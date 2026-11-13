di Maria Lucia Tangorra

Dietro i numeri delle vittime di guerra ci sono nomi, volti e storie che rischiano di essere dimenticati. Proprio a loro cerca ostinatamente di restituire un’identità Giulia, un’ex corrispondente di guerra incarnata da Anna Bonaiuto in La vasca. Atto unico sulla guerra, il monologo di Franco Marcoaldi (Elliot Edizioni) diretto da Andrea Renzi. Prodotto dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, lo spettacolo ha debuttato in prima assoluta al Teatro Mercadante di Napoli dove resterà in scena fino al 22 novembre per poi arrivare al Piccolo Eliseo di Roma dal 2 al 13 dicembre e al Teatro delle Passioni di Modena dal 21 al 24 gennaio 2027.

Anna, cosa l’ha colpita?

«Il fatto che ormai si parli dei morti come di una cosa normale. Quando sento le cifre dei bambini uccisi, penso a una madre che ha allattato suo figlio, ai suoi primi passi, alla scuola. Parliamo di persone, di vite. Il lavoro di Giulia è una ‘follia’, ma vuole dare a quei morti un nome e una sepoltura, per mantenere un rapporto con chi non c’è più».

Nel testo emerge il contrasto tra le tragedie del mondo e i problemi quotidiani…

«Le persone sensibili, anche quando non ne parlano, sentono il peso dell’orrore che sta accadendo nel mondo, a cominciare da Gaza, all’Ucraina e a tutti quei luoghi dove non ci sono diritti e la gente viene ammazzata con molta ‘tranquillità’. Personalmente non vado più a dormire come una volta, sento che quest’angoscia aleggia sopra le nostre teste e che, per quanto possiamo manifestare e protestare, ci sentiamo quasi nulla davanti allo strapotere che esiste nel mondo. Un peso con cui conviviamo mentre la vita quotidiana continua a richiedere la nostra attenzione».

Anna Bonaiuto in La vasca. Foto di Ivan Nocera

Giulia esprime anche un’ironia tagliente. Quanto si diverte a interpretare questo suo lato?

«Non parlerei mai di somiglianze con i personaggi che interpreto. Certo, ci sono aspetti che ci riguardano di più e altri meno. Giulia ha un’ironia suo malgrado: è una donna tranchant, che ogni tanto non sopporta le stupidaggini e si irrita. Le continue telefonate e i piccoli problemi quotidiani, visti da fuori, diventano quasi ridicoli. In questo senso ha anche una sua fragilità, ma è un po’ buffa».

Qual è la difficoltà maggiore di questo testo?

«Ho già affrontato altri monologhi, ma qui è diverso: anziché seguire un filo e raccontare una storia, devo confrontarmi con persone che non sono in scena. Come attrice, devo immaginare, ad esempio, chi c’è dall’altra parte del telefono, che cosa mi dirà e in che modo, per poter reagire come se fosse davvero presente, senza però avere nessuno a cui appoggiarmi».

Come avete restituito il bisogno di bellezza con cui Giulia resiste al disincanto?

«La musica e la poesia ci aiutano a sgombrare la mente dalle tossine. In scena c’è un grandissimo fisarmonicista, Ivano Battiston, ma Giulia non interagisce con lui: la musica risuona nella sua testa. Ascolta idealmente Mahler e poi legge ad alta voce un sonetto di Shakespeare. Anche la vasca (richiamando il titolo) in cui nuota ogni mattina racchiude un significato profondo: nell’acqua non abbiamo peso perciò la leggerezza del corpo diventa anche un desiderio della mente. Del resto, l’acqua è il nostro elemento iniziale».

C’è una musica, un poeta o un libro a cui torna nei momenti più complicati?

«Con la musica sono molto libera, posso passare tranquillamente dalla sinfonica a Tina Turner o alle voci meravigliose di artisti come Leonard Cohen, che è anche un poeta. Con i libri è un po’ lo stesso, dipende dagli umori e dalle ore. Ci sono momenti in cui desideri rilassarti con uno scrittore che ti fa godere e altri in cui cerchi letture più impegnative».

