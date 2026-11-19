Donald Trump e Vladimir Putin al cospetto di Xi Jinping, a Shenzhen, a margine del vertice Apec (Asia-Pacific economic cooperation). Il primo, storico incontro trilaterale fra i leader in carica delle tre grandi potenze mondiali si è svolto oggi 19 novembre in Cina, con il presidente cinese nel ruolo padrone di casa che accoglie gli ospiti arrivati da lui. Al centro del vertice, la discussione su un ordine mondiale multipolare.

I tre leader hanno affrontato vari dossier geopolitici ed economici mondiali, a partire dal nucleare. Xi ha richiamato alla necessità di abbandonare gradualmente le armi nucleari per costruire un mondo libero dall’atomica. Le armi nucleari, ha affermato, sono una «spada di Damocle» sospesa sul capo dell'umanità. «Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta». Al termine del vertice i tre presidenti hanno firmato una “dichiarazione di pace”, un documento programmatico incentrato su quattro direttrici: l’impegno di Cina, Russia e Stati Uniti per il disarmo nucleare e la deterrenza, la necessità di riformare le Nazioni Unite, la collaborazione nel settore dell’energia con l’aumento della produzione e l'approvvigionamento di prodotti petroliferi, il rispetto della sovranità nazionale e delle immunità statali, per affermare che «la Corte penale internazionale e altri organismi simili non devono abusare della propria giurisdizione». Nessun riferimento esplicito alle guerre in Iran e in Ucraina, anche se in apertura del trilaterale Trump aveva dichiarato: «Non consentiremo all'Iran di avere un'arma nucleare, di questo ne parleremo oggi, parleremo di guerra tra Russia e Ucraina, con Putin abbiamo avuto una lunga discussione su questo, spero che la controparte voglia vederne la fine».

Nella conferenza stampa subito dopo la fine del trilaterale, il leader del Cremlino non ha mancato di lanciare nuovi strali contro i Paaesi europei e Kyiv, affermando che «l’Ucraina e l’Europa non sono ancora pronte a scendere a compromessi per risolvere il conflitto» in Ucraina difendendo le richieste di Mosca definite «legittime» in materia di sicurezza europea. Ma ha dichiarato di aver invitato i rappresentanti dell’Unione europea a Mosca per capire la loro posizione in merito alla guerra in Ucraina.

Da più parti è stato evocato il paragone fra il trilaterale in Cina e la Conferenza di Yalta: nella città della Crimea nel 1945 al termine della Seconda guerra mondiale il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt, il primo ministro britannico Winston Churchill e il leader sovietico Iosif Stalin si incontrarono per definire l'assetto geopolitico europeo e mondiale post-bellico, gettando le basi per la divisione dell'Europa in sfere d'influenza e l’inizio della Guerra fredda. Allora al vertice sedettero le potenze vincitrici della guerra mondiale e la situazione storica e geopolitica è decisamente diversa da quella odierna.

Putin è impantanato in una guerra, quella contro l’Ucraina, che dopo quasi cinque anni non è riuscito a vincere, Trump è appena riemerso dalla batosta ricevuta dalle elezioni di metà mandato. Mosca ormai dipende dalla Cina a livello economico, non può fare a meno di Pechino. E Washington deve necessariamente rapportarsi con la potenza asiatica su vari fronti, a partire da quello della competizione commerciale e tecnologica.

Fra abbracci e strette di mano, adilà dei risultati concreti, il vertice di Shenzhen ha rappresentato una conferma: il leader cinese, guida di una superpotenza economica salda e in espansione, in qualche modo “tiene in scacco” gli altri due leader - accolti con stile amichevole ma comunque da una posizione di forza - e riafferma il suo ruolo egemonico nello scenario globale.