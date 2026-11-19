In California sta per essere inaugurato il più grande ponte al mondo progettato per consentire agli animali selvatici di attraversare un'autostrada in sicurezza. Si trova nei pressi di Los Angeles, è ricoperto di vegetazione e permetterà a puma, coyote, cervi e altre specie di spostarsi tra territori naturali separati dal traffico. A sostenere la realizzazione dell'opera, costata circa 114 milioni di dollari, c'è anche Leonardo DiCaprio, che ha contribuito alla raccolta fondi.

Si chiama Wallis Annenberg Wildlife Crossing e si trova ad Agoura Hills, a circa 55 chilometri da Los Angeles. Attraversa la Highway 101, percorsa ogni giorno da circa 300mila veicoli, e una strada adiacente. Lungo complessivamente 380 metri, è stato ricoperto di terreno, arbusti e piante autoctone per ricreare il paesaggio delle colline circostanti.

L'apertura ufficiale è prevista per il 2 dicembre 2026, ma i primi animali hanno già cominciato a esplorare il ponte. Le telecamere dei ricercatori hanno ripreso alcuni coyote sulla struttura, mentre tra la vegetazione sono già comparsi uccelli, api e altri piccoli animali.

PERCHÉ È STATO COSTRUITO UN PONTE PER GLI ANIMALI?

La Highway 101 separa le montagne di Santa Monica dalle colline di Simi, due aree naturali che un tempo erano collegate. Con l'espansione delle città e la costruzione delle infrastrutture stradali, gli spostamenti degli animali selvatici sono diventati sempre più difficili.

Il problema riguarda soprattutto i puma, che hanno bisogno di territori molto estesi per cacciare, trovare un compagno e riprodursi. Per questi grandi felini, attraversare un'autostrada significa rischiare di essere investiti, ma restare confinati in un'area ristretta può avere conseguenze altrettanto gravi.

Gli studiosi del National Park Service hanno infatti documentato come l'isolamento delle popolazioni di puma delle montagne di Santa Monica abbia ridotto la loro diversità genetica. Quando gli animali non riescono a raggiungere esemplari di altri territori, aumentano gli accoppiamenti tra individui imparentati, con possibili conseguenze sulla salute e sulla sopravvivenza della popolazione.

A rendere noto questo problema ha contribuito anche la storia di P-22, il puma diventato una celebrità a Los Angeles dopo essersi stabilito nel Griffith Park, un grande parco cittadino. Il felino, che era riuscito ad attraversare alcune delle autostrade della città, è morto nel 2022 dopo essere stato probabilmente investito da un'automobile. La sua vicenda ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di proteggere gli animali e i loro habitat.

Il nuovo ponte permetterà alla fauna selvatica di raggiungere nuovamente territori oggi separati dall'autostrada, riducendo il rischio di investimenti e favorendo gli spostamenti tra le diverse popolazioni. Potranno utilizzarlo non soltanto i puma, ma anche coyote, linci rosse, volpi grigie, cervi e numerosi animali più piccoli.

IL CONTRIBUTO DI LEONARDO DICAPRIO

Tra i primi sostenitori del progetto figura anche Leonardo DiCaprio, da anni impegnato nella tutela dell'ambiente e delle specie a rischio. L'attore ha contribuito alla raccolta fondi avviata circa dieci anni fa, insieme a organizzazioni ambientaliste, enti pubblici e migliaia di cittadini.

Il ponte porta il nome di Wallis Annenberg, filantropa americana la cui fondazione ha donato 25 milioni di dollari per la sua realizzazione. Al finanziamento hanno partecipato anche circa 6mila donatori privati, oltre a fondazioni e istituzioni pubbliche.

I lavori, iniziati nel 2022, hanno richiesto la costruzione di due attraversamenti e la sistemazione del terreno circostante, con interventi pensati per ricreare un ambiente adatto alla fauna locale.

I PRIMI COYOTE SONO GIÀ ARRIVATI

Gli animali non hanno aspettato l'inaugurazione per avvicinarsi al ponte. Il 28 ottobre, una telecamera del National Park Service ha fotografato un coyote mentre risaliva il pendio meridionale della struttura, ancora in costruzione.

Nei giorni successivi sono stati osservati altri esemplari, compresi tre giovani coyote ripresi mentre giocavano tra gli arbusti. Sulla vegetazione del ponte sono comparsi anche uccelli, api e ragni.

Per favorire il passaggio della fauna sono state piantate oltre 50 specie di piante autoctone e realizzate barriere che attenuano il rumore e la luce provenienti dall'autostrada. Anche le recinzioni lungo la strada sono state progettate per indirizzare gli animali verso l'attraversamento.

Il ponte sarà sottoposto a un monitoraggio scientifico nei prossimi anni. I ricercatori studieranno quali specie lo utilizzano, con quale frequenza e se il collegamento contribuirà a migliorare la diversità genetica delle popolazioni rimaste isolate.

Tra gli animali più attesi ci sono proprio i puma. Il loro passaggio sarà uno dei segnali più importanti per capire se il progetto sta raggiungendo il suo obiettivo: permettere alla fauna selvatica di tornare a muoversi tra territori che l'autostrada aveva separato.