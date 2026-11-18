In Italia si torna a parlare di patrimoniale, ovvero di una tassa sulla ricchezza accumulata, che è un po' come la storia del Ponte sullo Stretto: ogni tanto salta fuori, infiamma il dibattito politico, ma è sempre in là da venire. Naturalmente la discussione ferve soprattutto a sinistra, anche se, come vedremo, in passato non sono mancate (cautissime) eccezioni tra i liberali. L'occasione, questa volta, è il programma del campo largo, altra araba fenice della politica italiana, che sulla redistribuzione della ricchezza da campo largo rischia di diventare campo di battaglia.

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, la desiderano fortissimamente, tanto da considerarla una condizione essenziale dell'accordo politico. Giuseppe Conte, presidente dei Cinque Stelle, dice di essere assolutamente favorevole a tassare le grandi ricchezze, ma preferisce intervenire sulle rendite finanziarie e sui profitti della speculazione. Elly Schlein, segretaria del Pd, condivide l'obiettivo, ma punta a una formula circoscritta ai multimilionari e cerca una mediazione. Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, vede invece come fumo negli occhi una patrimoniale generale, temendo che scoraggi gli investimenti e favorisca la fuga dei capitali. Del resto, proprio durante il suo governo, con la legge di bilancio 2017, fu introdotto un regime fiscale agevolato per attrarre in Italia i grandi contribuenti stranieri: un'imposta sostitutiva forfettaria di 100 mila euro annui sui redditi prodotti all'estero. Una specie di tappeto rosso fiscale per ricchi stranieri in cerca di una nuova residenza.

Nel gioco delle percentuali, Avs propone un’imposta annuale progressiva sui patrimoni netti individuali superiori a 5,4 milioni di euro, con aliquote dall'1,7 al 3,5 per cento e una franchigia che esclude dal prelievo la ricchezza sotto quella soglia. Il gettito previsto è di circa 15 miliardi annui. Il Pd guarda invece anche al modello del francese Gabriel Zucman, l’economista à la page della patrimoniale, diventato il nuovo profeta della tassazione dei super ricchi, che propone di garantire un'imposizione minima annua del 2 per cento sulla ricchezza dei possessori di patrimoni superiori a 100 milioni. Non sui redditi, si badi, ma sulla ricchezza accumulata, tenendo conto delle imposte già versate. Una differenza non da poco: si può possedere un patrimonio miliardario e dichiarare redditi personali relativamente modesti, come certi rentier, come li chiamava Keynes .

L'economista Carlo Cottarelli, già senatore del Pd, è contrario alla patrimoniale per tre ragioni. La prima è che si finirebbe per tassare una ricchezza spesso formata attraverso redditi sui quali sono già state pagate imposte. La seconda è che il prelievo potrebbe scoraggiare il risparmio e sottrarre risorse agli investimenti. La terza è che i milionari, che non sono fessi, potrebbero trasferire capitali e residenza fiscale all’estero oppure ricorrere a sofisticate pianificazioni fiscali. Il gran ballo delle offshore, insomma. Ve li ricordate i Panama Papers che rivelarono il gran ballo degli investimenti in paradisi fiscali off-shores? Naturalmente non ogni trasferimento di ricchezza all’estero è un'evasione, ma il problema della mobilità internazionale dei capitali esiste eccome.

A riaccendere la discussione ha contribuito anche la «Zohran tax», dal nome di Zohran Mamdani, il sindaco socialista democratico di New York, diventato un punto di riferimento della sinistra internazionale. Nel suo programma figurava un aumento di due punti percentuali dell'imposta sui redditi personali superiori a un milione di dollari all'anno. Non una patrimoniale, dunque, ma una tassa sui redditi dei milionari, destinata a colpire soprattutto quella fascia privilegiata – residente solitamente nella Long Island del Grande Gatsby - che concentra una quota enorme della ricchezza della Grande Mela. Quei paperoni che, come avviene sempre più spesso nel mondo, si tengono ben stretta la torta e lasciano agli altri le briciole. Elly Schlein ha guardato con interesse all'esperienza politica di Mamdani. Ma tra le ambizioni e la realtà dei bilanci pubblici c'è di mezzo la politica: per ora, sul terreno patrimoniale, New York ha imboccato la strada più circoscritta di una tassa sulle seconde case di lusso, i cosiddetti pieds-à-terre, mentre l’aumento dell'imposta sui redditi più elevati richiede l'intervento dello Stato di New York.

