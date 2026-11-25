A pochi mesi dalla scomparsa del suo fondatore, don Antonio Mazzi e a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 97° compleanno (il 30 novembre), la Fondazione Exodus don Antonio Mazzi ETS apre ufficialmente un nuovo capitolo nel segno della memoria viva e dell’azione educativa. È stato presentato il 25 novembre a Milano, nella storica sede nazionale di Cascina Molino Torrette all’interno del Parco Lambro — luogo simbolo da cui oltre quarant’anni fa partì la prima “Carovana Exodus” — l’evento “Eredità e Futuro”, dalle radici al domani.

All’incontro, moderato dal giornalista e storico amico di Exodus, Giovanni Anversa, sono intervenuti Franco Taverna, Presidente della Fondazione Exodus don Antonio Mazzi ETS, Anna Scavuzzo, Vice sindaca del Comune di Milano, Francesca Furst, Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia – Ministero della Cultura, e Cristina Mazza, Coordinatrice del Tavolo Fondazione Exodus. Presenti anche numerosi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, delle realtà che si riconoscono nel mondo Exodus e dei partner privati che accompagnano i nuovi percorsi della Fondazione, tra cui CAeB e la Presidente del Municipio 3di Milano, Caterina Antola.

Taverna: "Don Antonio ci chiede di coltivare ciò che ha seminato" L'intervista di Stefano Guarrera, giornalista di Telenova, al presidente di Exodus, Franco Taverna

Raccogliere l’eredità di don Antonio significa innanzitutto trasformare il suo carisma in una responsabilità condivisa, garantendo solidità gestionale e capacità di rispondere alle emergenze educative del presente e future. È stata illustrata la nuova architettura di governance pensata per unire visione, radicamento territoriale ed efficacia operativa della Fondazione Exodus don Antonio Mazzi ETS, frutto di un lavoro condiviso fatto insieme a don Antonio negli ultimi due anni, che è confluito anche nel nuovo statuto dell’ente: il Consiglio di Amministrazione presieduto da Franco Taverna, il Tavolo coordinato da Cristina Mazza, il Comitato degli Enti, che riunisce e mette in rete le realtà operative sul territorio, e il Direttore Generale, Raffaele Carpenedo.

L’Archivio di Exodus diventa patrimonio culturale del Paese

Il primo grande annuncio della giornata riguarda il prestigioso traguardo istituzionale appena conferito dal Ministero della Cultura: la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia ha riconosciuto l’interesse storico particolarmente importante dell’Archivio della Fondazione Exodus. L’attività di don Mazzi rappresenta, infatti, una testimonianza di eccezionale rilevanza per la storia del disagio giovanile, delle dipendenze patologiche, delle politiche di inclusione sociale e delle pratiche educative sviluppatesi in Italia a partire dagli anni Ottanta del Novecento, nonché una fonte primaria per ricostruire la nascita, l’evoluzione e la diffusione di una delle più significative esperienze italiane nel campo del recupero e dell’accompagnamento dei giovani in condizioni di marginalità sociale.

«Sono particolarmente orgogliosa di aver conferito il riconoscimento di interesse storico particolarmente importante all’Archivio di don Mazzi», ha dichiarato Francesca Furst, Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia. «Ritengo infatti che questo sia un atto dovuto nei confronti di un uomo — oltre che di un religioso — che ha dedicato la sua intera vita al servizio dei più deboli e dei giovani in difficoltà, aiutandoli attraverso il suo esempio di onestà e rettitudine. È giusto che il Ministero della Cultura, attraverso la tutela dell’Archivio, contribuisca a preservarne la memoria e la testimonianza anche nei confronti delle future generazioni».

Un patrimonio composto da circa 120 metri lineari di documentazione (stimata in 600 faldoni, oltre a videocassette e almeno 5.000 pezzi tra stampe, negativi e diapositive) che sarà oggetto del progetto di riordino e inventariazione “Exodus. Un archivio in cammino”, curato dagli archivisti della Cooperativa CAeB di Milano con l’obiettivo di restituire queste fonti alla collettività, agli studiosi e ai cittadini anche attraverso la futura pubblicazione online e la nascita di un centro di documentazione.

«Fondazione Exodus apre una nuova stagione facendo tesoro della propria memoria. Il riconoscimento del valore storico del suo archivio non è un semplice atto formale: attesta che la storia di Exodus, fatta di volti, di responsabilità e di comunità, insieme alla visione di don Antonio Mazzi, appartiene al patrimonio culturale del nostro Paese e di ciascuno e ciascuna di noi» dichiara Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano. «Quel metodo educativo, fondato sull'accoglienza e sull'ascolto, continuerà a vivere anche con la nuova guida della Fondazione, per rispondere alle sfide che la città ci pone. Il Comune di Milano è orgoglioso di proseguire questo cammino al fianco di Fondazione Exodus».

Le sfide future di Exodus: il Progetto Cascina Molino Torrette e la Carovana Exodus 2027 in Ucraina

Raccogliere l’eredità di don Antonio significa però, prima di tutto, continuare a camminare verso le nuove emergenze educative e sociali. Il Presidente Franco Taverna ha illustrato il nuovo assetto organizzativo e due importanti direttrici strategiche dei prossimi mesi:

· Il Progetto Cascina Molino Torrette: un piano di rilancio e apertura della storica sede milanese nel Parco Lambro, pensata per diventare sempre più un polo educativo diurno rivolto in modo particolare ad adolescenti e preadolescenti, un centro culturale e sociale vivo, aperto alla città, alle famiglie e al dialogo costante con le istituzioni e le realtà del territorio.

