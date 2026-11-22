Per raccontare la storia reale che sta sotto la serie La famiglia Panini – L’avventura delle figurine non basta un articolo di giornale e forse non basterebbe neanche un libro, anche se ce n’è uno cui la serie Tv è liberamente ispirata: L’album dei sogni di Luigi Garlando (Mondadori).

Perché ce ne vorrebbero almeno tre: uno che racconti la storia della famiglia che sembra un romanzo, uno che renda conto di una esemplare e complessa vicenda economico-imprenditoriale, un altro ancora che racconti il risvolto imprenditorial-sportivo che ha inciso molto profondamente nella storia della pallavolo italiana e mondiale compresa quella degli ultimi successi.

A monte della storia imprenditoriale c’è una famiglia numerosa, messa su, come si dice, nel 1920 con il matrimonio tra Antonio e Olga, cui sono seguiti otto quattro figli e quattro figlie in dieci anni.

Una scena della serie Famiglia Panini

Antonio Panini ha servito nella Grande Guerra in fanteria, ma verso la fine della Guerra passa all’Aeronautica, prenderà il brevetto di volo con Natale Palli famoso per aver volato con D’Annunzio, ma la sua vita in Aeronautica sarà quella di “famiglio” all’Accademia militare di Modena, un ruolo umilissimo, di puro servizio. Il salario sicuro ma modesto basta appena a stivare negli anni Trenta gli otto bambini (ma dichiarandone al proprietario solo quattro) in un appartamento diviso a metà con un’altra famiglia.

Le cose diventano ancora più difficili quando Antonio si ammala all’inizio negli anni Quaranta. Giuseppe il primogenito che appena ha potuto è entrato come apprendista in un’azienda meccanica, il 9 novembre del 1944, preparato alla successione dal padre che ha educato i figli alla libertà e alla responsabilità e gli ha ceduto prima del tempo il posto a capotavola, diventa il capofamiglia: la morte del padre coincide con il compimento dei suoi 16 anni.

Dal bancone dell'edicola l'idea delle figurine, un fotogramma della serie

UN’EDICOLA IN TEMPO DI GUERRA

Nel dicembre del 1944, l’opportunità di rilevare un’edicola, un bugigattolo minuscolo e male in arnese, nel centro di Modena, pare un azzardo: un sacrificio rischioso in tempi duri. C’è ancora la guerra, la stampa è in mano alla propaganda e i lettori sono pochi. Olga è propensa ad affrontare il rischio, Giuseppe è meno convinto: conosce la situazione, dopo l’8 settembre 1943 s’è unito alle bande partigiane. I primi tempi danno ragione a lui. Modena è sotto l’occupazione nazifascista, esposta alle bombe alleate impegnate nella offensiva verso la Linea gotica. L’ultimo bombardamento, il 18 aprile colpisce case attorno al Palazzo dei Musei, 300 metri in linea d’aria dall’edicola. La città viene liberata il 22. Per un’edicola cambia tutto, la Liberazione fa crescere il bisogno di informarsi delle persone, il 2 giugno si avvicina.

L’ITALIA REPUBBLICANA

Quello che era sembrato un cattivo affare cessa di esserlo: Giuseppe, Benito e Franco Cosimo Panini lo affrontano con una prospettiva coraggiosa, scelgono il pluralismo, vendono tutte le testate comprese quelle non da tutti ben viste nel nuovo clima come Il Candido. Un aneddoto vuole che sia stato proprio Giuseppe, a organizzare difesa dell’edicola dai militanti determinati a prendere tutte le copie del Candido e dell’Uomo qualunque, considerati reazionari, per bruciarle, forte dell’esperienza partigiana. Li avrebbe cacciati al grido di: ««I libri in piazza li bruciavano già quelli di prima, non ci siamo liberati per dare fuoco alle idee degli altri».

