Nel panorama della spiritualità cristiana contemporanea don Luigi Epicoco è sicuramente una delle voci più interessanti e apprezzate, capace di parlare al cuore delle persone con un linguaggio diretto, profondo e vicino alle domande e alle inquietudini della vita quotidiana. I lettori di Famiglia Cristiana già lo conoscono per il commento quotidiano al Vangelo del giorno, pubblicato sul nostro sito. Dal prossimo numero del settimanale cartaceo la sua presenza si arricchirà di un nuovo appuntamento: ogni settimana curerà la rubrica Lettere per la vita spirituale.

Don Luigi, quale sarà il filo conduttore e quali domande vorrebbe raccogliere e intercettare?

«Ho scelto la forma epistolare perché una lettera si scrive a qualcuno, e vorrei che ogni lettore si sentisse chiamato per nome. Il filo conduttore sarà un cammino, settimana dopo settimana, dentro le cose che riguardano l’anima: la preghiera, il desiderio, la paura, il perdono, la fatica di restare fedeli. Mi interessano le domande che di solito non si fanno ad alta voce, quelle che arrivano la sera, quando la casa si è zittita e restiamo soli con noi stessi. Perché Dio sembra assente? Come si prega quando non si sente nulla? Che cosa faccio della mia rabbia? Proverò a rispondere come risponde un amico: camminando accanto, senza la fretta di chiudere il discorso».

Viviamo in un mondo sempre connesso ma spesso incapace di fermarsi e ascoltarsi. Che cosa significa oggi coltivare la vita spirituale? Da dove si può cominciare?

«Coltivare la vita spirituale oggi significa anzitutto accorgersi di avere una vita interiore. Sembra poco, ma molti di noi vivono sempre fuori casa, anche quando stanno seduti sul divano con il telefono in mano. Il primo passo è fermarsi. Gesù lo dice in modo semplice: “Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto”. La camera è il luogo dove nessuno ci guarda e dove smettiamo di recitare una parte. Si può cominciare da dieci minuti al giorno, sempre alla stessa ora, con il Vangelo del giorno aperto davanti. Non serve sentire qualcosa. Serve esserci. La vita spirituale nasce da una fedeltà piccola, ripetuta, ostinata».

Si rischia talvolta di confondere la spiritualità con una forma di benessere interiore o con una fuga dalle difficoltà. Come distinguere una fede autentica da una spiritualità di comodo?

«La differenza la fa la croce. Una spiritualità di comodo promette di farci stare bene; la fede promette di non lasciarci soli quando stiamo male. Il benessere interiore può essere un frutto, ma se diventa lo scopo finiamo per usare Dio come un calmante, e appena la preghiera non funziona lo mettiamo da parte. La fede autentica si riconosce perché ci riporta dentro la realtà. Mi rimanda al marito con cui ho litigato, al figlio che non mi parla, al lavoro che mi pesa, al vicino che non sopporto. Gesù non si è risparmiato niente di ciò che è umano, nemmeno l’angoscia del Getsemani. Una spiritualità che non cambia il modo in cui tratto chi mi sta accanto è soltanto un’evasione ben vestita».

Nella comunità di San Francesco di Paola all’Aquila, dove lei è parroco, celebra Messa in un garage perché la chiesa dopo il terremoto del 2009 è ancora inagibile.

«Stiamo ancora vivendo la fase della ricostruzione. Molto è stato fatto, ma la strada non è finita. Il terremoto di diciassette anni fa ha disperso le persone: per anni si è vissuto lontani dal proprio quartiere e tanti legami si sono sciolti. Per questo cerchiamo di investire su due fronti. Ci sono le mura che si rialzano, e sono un segno di speranza che si tocca con mano. E ci sono i legami che si ristabiliscono, più lenti e più fragili, perché una comunità non si ricostruisce con le gru. Da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, anche di chi ci legge da lontano, e per questo mi permetto di fare un appello: chi sente nel cuore di accompagnarci, anche con un piccolo contributo, sarà per noi un pezzo di questa rinascita».