· La Carovana 2027 in Ucraina: fedeli allo spirito itinerante e coraggioso delle storiche Carovane di Exodus, la Fondazione guarderà oltre i confini nazionali con una nuova missione educativa e di prossimità prevista per il 2027 in Ucraina, per portare ascolto, sostegno e speranza ai giovani e alle comunità segnate dal conflitto.

«Don Antonio ci ha sempre insegnato che la memoria non serve a guardarsi allo specchio, ma a rimettersi in cammino con più coraggio» dichiara Franco Taverna, Presidente Fondazione Exodus don Antonio Mazzi ETS. «Il riconoscimento della Soprintendenza ci riempie di orgoglio perché consegna al Paese la storia viva di migliaia di ragazzi che hanno trovato riscatto partendo proprio dalla strada. Ma la nostra vera fedeltà alle radici si misura sulle sfide di domani: con il rilancio della Cascina Molino Torrette, vogliamo restituire a Milano un presidio educativo ancora più aperto, capace di ascoltare i giovani fragili e le famiglie di oggi, mentre con la Carovana 2027 in Ucraina porteremo lo stile di Exodus laddove la guerra ha ferito più profondamente il futuro delle nuove generazioni».

I relatori dell'incontro tenutosi a Milano il 25 novembre

«I sogni sono sempre giovani»: la rassegna diffusa per i 97 anni di don Antonio, da Milano a Caltanissetta e fino al Madagascar

Infine, Cristina Mazza, Coordinatrice del Tavolo di Fondazione Exodus ha presentato «I sogni sono sempre giovani», la rassegna diffusa di appuntamenti ed eventi promossi dal Comitato degli Enti di Fondazione Exodus insieme a numerose realtà esterne che hanno scelto di unirsi per celebrare e ricordare don Antonio Mazzi in questo particolare periodo dell’anno.

«Attorno al 30 novembre, giorno in cui don Antonio avrebbe compiuto 97 anni, non volevamo una semplice commemorazione formale, ma una festa di parola e di relazioni» dichiara Cristina Mazza, Coordinatrice del Tavolo di Fondazione Exodus. «“I sogni sono sempre giovani” nasce proprio dal desiderio condiviso tra gli enti del mondo Exodus e tantissime realtà amiche — dalle scuole alle parrocchie, dalle associazioni sportive alle istituzioni locali — di trasformare il ricordo in gesto concreto: musica, volontariato, incontri, cultura e solidarietà che attraversano l’Italia da Milano a Caltanissetta, da Verona e Tursi, passando anche dai progetti educativi internazionali».

Un percorso corale che attraversa l’Italia — e guarda fino al Madagascar, in cui Exodus è presente con l’Associazione Educatori senza Frontiere — coinvolgendo sedi, comunità, istituzioni, parrocchie, scuole e associazioni. Tra i principali appuntamenti in calendario in queste settimane:

· A Milano: “Don Antonio Mazzi tra gli illustri”, iscritto al Famedio Del Cimitero Monumentale su approvazione della Commissione consultiva del Comune di Milano (2 novembre); conferimento del “Premio Bonacina” da parte della testata Vita (10 novembre) e la Santa Messa con l’Arcivescovo Mario Delpini, organizzata al Centro Schuster con associazioni sportive e FOM (13 novembre).

Fino a domenica 29 novembre è aperto lo “Spazio della Solidarietà 2026” al Moscova District Market (24–29 novembre), evento di raccolta fondi e appuntamento storico di Exodus; la serata all’Auditorium Don Bosco con i Salesiani e Inexodus Cooperativa di Sonico (26 novembre, ore 20:45); l’incontro promosso dal Consorzio Exit alla Cascina Cantalupo di Monza (2 dicembre, ore 16:00), che coinvolge educatori, operatori, ospiti e gli adolescenti di SpazioTre.

· In Lombardia e nel Nord Italia: al Teatro delle Arti di Gallarate (30 novembre, ore 19:00) si svolgerà la proiezione speciale in anteprima limitata del documentario «Primo Movimento – Senza paura di perdere la strada del ritorno…» sulla Carovana Exodus realizzata nel 2025 in occasione del 40° anniversario della Fondazione, il documentario scientifico è stato realizzato da Fondazione X23 Science in Society in collaborazione con Fondazione Exodus Don Antonio Mazzi ETS e 4Exodus Società Cooperativa Sociale.

Nella Sede Exodus di Lonato (Bs) e nella Sede di Verona in collaborazione con i Centri Giovanili don Mazzi due momenti di ricordo e di festa (20 novembre).

· Nel Centro e Sud Italia: la Santa Messa alla Basilica Santuario di S. Maria di Canneto (29 novembre) e la giornata «I sogni sono sempre giovani» presso la Sede Exodus di Cassino (30 novembre); il programma di iniziative a Tursi e Policoro (MT) porterà i ragazzi e gli educatori della Sede Exodus di Tursi nelle associazioni e nelle sedi istituzionali del territorio (Comune, Regione, Istituti scolastici), con l’obiettivo di “impizzar fogheti”, come diceva don Giovanni Calabria, fondatore della Congregazione di cui faceva parte don Antonio; la manifestazione «I Sogni sono sempre giovani: Juppiter in Festa» al Palazzetto dello Sport di Viterbo (30 novembre); la celebrazione «Il compleanno della vita» a Caltanissetta promossa dalla Cooperativa Etnos (27 novembre).

L’ultimo appuntamento, che chiude la carrellata di eventi in ricordo di don Antonio, una cena che si terrà il 3 dicembre (ore 20.00) a Milano nella Cascina Molino Torrette, proprio a “Casa del Don”, per ricordarlo stando insieme, condividendo la tavola e continuando a guardare avanti.