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È minuta e leggera, suor Cecilia. Sembra una ragazzina. A vederla su Facebook o Instagram, mentre a migliaia di follower spiega il Vangelo della domenica, la prima cosa che colpisce è il suo sorriso aperto, dolcissimo. Quando poi la incontri di persona, con le grate della clausura che le ritagliano il volto, scopri che ha mani affusolate, che muove di continuo, quasi ad accarezzare le sue parole.

Nel rispondere alle domande, inclina leggermente la testa e solleva lo sguardo, per riflettere. E poi esprime, con passione e convinzione, le sue idee. «Del resto», dice, «provengo da una famiglia di avvocati. Potrei parlare per ore, perorando la mia causa, difendendo le mie tesi…».

Così, mentre ad ascoltarla parlare, a volte animatamente, il tempo trascorre veloce, ti rendi conto che questa monaca sorridente e serena è quanto di più lontano dall’immaginario comune della clausura. «Ma mica siamo murate vive o disadattate!», esclama. «La gente si aspetta donne tristi, fuori dal mondo, e invece noi siamo come tutti, appassionate della vita: non siamo arrivate in monastero perché ci sentivamo escluse o depresse e questa era la nostra unica possibilità. Abbiamo scelto questa vita, perché qui ci sentiamo libere, appagate, amate».

Volevo essere felice...

Suor Cecilia Clio Borgoni, 41 anni, è entrata nel monastero del Carmelo di Piacenza – città nella quale è nata – 20 anni fa. «In prima superiore, lessi Storia di un’anima, l’autobiografia spirituale di santa Teresa di Lisieux. Non conoscevo le monache, ma desideravo sperimentare quella felicità immensa che aveva vissuto Teresa», dichiara. «Per la mia famiglia non è stato facile, ma non mi hanno mai ostacolata. Quando entrai in clausura, mi ero da poco diplomata, eravamo una famiglia cattolica e io frequentavo lo scoutismo, ma nessuno si aspettava questa decisione». Anche se c’era stata un’avvisaglia. La nonna di Cecilia, infatti, era la scultrice piacentina Ada Tassi. Realizzò un crocifisso destinato alle suore Orsoline in occasione della beatificazione della loro fondatrice, Brigida Morello. Da allora, la madre provinciale del tempo, suor Elena Scotti, cominciò a frequentare la famiglia Borgoni, aiutando Cecilia a preparare il cammino alla Cresima.

«In quarta superiore», aggiunge, «grazie a suor Elena, iniziai a frequentare il monastero di via Spinazzi, per dei colloqui conoscitivi. Capii che avevo trovato la mia strada». Ma c’era un problema… «Dirlo alla famiglia. La mamma», rivela, «si aspettava scegliessi una vita da missionaria, inizialmente voleva che finissi gli studi, ma capiva questo tipo di scelta. Mio fratello ammise che se lo immaginava. Papà era una persona con una profonda ricerca spirituale, ma non frequentava la Chiesa. Andavamo spesso a correre insieme, e decisi di aprirgli il mio cuore durante una delle nostre uscite. Per lui era più difficile comprendere: non capiva che senso potesse avere vivere una vita così».

Suor Cecilia in parlatorio. In monastero si è laureata in musicologia. Suona pianoforte, chitarra, violoncello e cetra. (Chiara Mirelli/Contrasto)

È soltanto l’amore che permette di vincere le proprie resistenze e di comprendere le ragioni dell’altro. «A poco a poco», continua suor Cecilia, «mio padre capì che non stavo buttando la mia vita, che ero perfettamente consapevole della mia decisione. Soprattutto, vide che ero felice, e questo per lui, da genitore, era la cosa più importante. Il giorno della mia professione solenne, la mia famiglia era lì, accanto a me. La sera precedente, avevano offerto la loro testimonianza e le parole di mio padre, che raccontano la sua fatica, il suo cammino, la sua conversione, mi commuovono ancora oggi, quando ci penso. E mentre consegnavo la mia vita al Signore, mia madre mi disse: “Vola in alto… e sii felice”».

La clausura non si sceglie

In monastero, Cecilia si laurea in musicologia. Oggi suona pianoforte, chitarra, violoncello e cetra. Ha una vita attiva, tra i ritmi scanditi dalla regola del Carmelo, i colloqui con le aspiranti monache, le pillole evangeliche sui social e le normali incombenze quotidiane che la comunità richiede. «Siamo 9 consorelle», dichiara. «Io sono la più giovane, mentre la più anziana ha 90 anni. La scelta di santa Teresa d’Avila, che nel 1500 ha riformato il Carmelo, è stata proprio quella di creare comunità religiose poco numerose, per privilegiare il rapporto umano, di amicizia e condivisione: tra le monache di clausura, noi carmelitane scalze siamo le uniche ad avere due ore al giorno di ricreazione, durante le quali siamo insieme e ci confrontiamo. Poi, nel pomeriggio, viviamo due ore di spazio eremitico».