Giulia ha smesso di fare la giornalista. Il testo mette in luce anche una contraddizione: riceviamo continuamente notizie, ma questo non significa necessariamente comprendere ciò che accade. Che cosa ne pensa?

«Una cosa è comunicare, un’altra è informare. Ci sono persone che scrivono o parlano di un fatto e riescono a fartelo guardare da un altro punto di vista. Il problema è chiedersi perché succedono determinate cose. Se leggi che dei ragazzi hanno spaccato delle vetrine per rubare, vogliamo chiederci perché succede questo? Sono questi ragionamenti che ti portano al nocciolo delle cose».

Nel testo di Marcoaldi c’è anche un gesto particolare: Giulia si rivolge a un albero come una madre davanti a un figlio morto. Che cosa racconta del suo rapporto con la natura?

«Giulia ha fatto una scelta di vita in cui l’albero, il verde dell’erba, il cane che gioca con lei hanno un’importanza enorme. Trovo giusto che sia così perché, a forza di non amare gli animali e la natura, stiamo distruggendo un pianeta. Gli alberi vengono tagliati senza pensare al loro valore, troppo spesso gli animali non ricevono il rispetto che meritano. Anche il rapporto con ciò che non è umano conta».

Quanto avverte questa questione anche nella sua vita quotidiana?

«Ho sempre adorato il mare, la montagna, ma un conto è amare la natura e un altro è avere consapevolezza di quello che le stiamo facendo. È qualcosa che abbiamo maturato negli anni, quando ci siamo accorti di quello che stava accadendo. Per molto tempo abbiamo creduto di esserne i padroni e di poter decidere tutto. Non è così: il pianeta ingloba ogni cosa. Quando si parla di ideologia green, mi viene da dire: quale ideologia? Ci sono i numeri, i fatti. Un ghiacciaio che non esiste più e non tornerà è un fatto. Viviamo in un mondo catastrofico da tanti punti di vista, per la morte degli uomini ma anche per quella del pianeta».

Da Giulia a Nora, che da marzo torna a interpretare in Too Late di Jon Fosse, con la regia di Thea Dellavalle (produzione Teatro Nazionale di Genova e TPE – Teatro Piemonte Europa). Il testo immagina Nora, la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, ormai anziana, ancora alle prese con le conseguenze delle proprie scelte. Quanto possiamo governare della nostra vita?

«Nora è un personaggio straordinario, soprattutto se pensiamo all’epoca in cui Ibsen l’ha creata. Siamo alla fine dell’Ottocento e, con Casa di bambola, mette in scena una donna che rivendica il diritto di esistere come essere umano, non soltanto nel ruolo di moglie e madre. La libertà, però, non è qualcosa che si conquista una volta per tutte: va riconquistata ogni giorno. Come diceva André Gide: è facile liberarsi, il difficile è restare liberi. Mi vengono in mente anche altre donne che hanno sfidato le convenzioni, come Cristina di Belgioioso, a cui ho dato voce in teatro. Durante la Repubblica Romana organizzò l’assistenza ai feriti, anticipando Florence Nightingale e quella che sarebbe diventata la Croce Rossa. Adoro le donne che combattono contro quello che gli altri vorrebbero che fossero».

Anna Bonaiuto in Too Late. Foto di Francesca Lucidi

In Too Late si rapporta con la regista Thea Dellavalle e l’attrice Irene Petris.

«Mi è piaciuto molto lavorare con due donne più giovani di me. È stata una bella esperienza al femminile (nel cast c’è anche Giuseppe Sartori, ndr). Secondo me, due donne potevano comprendere ancora più a fondo un testo come questo. Sono molto contenta che lo spettacolo venga ripreso».

Pensando a Nora, si riesce a fare pace con il proprio passato?

«Nella vita continuiamo a diventare altro, a modificarci, anche a fare autocritica. Tante volte mi sono chiesta perché avessi fatto una cosa anziché un’altra, ma i rimpianti non servono a nulla. La vita è scegliere, decidere: a volte sbagli, a volte fai bene. Non sono così severa con gli errori umani, lo sono quando le persone se ne fregano degli altri, quando non entrano in relazione con il mondo. Questi, per me, sono i veri peccati. I propri sbagli fanno parte della vita».