La premier Giorgia Meloni, dal canto suo, assicura che con la destra al governo una patrimoniale generale non vedrà mai la luce. Una specie di esproprio, roba da trinariciuti, per usare il lessico della vecchia polemica anticomunista. Anche se in politica «mai» qualche volta significa «forse». Basti pensare alla legge Fornero, che la Lega prometteva di abolire e che, pur dopo alcuni correttivi pensionistici, è rimasta l'architrave del sistema previdenziale.

Va detto che il sacro fuoco della patrimoniale non ha bruciato soltanto a sinistra. Il liberale Luigi Einaudi, ad esempio, sostenne nel secondo dopoguerra l'opportunità di un'imposta straordinaria sul patrimonio, purché eccezionale, ben delimitata e accompagnata da un riordino del sistema tributario. Una misura da utilizzare in circostanze particolari, come la ricostruzione di un Paese devastato dalla guerra, non certo una tassa permanente da riproporre ogni anno. Il principio era quello della capacità contributiva, ma anche della responsabilità verso la collettività. E oggi, in un'Italia nella quale, secondo l'Istat, oltre 5,6 milioni di persone hanno rinunciato nel 2025 ad almeno una prestazione sanitaria, qualcuno potrebbe sostenere che le emergenze sociali non manchino. Naturalmente siamo lontani dalle rovine del 1945, e invocare Einaudi a sostegno delle attuali proposte sarebbe una forzatura.

È indubbio, comunque, che i maggiori sostenitori della tassazione delle grandi ricchezze si trovino storicamente a sinistra, talvolta con qualche eccesso grottesco. Nell'autunno del 2006, durante il governo Prodi, Rifondazione comunista fece circolare manifesti con un panfilo e lo slogan giulivo-bolscevico «Anche i ricchi piangano». Il riferimento era alla riforma degli scaglioni Irpef prevista dalla Finanziaria 2007, che portava al 43 per cento l'aliquota marginale sui redditi superiori a 75 mila euro. Redditi, non patrimoni. Ma intanto lo spauracchio della tassazione dei ricchi si diffondeva ovunque, a destra come a sinistra.

Ricchi con 75 mila euro all'anno? La domanda è legittima, anche se il vero problema riguarda il modo in cui funziona la progressività. Oggi l'aliquota Irpef massima del 43 per cento scatta oltre i 50 mila euro. Da quella soglia in poi, per ogni euro aggiuntivo di reddito soggetto all'Irpef ordinaria, la percentuale rimane identica: che il contribuente guadagni 75 mila euro oppure 200 milioni. Naturalmente chi guadagna di più paga una somma maggiore e un'aliquota media diversa, perché gli scaglioni precedenti restano progressivi. Ma oltre i 50 mila euro non esistono ulteriori gradini. È giusto? E soprattutto è giusto che molti redditi finanziari godano di regimi sostitutivi diversi da quelli applicati ai redditi da lavoro?

Anche in Francia il dibattito si è riacceso per iniziativa della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. Ma la proposta di Zucman non è passata. Il governo di Sébastien Lecornu, con la legge di bilancio approvata nel febbraio 2026, ha preferito interventi più limitati, tra cui una nuova tassazione di determinati patrimoni finanziari detenuti attraverso società holding. Nessun ritorno alla vecchia Impôt de solidarité sur la fortune, sostituita dal 2018 da un'imposta concentrata sulla ricchezza immobiliare. La Francia, insomma, discute dei miliardari, ma al momento di tassarli procede con molta prudenza.

Tornando al fisco di casa nostra, il segretario della Cgil Maurizio Landini propone un contributo sulle grandi fortune superiori a due milioni di euro. Nelle diverse formulazioni sindacali si è parlato di aliquote intorno all'1-1,3 per cento e di un gettito potenziale fino a 25-26 miliardi annui, da destinare soprattutto alla sanità e all’istruzione pubblica. Secondo le stime richiamate dal sindacato, i contribuenti interessati sarebbero circa 500 mila, la punta della piramide della ricchezza italiana. Ma forse la Cgil la fa un po' facile.