La preghiera silenziosa mette a dura prova chi non ha una fede salda. «La verità», dichiara suor Cecilia, «è che non si sceglie la clausura in quanto esperienza di nascondimento, ma si accoglie una proposta di vita in cui puoi amare ed essere amata, e diventare libera, fino in fondo, proprio affrontando le fatiche e gli ostacoli che incontri dentro e fuori di te». E quando le chiedi se, per questa vita, ha dovuto rinunciare a qualcosa, inclina leggermente la testa, solleva gli occhi al cielo, poi ti offre il suo sorriso e afferma: «Non capisco proprio quando sento parlare di rinuncia, riferendosi alla nostra vita. Mi piaceva tanto viaggiare, ma entrare in monastero mi ha fatto scoprire che ogni persona è un mondo, e che ogni vero viaggio è in realtà un viaggio alla scoperta dell’animo umano: si possono vedere tanti posti e persone senza soffermarcisi. Qui ho il tempo di guardare in profondità le realtà che incontro». Che sono numerose. «Sì, alla nostra porta bussano in tanti. Prima si rivolgevano a noi soprattutto per chiedere preghiere, oggi vengono anche tante persone per parlare, per chiedere conforto, per poter essere ascoltate. Ed è la profondità con cui vivi la tua vita che ti permette di capire gli altri. Pregare è condividere la stessa esperienza, non facciamo magie!».

Uno spazio di libertà

Con i suoi ritmi serrati, la clausura non è facile: «La vita comunitaria tende a stanare», riflette ancora suor Cecilia. «Non puoi nasconderti, in monastero, è più difficile trovare vie di fuga. Non puoi stare due ore in silenzio, se non fai i conti con te stesso. Ecco, per me la clausura era (ed è) questo: uno spazio in cui entrare dentro la vita, sempre più in profondità». È da questa assoluta esperienza di libertà che nascono i video sui social.

Suor Cecilia nella chiesa del monastero del Carmelo di Piacenza (Chiara Mirelli/Contrasto)

«Qualche anno fa, su richiesta di alcuni amici, ho cominciato a montare video di commento ai Vangeli domenicali. Poi abbiamo creato una pagina Facebook e abbiamo iniziato a pubblicarli anche lì e poi siamo approdati su Instagram», spiega. Del resto, le monache Carmelitane Scalze, pur vivendo in clausura, sono da sempre proficue comunicatrici. «Santa Teresa d’Avila nel 1500 scriveva migliaia di lettere. Diventa difficile sostenere che non sia nel carisma delle Carmelitane comunicarsi all’esterno», riflette ancora. «L’aspetto che più interessa è la risposta delle persone: in tantissimi scrivono in privato con domande spirituali. Parlano di quello che vivono, dei loro dubbi. Ed è una cosa bellissima, anche se mi fa capire che, come Chiesa, a volte non riusciamo a intercettare il bisogno di Dio. Io commento il Vangelo, non faccio cose strane: eppure, le persone di questo hanno bisogno».

A chiedere un sostegno spirituale sono in tanti. «Molti giovani chiedono qualcuno che li aiuti a dare parole alla loro vita interiore, perché la nostra è una società che non aiuta a dare parole a questa parte di noi. Gli adulti si interrogano sul male che scandalizza, che rende cinici e fa allontanare da Dio. Tantissimi, incontrandoci, hanno scoperto un mondo che non immaginavano: la nostra vita non è poi così diversa da quella di tutti voi, tra i ritmi della casa e del lavoro».

Suor Cecilia segue le nuove aspiranti. «La clausura è un mondo poco conosciuto e può far paura. Anche io ero spaventata all’idea di entrare in monastero, ma non puoi rinunciare al tuo desiderio più grande per paura. E io avevo il desiderio dell’intensità, di vivere fino in fondo, togliendo il superfluo, e nel monastero trovavo la via per farlo». A sostenerla, la preghiera del Magnificat: «Non voglio perdermi la bellezza della vita. Desidero fare come Maria, che sta rischiando la vita, eppure sa godersi la cosa grande che le è stata data».