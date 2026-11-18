La rissa in televisione sarà anche uno spettacolo, ma non è detto che piaccia al pubblico. Anzi. Gli italiani sembrano avere voglia di cambiare canale quando il confronto degenera in una gara a chi urla più forte e quando chi conduce, invece di riportare la calma, finisce per lasciare che il litigio diventi il vero protagonista della trasmissione. Perché una cosa è discutere, anche animatamente, un'altra è trasformare ogni divergenza in uno scontro senza regole.

A raccontarlo è un'indagine realizzata dal comunicatore Filippo Poletti e Business Intelligence Group, che restituisce la fotografia di un pubblico più sensibile di quanto si potrebbe immaginare al modo in cui si comunica in televisione. Il 64% degli italiani ritiene che tv, radio e podcast siano ormai caratterizzati da linguaggi aggressivi, tra insulti, volgarità, discriminazioni e liti furibonde. E attribuisce a questi comportamenti un'influenza significativa anche sulle relazioni e sulla vita quotidiana, con un voto medio di 8,1 su 10.

Il messaggio è piuttosto chiaro: non basta accendere una discussione per fare ascolti e non tutto ciò che genera clamore diventa automaticamente intrattenimento di qualità. Soprattutto, il conduttore non può limitarsi a fare da spettatore mentre gli ospiti si insultano. Il suo mestiere è anche quello di governare il confronto, dare spazio alle opinioni senza lasciare che prendano il sopravvento aggressività e prevaricazione.

Non a caso, l'81% degli intervistati riconosce nella comunicazione moderata ed equilibrata una risorsa per migliorare i rapporti umani. Un'indicazione che trova conferma anche nella classifica dei presentatori più amati, dove a conquistare il pubblico sono personalità molto diverse, ma accomunate dalla capacità di creare una relazione con chi guarda.

In cima c'è Stefano De Martino, con il 79% dei consensi: carisma e freschezza sono le sue carte vincenti. Secondo Gerry Scotti (76%), il volto familiare della televisione che sa mettere a proprio agio concorrenti e spettatori. Terzo Paolo Bonolis (68%), che dimostra come si possa essere dissacranti, ironici e irriverenti senza rinunciare all'intelligenza. Seguono Alberto Angela e Carlo Conti.

Insomma, la televisione non deve necessariamente diventare un salotto silenzioso e ingessato. Si può scherzare, provocare, dissentire e persino alzare il tono. Ma chi conduce deve saper riconoscere il momento in cui il confronto smette di essere interessante e diventa soltanto rumore. Perché il pubblico, almeno secondo questa indagine, sembra averlo capito: la capacità di tenere insieme le persone vale più della capacità di farle litigare.

La classifica dei 10 conduttori più amati

Stefano De Martino – 79%

Gerry Scotti – 76%

Paolo Bonolis – 68%

Alberto Angela – 62%

Carlo Conti – 59%

Amadeus – 53%

Maria De Filippi – 49%

Antonella Clerici – 45%

Milly Carlucci – 41%

Mara Venier – 37%