Eppure ho l’impressione che con se stessa sia più esigente.

«Quando sbaglio me ne rendo conto e mi autocritico, ma il dolore del mondo è talmente grande che mi sembra inutile rimuginare sui miei errori. Penso alle persone care che stanno male, alle guerre, alle ingiustizie. Di fronte a tutto questo, anche i miei errori mi sembrano poca cosa».

Dalla tragedia greca ai testi di Pascal Rambert fino al film Noi, un po’ meglio di Daniele Luchetti (disponibile su Netflix), ritorna il valore del dubbio.

«Il dubbio significa non presumere di avere il sapere in mano, di capire tutto, ma fare uno sforzo per comprendere anche le debolezze degli altri. Per Silvana, dato il lavoro che fa (è la sessuologa che nel film valuta una coppia desiderosa di adottare, ndr), dovrebbe essere il minimo».

Caterina Guzzanti e Anna Bonaiuto as Zappacosta in Noi Un Po’ Meglio. Cr. Antonio Faccilongo/Netflix © 2026 (ANTONIO FACCILONGO/NETFLIX)

Il dubbio è soprattutto una forma di intelligenza o anche di generosità verso gli altri?

«Tutte e due perché lo rivolgi anche a te stesso. Chi ha certezze categoriche finisce per semplificare la realtà. Il dubbio, invece, significa cercare di capire un po’ di più come funzionano le cose, senza dividere tutto in bianco e nero. Anche nel nostro lavoro ci chiediamo continuamente: ma questa cosa la faccio così o in un altro modo? Che cosa significa davvero?».

Silvana sostiene che il dolore che abbiamo attraversato può aiutarci a comprendere quello degli altri. Lei ci crede oppure la sofferenza rischia, al contrario, di chiuderci?

«Dipende dalle persone. La sofferenza dovrebbe farci capire che siamo tutti uguali davanti al dolore. Se ci incattiviamo e smettiamo di guardare gli altri, perdiamo questa possibilità. Anche nella letteratura e nella poesia, difficilmente un grande artista riesce a toccare gli altri senza aver conosciuto il dolore. Basti pensare a Nora: nella sua sofferenza si sono riconosciute milioni di donne».

Dopo oltre cinquant’anni di carriera, che cosa continua ad alimentare la sua passione per questo mestiere?

«Il fatto che continui a recitare significa che è qualcosa che mi tiene in vita. Non è soltanto un lavoro, è qualcosa di connaturato, che sta proprio dentro il mio corpo. In fondo, io sono questo, è quello che faccio. Cerco di scegliere progetti che possano piacere a me, ma anche agli altri».

In una carriera così lunga, quali incontri hanno avuto un ruolo decisivo nella sua crescita artistica e personale?

«Ho incontrato artisti molto diversi tra loro, da Ronconi a Cecchi, da Servillo a Martone e Roberto Andò. Da ognuno puoi rubare qualcosa, trovare, proprio nella diversità, quello che ti somiglia. Ma non vorrei limitarmi a un elenco di nomi, anche perché finirei per dimenticare qualcuno. Ci sono poi persone sconosciute, incontri della vita che sono importanti quanto quelli artistici».

C’è qualcosa che oggi vive con una libertà che all’inizio non aveva?

«Quando sei giovane non sai neanche dove andare a parare. Ti piace tutto, vorresti fare tutto, persino il suo contrario. Con il tempo acquisisci qualche sicurezza. Qualche, però, perché ogni volta che affronto un nuovo testo vorrei morire! La sera della prima, se potessi sparire, lo farei. Ho sempre avuto questo terrore, ma ormai ne ho preso atto, non mi preoccupo neanche più. Sul palcoscenico, però, devi anche saper lasciarti andare, godertelo. Il piacere di recitare nasce proprio da questo: consapevolezza e libertà insieme».