Dopo un lungo pellegrinaggio nei luoghi della cura, le reliquie di san Camillo de Lellis sono tornate nella loro casa romana. Domenica 22 novembre, nella chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha presieduto la Messa di ringraziamento per il rientro delle spoglie del fondatore dei Camilliani, patrono dei malati, degli infermieri e degli ospedali. Alla celebrazione hanno partecipato numerosi Ministri degli Infermi, Ministre e Figlie di San Camillo, insieme a medici e infermieri e al rettore della chiesa, padre Gianfranco Lunardon. La celebrazione, nella solennità di Cristo Re, ha dato avvio anche alle iniziative per il terzo centenario della dedicazione della chiesa, consacrata nel 1727, e per i 280 anni dalla canonizzazione del santo, avvenuta nel 1746.

Le reliquie erano state trasferite a Bucchianico, paese natale di Camillo, nella primavera del 2025, per consentire i lavori di restauro della chiesa romana. Dopo circa un anno e mezzo, il 1° novembre hanno iniziato il viaggio di ritorno nella Capitale, trasformato in una peregrinatio attraverso alcuni luoghi simbolo dell’assistenza sanitaria. La prima tappa è stata l’ospedale Santo Spirito in Sassia, dove Camillo si recava ogni giorno per assistere i malati; poi le reliquie hanno raggiunto la basilica di San Camillo in via Sallustiana e l’ospedale San Giovanni Addolorata, prima di essere accolte nuovamente alla Maddalena il 15 novembre. Il 22 novembre si è svolta la Messa di ringraziamento.

Le reliquie del corpo di san Camillo

È proprio alla Maddalena, a pochi passi dal Pantheon, che Camillo visse e morì, il 14 luglio 1614. La chiesa, affidata nel 1586 a lui e ai primi compagni, divenne il cuore dell’Ordine dei Chierici regolari Ministri degli Infermi, fondato per portare assistenza ai malati, soprattutto quelli più poveri e abbandonati: oggi custodisce anche la reliquia del cuore del santo, il Crocifisso ligneo che, secondo la tradizione, lo consolò in un momento di scoraggiamento, e numerosi oggetti quotidiani, manoscritti e cimeli raccolti nel museo camilliano annesso alla chiesa.

La volta della sacrestia di Santa Maria della Maddalena affrescata con San Camillo in gloria con San Filippo Neri (1739), opera a fresco e tempera di Girolamo Pesce.

Nell’omelia, il cardinale Parolin ha intrecciato la solennità di Cristo Re con la testimonianza di san Camillo, mettendo al centro la fragilità della malattia, il servizio e «la regalità dell’amore, che non domina ma si china a medicare le ferite dell’uomo». Commentando il Vangelo del giorno – il testo di Matteo sul giudizio universale – il segretario di Stato ha invitato a non preoccuparsi soltanto di quale sarà il nostro posto nell’eternità, ma a chiederci dove scegliamo di abitare oggi e con chi camminiamo nella vita quotidiana. «Un tribunale solenne può davvero spaventare», ha detto, «se lo si guarda dalla parte sbagliata: quella del domani». La prospettiva, però, è un’altra: «È oggi che si compie il giudizio», ha ricordato, nella scelta di stare dalla parte di coloro nei quali Cristo stesso si identifica, «affamati, assetati, malati, poveri, fragili, questuanti di cose e di senso». Una prospettiva che restituisce tutta l’attualità della testimonianza di Camillo: riconoscere il Signore nelle persone sofferenti e farsi loro prossimi, con gesti concreti di cura.

Seguendo la logica di Gesù, ha aggiunto Parolin, i verbi della quotidianità (mangiare, bere, vestire…), «nascondono l’opportunità unica della vita, la chance dell’eternità» perché «la regalità di Cristo si esplica nel servizio e nel dono di sé». Il nostro impegno, allora, è questo: «Siamo invitati ad articolare la nostra libertà e responsabilità affinché l’eroico divenga quotidiano e il quotidiano divenga eroico», proprio come testimonia l’esempio di san Camillo, la cui azione «non era semplicemente l’incontro tra una “malattia” e una “competenza”, ma l’incontro tra chi è povero e bisognoso e chi sa di essere arricchito, in questa vita e nella vita eterna, da quella povertà e da quel bisogno».

Il ritorno delle reliquie si è così intrecciato con il Vangelo di Matteo, che nella solennità di Cristo Re ricorda le parole di Gesù: «Ero malato e mi avete visitato». Una pagina che sembra riassumere, in poche parole, tutta la vita di Camillo e la sua capacità di riconoscere il Signore nel volto di chi soffre. «A imitazione di Gesù e di san Camillo», ha concluso Parolin, «le nostre mani possono diventare “sacramento” della benevolenza e della tenerezza di Dio; le nostre ferite possono diventare spaccati dove conoscere e sperimentare il dramma dell’umano, ma anche luoghi dove la grazia del Signore, mediata dalla cura, dall’accoglienza e dalla consolazione, può sanare e salvare l’uomo stesso».