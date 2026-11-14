Papa Francesco, quando nel 2017 volle istituire la Giornata mondiale dei poveri, aveva in mente qualcosa di più grande di una giornata dedicata alla lotta contro la povertà. Voleva mettere al centro i poveri. I loro volti, le loro storie, la loro dignità. Voleva ricordarci che i poveri non sono un problema da risolvere, ma persone da incontrare. Fratelli e sorelle con cui condividere un pezzo di strada.



A dieci anni di distanza, credo che dobbiamo ripartire proprio da qui. Siamo abituati a parlare della povertà come di un male da combattere. Ed è giusto, quando significa fame, ingiustizia, esclusione, negazione dei diritti. Ma c'è anche un'altra povertà, che rischiamo di dimenticare. È quella che diventa scelta di vita, sobrietà, libertà dalle cose. È la povertà che conosce il dono, la reciprocità, la gratuità. Che apre le porte alla fraternità, alla nonviolenza, alla pace.

Il Papa pranza con i poveri durante la Giornata mondiale del 2025 (ANSA)

Abbiamo bisogno di riscoprire queste parole. Perché oggi la ricchezza sembra essere diventata mito, la misura di ogni cosa. Arriviamo persino a cercare nuove entrate per i bilanci pubblici alimentando l'illusione di facili vincite al gioco. Ma chi tiene il conto della solitudine? Chi misura il dolore di una persona malata, la fragilità di un anziano, la paura di chi non arriva alla fine del mese?



Sono domande che chiedono di fermarsi, di guardare davvero le persone, di ascoltarle. Altrimenti rischiamo di passare accanto alla sofferenza senza nemmeno accorgercene. Non bastano i numeri, non bastano le risorse economiche, pur necessarie. Accanto alla quantità dobbiamo ritrovare la qualità della vita, delle relazioni, della nostra umanità. E investire in ciò che determina concretamente il benessere delle persone: la salute, la scuola, il lavoro, la cultura. Perché stare bene non è soltanto assenza di malattia. È poter vivere con dignità, avere opportunità, non essere lasciati soli nelle difficoltà.

Penso allora alla dimensione di comunità, che tiene uniti coloro che abitano un quartiere, un paese, una città, alla loro capacità di accoglienza, di riconoscersi, di prendersi cura gli uni degli altri, di non lasciare che le fragilità diventino isolamento. La solidarietà, però, non può ridursi a un buon sentimento o a un gesto benevolo che ci mette in pace la coscienza. Senza giustizia, la solidarietà si lacera, diventa una parola vuota. E senza fraternità anche la giustizia rischia di perdere il volto delle persone.



Per questo la Giornata dei poveri ha anche un grande valore educativo e culturale. Ci invita a imparare uno stile di vita diverso, più sobrio, capace di rispettare e condividere. Era quello che voleva Papa Francesco. E io vorrei che questa decima Giornata fosse vissuta con un respiro di bellezza. Non una celebrazione della miseria, ma della dignità delle persone. Una giornata di incontri, di ascolto autentico. Un'occasione per accogliere il grido dei poveri. Papa Francesco ci ha spronato a farlo. Ora tocca a noi dare seguito al suo invito.