Il primo problema è stabilire chi sia davvero ricco. E qui occorre distinguere tra reddito e patrimonio. Un professionista che guadagna 300 mila euro l'anno non è fiscalmente nella stessa situazione di un pensionato che possiede un immobile di grande valore ma dispone di una pensione modesta. E un imprenditore con partecipazioni societarie valutate milioni di euro non ha necessariamente quei milioni disponibili sul conto corrente. Quale ricchezza si tassa? Quella immobiliare, quella finanziaria, le partecipazioni aziendali? Al netto dei debiti? Con quali criteri di valutazione? E come evitare che un'imposta annuale costringa qualcuno a vendere beni per i quali non dispone della liquidità necessaria?

Il secondo problema, ancora più complicato, è ricostruire e valutare i grandi patrimoni, come mi spiegò in un’intervista realizzata a Torino per Famiglia Cristiana insieme con il collega Alberto Chiara nel 2011, l’allora ministra del Lavoro, l'economista Elsa Fornero. Le ricchezze non stanno necessariamente in una cassaforte con il nome del proprietario scritto sopra. Esistono holding, società controllate da altre società, trust, fondazioni, partecipazioni estere, beni intestati a strutture giuridiche complesse. Strumenti in gran parte perfettamente legali, che però possono rendere difficile risalire ai titolari effettivi e stabilire il valore dei patrimoni. Diverso è il caso dell'evasione vera e propria, con conti esteri occultati al Fisco, intestazioni fittizie, fatture false e patrimoni sottratti illegalmente alla dichiarazione.

Naturalmente non tutto è invisibile. Il Fisco dispone di registri immobiliari, archivi finanziari, banche dati e strumenti di cooperazione internazionale. Non occorre mandare la Guardia di Finanza a casa di 40 milioni di contribuenti per scovare mezzo milione di grandi patrimoni. Ma una cosa è individuare la casa di un pensionato, un’altra ricostruire una partecipazione societaria che attraversa tre Paesi, due holding e un trust. Una patrimoniale sui grandi ricchi si può tecnicamente costruire. Bisogna però sapere quanto costa amministrarla, quali comportamenti può provocare e quanto gettito resta davvero dopo gli effetti economici e le possibili fughe di capitali.

Ed è questo uno dei motivi per cui i governi italiani, di ogni colore politico, hanno spesso privilegiato il «teorema del lampione». Si tassa dove c'è luce, dove i beni sono ben visibili, dove il contribuente non può nascondersi. La casa, per esempio. Oppure gli stipendi dei lavoratori dipendenti e le pensioni, sui quali le imposte vengono trattenute direttamente alla fonte. Del resto, le patrimoniali “mignon” in Italia esistono già: l’Imu sugli immobili, le imposte di bollo sulle attività finanziarie, quelle sulle attività detenute all’estero. Quello che manca è una patrimoniale generale e permanente sulla ricchezza netta complessiva. E il problema non è soltanto quanto tassare, ma soprattutto come distribuire il peso del prelievo.

Fino ad arrivare al memorabile, odioso, prelievo forzoso del sei per mille sui depositi bancari e postali introdotto nel luglio 1992 dal governo di Giuliano Amato. Una misura straordinaria, una tantum, nell’ambito di una manovra che comprendeva anche un’imposta sugli immobili. Non fu la prima patrimoniale della storia repubblicana, perché già nel dopoguerra lo Stato aveva introdotto imposte straordinarie sulla ricchezza. Ma rimane uno degli episodi più clamorosi di intervento diretto sui risparmi degli italiani. Come mettere le mani nel loro portafogli. Furono colpiti i depositi e i conti correnti, grandi e piccoli, senza distinguere, a scapito soprattutto dei poveri e del ceto medio, perché i ricchi la liquidità non la tengono certo nei conti correnti, i più “distratti” li investono in bot e altri titoli, che infatti furono esclusi. Una sorta di esproprio di Stato. Non fu la prima patrimoniale, ma speriamo che, così come fu concepita, sia anche l’ultima.