Il rito dello scambio esposto alla mostra 'Cose che si attaccano al cuore', 2012 (ANSA)

L’INTUIZIONE DELLE FIGURINE

Ma è lì, dal punto di osservazione del banchetto dell’edicola, che i fratelli Panini si accorgono che i bambini comprano i giornalini più interessati ai cartoncini colorati allegati come gadget che al giornale in sé (chi non ricorda Liebig fin dall’Ottocento): per avere quei cartoncini chiedono il cioccolato, il giornalino, ma anche che mamma compri un detersivo invece di un altro. Comincia qui da un’altra storia che è una storia imprenditoriale: i fratelli Panini apprendono infatti che lo stampatore milanese Nannina ha nei magazzini una quantità di figurine invendute, destinate al macero e le comprano per una cifra irrisoria e provano a venderle imbustate a mano a due a due in bustine trasparenti e provano a venderle senza più allegarle a nulla a 10 lire alla bustina, secondo i convertitori storici l’equivalente di 18 centesimi di euro oggi, una cifra a portata di tutte le tasche.

Antonio Panini, figlio di Peppino Panini, durante l'inaugurazione della mostra "Panini 1961-2011. Una storia italiana", Roma 2011 (ANSA)

CALCIATORI, UN SUCCESSO CLAMOROSO

L’operazione frutta in un anno, il 1956, 30 milioni di lire, quello che serve per far cambiare passo all’azienda: che a quel punto si organizza per farsi in casa il suo business per intero, Panini diventa casa editrice e si stampa le sue figurine. I diritti di immagine ancora non esistono, i costi sono quelli della stampa e della carta. Nasce così l’idea del primo album calciatori, che prende vita nel 1961. Siamo ancora nell’era preadesiva, le prime figurine si incollano con la colla. E l’affare funziona a meraviglia anche perché alla sua base c’è un dettaglio efficacissimo: l’effetto sorpresa dovuto al fatto che chi compra le figurine non le può vedere.

Diventano il gioco più popolare del secondo Novecento: il mazzetto delle figurine doppie che compagni di scuola, di cortile, di oratorio, alle prese con la stessa collezione di scambiano creando il mantra “ce l’ho, mi manca”. È nato un fenomeno di costume.

Con il boom degli anni Sessanta e l’edizione 1963-64 nasce la leggenda della figurina rara: il famigerato introvabile Luigi Pizzaballa, portiere dell’Atalanta. Tutta colpa del fatto che fu stampata nello stesso numero delle copie degli altri ma in ritardo perché a causa di un infortunio il portiere, cugino del padre del cardinale Pierbattista Patriarca latino di Gerusalemme, aveva mancato il primo raduno e la foto ufficiale. E anche un po’ del fatto che come raccontò a Famiglia Cristiana in occasione dei 100 anni del Museo della figurina di Modena, Paolo Battaglia: «Le prime invece alla Panini venivano mescolate, non proprio scientificamente, gettandole a badilate contro il muro». Il rischio erano doppie nella stessa bustina e tempi di lavorazione troppo lenti per un mercato in superespansione.

LE IDEE DELLA SVOLTA

Due idee rivoluzionarie fanno volare il mercato. L’autoadesivo, che dalla fine degli anni Settanta sostituisce la colla nel barattolo di alluminio con il pennellino, e un marchingegno battezzato “fifimatics”, dove “fifi” sta per figurina nel gergo infantile modenese da che mondo è mondo, come ricordava anche Francesco Guccini nel romanzo autobiografico Vacca d’un cane: si tratta di una diavoleria meccanica inventata da Umberto, il quarto fratello, tornato dal Venuzuela per l’azienda di famiglia: la distribuzione scientifica e meccanizzata ovviamente brevettata garantisce tempi di produzione adeguati alla domanda.

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DAI CARTONI GIAPPONESI A GESÙ DI NAZARETH

Se i calciatori sono l’affare più redditizio, che con il Mondiale del 1970 invade con successo planetario il mercato estero, i Panini ne fiutano un altro tra gli anni Settanta e Ottanta, cavalcando l’onda del successo dell’animazione giapponese in Italia: quasi ogni “anime” da Jeeg, a Heidi, da Candy Candy a Lady Oscar passando per Holly e Banje che salda la passione per l’animazione con quella per i calciatori. In, mezzo, nel 1977, anche la collezione Jesus, con l’album tratto dal Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli (ricordo quest’ultimo, ricostruito grazie a Lucia Brassini e alla classe di scuola media condivisa ai prima anni Ottanta e ricostruita in chat).

