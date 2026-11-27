A poco più di un anno dalla morte di Stefano Benni e a pochi giorni dalla scomparsa del regista Massimo Martelli, Bar Sport torna in televisione. Stasera, venerdì 27 novembre, alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), la Rai rende omaggio al regista e autore televisivo bolognese, scomparso a 69 anni, riproponendo la commedia che Martelli trasse nel 2011 dall’omonimo libro di Benni.

La messa in onda del film, con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston, avviene nell’anno in cui ricorrono i cinquant’anni dalla pubblicazione di Bar Sport, il libro con cui Benni esordì nel 1976 e attraverso il quale raccontò con ironia la società italiana, osservandola da uno dei luoghi più familiari della vita di provincia.

Il libro di Stefano Benni che ha raccontato un’Italia intera

Pubblicato nel marzo del 1976 da Mondadori, Bar Sport è una raccolta di racconti umoristici ambientati attorno a uno dei luoghi più familiari della provincia italiana. Benni, attraverso una scrittura in cui si mescolano osservazione della realtà, satira e invenzione surreale, trasforma le piccole vicende quotidiane dei frequentatori del bar in avventure comiche.

Ci sono l’esperto di calcio, sempre pronto a dispensare le proprie teorie, il professore, il ragioniere innamorato della cassiera, gli appassionati di sport e gli instancabili narratori di imprese improbabili. Personaggi che, pur nelle loro esagerazioni, risultano familiari al lettore.

Tra le invenzioni più celebri dello scrittore c’è la Luisona, una gigantesca pasta dolce che dal 1959 staziona nella vetrinetta del bar, diventata una sorta di istituzione del locale. A rompere l’equilibrio è un ignaro rappresentante di Milano, che ha la malaugurata idea di mangiarla.

Con Bar Sport Benni inaugura un percorso letterario che negli anni successivi darà vita a opere come Terra!, Il bar sotto il mare, La compagnia dei Celestini e Margherita Dolcevita. Nel 1997 tornerà a raccontare il mondo dei bar italiani con Bar Sport Duemila.

Dal libro al film: la sfida di Massimo Martelli

Portare al cinema un’opera costruita attorno alla forza della parola, alle invenzioni linguistiche e alle esagerazioni dei suoi personaggi non era un’impresa semplice. Per Massimo Martelli, concittadino di Benni, si trattava anche di confrontarsi con un libro che aveva profondamente segnato la sua formazione.

Il regista, nelle note che accompagnarono l’uscita del film nel 2011, raccontava la difficoltà di ottenere il consenso dello scrittore alla trasposizione cinematografica e la responsabilità di confrontarsi con un’opera tanto amata dai lettori.

Anche Benni partecipò al progetto. Come raccontò Martelli durante la presentazione del film a Bologna nell’ottobre del 2011, lo scrittore contribuì alle discussioni sulla sceneggiatura, suggerì alcuni interpreti e aggiunse alcune battute per i personaggi di Angela Finocchiaro e Lunetta Savino.

A differenza del libro, il regista scelse di non costruire un film a episodi, ma di individuare un filo narrativo nell’amicizia tra due dei suoi personaggi principali, il barista Onassis e il Tennico. Ricorse inoltre all’animazione per rappresentare alcune delle imprese sportive più surreali raccontate nel libro.

Bar Sport, la trama e il cast del film

Uscita nelle sale il 21 ottobre 2011, la commedia è ambientata nella provincia bolognese, a metà degli anni Settanta. Al centro della vicenda c’è il bar di Antonio, interpretato da Giuseppe Battiston, soprannominato Onassis per la sua avarizia.

Tra i clienti abituali spicca il Tennico, interpretato da Claudio Bisio, il classico tuttologo che dispensa opinioni e spiegazioni, soprattutto quando si parla di sport. Attorno a loro ruotano le vicende degli altri frequentatori del bar, ciascuno con le proprie aspirazioni, le proprie manie e le proprie storie da raccontare.

Nel ricco cast figurano anche Angela Finocchiaro, Lunetta Savino, Teo Teocoli, Claudio Amendola, Antonio Catania, Antonio Cornacchione e Stefano Bicocchi, in arte Vito.

Gli esterni del film furono girati a Sant’Agata Bolognese, mentre per le riprese degli interni la produzione si spostò a Roma.

Chi era Massimo Martelli

Nato a Bologna il 27 giugno 1957, Martelli aveva studiato al DAMS prima di intraprendere una lunga carriera tra cinema, televisione e radio.

Il suo nome è legato a numerose trasmissioni entrate nella memoria del pubblico italiano, da Anima mia a Quelli che il calcio, fino a Radio2 Social Club. Aveva lavorato a diverse edizioni del Festival di Sanremo e al Concertone del Primo Maggio, collaborando con artisti e conduttori come Fabio Fazio, Fiorello, Amadeus e Claudio Baglioni.

Oltre a Bar Sport, aveva diretto al cinema Pole pole (1996), con Fabio Fazio, e Muzungu (1999), con Giobbe Covatta. Più recentemente aveva collaborato con Claudio Bisio e Michele Serra alla realizzazione della manifestazione romana Una piazza per l’Europa.

Il bar come luogo di incontro e antidoto alla solitudine

A cinquant’anni dalla pubblicazione del libro, l’universo raccontato da Benni offre anche l’occasione per riflettere su come siano cambiate le nostre abitudini e le nostre relazioni.

Prima degli smartphone, dei social network e delle chat di gruppo, il bar rappresentava uno dei luoghi in cui ci si incontrava senza bisogno di prendere appuntamento. Si commentavano le notizie, si discuteva della partita della domenica, si giocava a carte e ci si raccontava la vita. Benni non idealizzava quel mondo, del quale metteva in luce anche i difetti e le contraddizioni, ma ne coglieva la straordinaria ricchezza umana.

Un mondo che lo scrittore e il regista conoscevano bene. In un’intervista pubblicata da Repubblica l’11 settembre 2025, due giorni dopo la morte di Benni, Martelli ricordava di averlo conosciuto negli anni Settanta, nelle osterie e nei bar bolognesi, «quei posti che ti accoglievano e nei quali ci si incontrava senza darsi appuntamento».

Lo stesso Martelli, nelle note di regia del 2011, definiva il suo film «la storia di un gruppo di amici che senza il luogo che li accoglie si sentirebbero soli».

È forse questa la chiave più attuale per rileggere Bar Sport. Al di là delle risate, delle improbabili imprese sportive e delle caricature, c’è il bisogno, profondamente umano, di appartenere a una comunità, di avere qualcuno a cui raccontare una storia e qualcuno disposto ad ascoltarla.

Un bisogno che, a distanza di mezzo secolo, non è cambiato. Anche se sono cambiati i luoghi e i modi in cui cerchiamo di soddisfarlo.