veramente drammatica. Non siamo ai livelli di Gaza ma si vive fra tanti disagi e difficoltà e si respira un clima di paura. È un territorio diviso da mille barriere, manca il lavoro, la gente è disperata. Le persone non trovano più ragioni per sperare e, soprattutto i nostri fratelli cristiani cercano di lasciare la Terra Santa. I coloni hanno occupato case e terreni, hanno rubato bestiame, hanno impedito a molti proprietari di raccogliere le olive: oltre a dare sostentamento a tante famiglie, la coltivazione degli ulivi è un elemento essenziale della cultura palestinese, l'ulivo è un simbolo. È doloroso vederli abbattere per fare spazio a nuovi insediamenti».

La voce dei cittadini israeliani di origine araba sarà ascoltata?

«Lo spero e l’ho chiesto a Eisenkot perché sarebbe importante dare ascolto a una parte consistente della società civile israeliana. Sono cittadini che hanno diritti e doveri come tutti gli altri e che hanno voluto far sentire la loro voce esprimendo il loro voto ed eleggendo 19 loro rappresentanti alla Knesset. È stato un risultato importante, ottenuto per la prima volta ed è, secondo me, un segnale che va raccolto da chi vuole dare ancora valore alla democrazia. Ascoltare la loro voce sarà necessario per dare equilibrio e stabilità

ad un nuovo corso della politica israeliana».

Il nuovo governo come potrà ristabilire una convivenza più pacifica e una reciproca fiducia?

«Durante la recente campagna elettorale, nessun partito, nessun candidato ha parlato di pace o ha fatto proposte per una convivenza pacifica con il popolo palestinese. Questo è stato certamente uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere a Eisenkot. È un uomo che ha perso un figlio a Gaza e una sofferenza simile deve avere un senso che non può conoscere odio e vendetta. Il nuovo governo deve puntare a creare e a stabilire nuove regole e nuove impostazioni per cercare di arrivare a definire un cambiamento possibile. Stabilendo confini e determinando scelte di governo equilibrate, il popolo israeliano si sentirà garantito nella propria sicurezza e avrà la possibilità di convivere pacificamente con un popolo che ha ugualmente diritto a vivere nella propria terra, in libertà e in sicurezza. Questi momenti storici vanno accompagnati dalla comunità internazionale che può aiutare questi processi democratici a

raggiungere il traguardo della pace».

Il ruolo dei cristiani in questo momento qual è?

«È importante e determinante. La presenza cristiana in Israele non ha grandi numeri ma è molto stimata e apprezzata per il ruolo di mediazione e per la disponibilità a far parte di un vero cambiamento della stagione politica. Come sempre è importante l'incontro che favorisce il

dialogo e la reciproca conoscenza. Voglio continuare a poter sperare di fermare l’esodo dei cristiani dalla Terra Santa: la nostra presenza non è solo storica, è soprattutto identità spirituale di questa terra benedetta».