L'album di Heidi esposto in mostra nel 2012 (ANSA)

Quando l’Associazione italiana calciatori è pronta a monetizzare i diritti di immagine, l’impresa italiana delle figurine è ormai così prospera da mettere sul piatto accordi impensabili per la concorrenza. È il 1988 quando i fratelli Panini decidono di vendere.

Figurine Calciatori 2017-2018 (ANSA)

Franco Cosimo Panini rileva il ramo editoriale e il resto dell’azienda viene ceduta per una cifra astronomica, si parla di circa 150 miliardi di lire dell’epoca. Ma chi la compra è Robert Maxwell, un personaggio passato alla storia per una delle più gravi frodi finanziarie della storia britannica, un avventuriero dai rapporti opachi scomparso in circostanze misteriose. Ven gono anni di crisi, l’azienda ricava sempre tanto ma paga le operazioni spericolate della gestione in cui è incappata. Rilevata dalla statunitense Marvel ritrova una stabilità finché nel 1999 non torna italiana, passando prima dal controllo congiunto della famiglia Merloni e del management interno alla piena proprietà delle famiglie Sallustro e Baroni.

IL CASO PANINI-TOPPS

Fin qui sono stati della Panini anche i diritti della Nazionale, ora con la femminile Nazionali italiane di calcio, ma a fine marzo 2026 la FIGC ha assegnato a Topps di Fanatics i diritti commerciali e d'immagine per le Nazionali maschili e femminili a partire dal 2035, chiudendo lo storico rapporto con Panini alla scadenza dell'attuale intesa (valida fino al 2034) cosa che ha suscitato dibattito per valore simbolico di un made in Italy. A maggio 2026 la FIFA ha annunciato un accordo esclusivo a lungo termine con Fanatics per il marchio Topps a partire dal 2031, lasciando a Panini i Mondiali fino all'edizione del centenario nel 2030. Resta Panini l’album calciatori sulla Serie A nato nel 1961 con in copertina Bruno Bolchi capitano dell’Inter, poi surclassato dalla rovesciata di Piola.

Al mercato delle figurine si sono aggiunte le card da collezione, rigide più grandi senza più colla che interessano ai collezionisti. In rete sono fioriti siti di scambio, ma chi ha vissuto l’era della carta fatica a immaginarsi un "ce l’ho, manca" via web: sembra una sequela di mancanze: manca il mazzetto, manca il rito, manca l’emozione dello sfogliare. Ma forse è solo un problema generazionale. Anche se è vero che carta e virtuale tra le figurine convivono.



OLTRE LE FIGURINE LA PALLAVOLO

La famiglia Panini in Italia però fa storia solo con un impero di carta, colla e colori, ma anche con il Gialloblu, Giuseppe Panini, con un fiuto altrettanto grande, dà a Modena una squadra di pallavolo a partire dalla serie C: è uno sport che in Italia non ha grande tradizione, ma Panini vede lungo dove gli altri non vedono. Nel 1970 arriva il primo scudetto e la società si consolida, ma è nel 1984 che Panini compie il più grande e duraturo investimento per la sua squadra innanzi tutto che di lì domina il mondo, ma anche per storia della pallavolo italiana e mondiale: va a prendersi in serie A2 un oscuro allenatore argentino. Si chiama Julio Velasco. E se non è stato per la pallavolo mondiale quello che l’edicola di corso Duomo è stata per le figurine nel mondo poco ci manca.

Julio Velasco Ct dell'Italia femminile che ha vinto in tre anni Europei, Olimpiadi e Mondiali (EPA)

Le strade della Panini e della Pallavolo italiana tornano a saldarsi nel settembre 2026 quando l’azienda modenese delle figurine e Lega Pallavolo Serie A si accordano per dare un album anche ai campionati di volley.