«In un tempo che pretende tutto e subito, l’attesa ci ricorda una verità semplice: non c’è amore senza pazienza. Perché la pazienza è una forma d’amore». Lo afferma, in vista dell’Avvento, don Luigi Maria Epicoco, autore di La domanda e il perdono, uno degli otto libri della Collana di volumi “In preghiera con i maestri di spiritualità”, da questa settimana in edicola con il nostro settimanale Credere, per vivere e prepararsi al Natale. «Preparare, per noi cristiani, coincide sempre con il tempo dell’attesa», rimarca don Epicoco. «Ma finché non comprendiamo Chi stiamo attendendo, tutti i preparativi saranno solo per una festa, che avrà un inizio e una fine. Quando capiamo, invece, che la nostra attesa riguarda Qualcuno, allora tutto acquisisce un senso nuovo».

Don Luigi, quali parole occorre consegnare agli uomini e alle donne di oggi durante l’Avvento?

«Innanzitutto, il bisogno di senso, che tutti noi ci portiamo dentro. Finché non prendiamo contatto con la nostra mancanza, non riusciamo nemmeno a capire che senso ha aspettare Gesù dentro la nostra vita. È un po’ come dire che non ha senso parlare dell’acqua, se non abbiamo consapevolezza della nostra sete. Per questo, il primo passo che dobbiamo fare è proprio quello di riprendere contatto con la nostra sete».

L’Avvento è il tempo dell’attesa, ma cosa significa attendere in maniera cristiana in un’epoca che invece ci abitua ad avere tutto e subito?

«Significa scoprire che uno dei verbi dell’amore si declina attraverso il verbo pazientare. La pazienza è una forma di amore».

Dio sceglie di manifestarsi nella discrezione e nel silenzio. L’Avvento può aiutarci a riscoprirli?

«Dio sceglie questo linguaggio per non forzare la nostra libertà. Proprio nel silenzio e nella discrezione, infatti, siamo chiamati noi a entrare in gioco. Il male, di solito, non chiede permesso: fa rumore, si impone, cattura l’attenzione. Il bene, invece, ha sempre bisogno della libertà e della partecipazione delle persone. Per questo, la scelta di Dio di manifestarsi nella discrezione e nel silenzio mi sembra un grande atto di fiducia: lascia spazio a ciascuno di noi, perché possa diventare protagonista della propria risposta».

I grandi maestri della spiritualità hanno insegnato che la preghiera non è solo un atto religioso, ma è un modo di leggere la realtà. In che modo la preghiera può aiutare a vivere l’Avvento?

«In termini laici, potremmo dire che esistono due modi di stare al mondo: limitarsi a sopravvivere, esistendo in superficie, oppure imparare davvero a vivere, andando in profondità nelle cose. La preghiera è proprio questo: un modo per non accontentarsi della semplice sopravvivenza e per scoprire che la realtà non si esaurisce in ciò che appare. Le cose non sono soltanto come sembrano; custodiscono una profondità che spesso sfugge a uno sguardo frettoloso. La preghiera ci educa ad abitare quella profondità».

Qual è un atteggiamento concreto da coltivare per prepararsi al Natale?

«L’ascolto: di noi stessi, innanzitutto, di quello che ci portiamo nel cuore; delle persone che abbiamo accanto; degli eventi di cui in questo momento è fatta la nostra vita. Tutte queste forme di ascolto, però, si imparano a partire da un’altra scuola: quella della Parola di Dio. Per questo, il primo passo è tornare ad ascoltarla. In fondo, Maria ha potuto dare al mondo Gesù proprio perché, prima di tutto, ha ascoltato la Parola di Dio e le ha fatto spazio nella propria vita».

Che cosa le ha insegnato, negli anni, il tempo di Avvento?

«All’inizio dei nostri percorsi, siamo spesso molto preoccupati della nostra performance, anche dal punto di vista spirituale: vogliamo fare bene, ottenere risultati. Con il passare degli anni, però, si comprende che la cosa più importante non è ciò che facciamo noi, ma la capacità di lasciarci educare dalla vita. L’Avvento mi ha insegnato proprio questo: a riconoscere che il Signore opera attraverso gli eventi e le circostanze della nostra esistenza e, spesso senza che ce ne accorgiamo, ci plasma nel modo migliore».

Il suo libro che la nostra rivista propone ai lettori parla di domande e di perdono. In che modo l’Avvento può insegnarci a lasciare spazio alle domande che ci abitano?

«Se siamo pieni di risposte, nessuno può metterci in discussione. Eppure, molto spesso, le nostre risposte finiscono per renderci saccenti, presuntuosi, prigionieri dei nostri pregiudizi. L’Avvento ci invita invece a svuotarci di tante false certezze e a imparare a guardare la realtà da un altro punto di vista: è questo lo spazio delle domande. Le domande ci mantengono aperti, disponibili, in attesa. Anche il perdono nasce da questa apertura. Perdonare significa fare spazio nel cuore a qualcosa di diverso dal fallimento, dal rancore e dalle ferite che ci portiamo dentro. Se liberiamo il cuore da questo buio attraverso il perdono, allora prepariamo una buona culla per accogliere il Figlio di Dio».

C’è anche chi vive l’Avvento non come attesa fiduciosa, ma come una stagione di delusione…

«In realtà, la delusione può essere l’inizio di un cammino. La domanda è se vogliamo fare della delusione il nostro destino, oppure un punto di partenza. Nei racconti evangelici nessuno possiede tutte le risposte: Maria, Giuseppe, i pastori si mettono in cammino senza avere tutto chiaro. Anche per noi la fede non consiste nell’avere tutte le risposte, ma nel continuare a camminare nonostante le domande».

L’Avvento ci ricorda quindi che non possiamo avere tutte le risposte?

«Sono le ideologie ad avere la pretesa di possedere tutte le risposte. La realtà, invece, è molto più umile: non pretende mai di essere rinchiusa nelle nostre spiegazioni. Le cose vere sanno che c’è sempre qualcosa che sfugge alle nostre razionalizzazioni. L’Avvento ci educa proprio a questa disponibilità: non a controllare tutto, ma a lasciare spazio a una realtà più grande di noi».