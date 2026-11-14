Giovanni Scribano è il vincitore di The Voice Senior 2026. Il cantante, 60 anni, originario del Trevigiano, ha conquistato il pubblico da casa nella finale di venerdì 13 novembre, in diretta su Rai 1, regalando anche ad Arisa il suo primo successo da coach nel talent condotto da Antonella Clerici. A decretare il risultato è stato il televoto. Per lui, oltre alla vittoria, la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia. La sua non è, però, la storia di una scoperta arrivata per caso davanti alle telecamere. Scribano è un musicista di lunga esperienza: la passione per la musica è nata quando aveva 12 anni, dopo aver ricevuto in regalo dallo zio la sua prima chitarra. Da ragazzo amava il rock e racconta di essere cresciuto ascoltando i Pink Floyd. Per anni ha suonato e cantato, portando la propria musica sui palchi e nelle piazze.

La malattia e il ritorno sul palco

Dietro il successo televisivo c'è anche una vicenda personale difficile. Qualche anno fa Scribano ha dovuto affrontare un tumore al seno, una patologia rara negli uomini, che lo ha costretto a interrompere per un periodo la sua attività musicale e a sottoporsi a terapie impegnative. Durante il programma ha raccontato anche i cambiamenti fisici provocati dalle cure e la gioia di vedere ricrescere i capelli, un segnale che per lui ha significato poter lentamente tornare alla normalità. «La musica mi ha dato tutto e, anche nei momenti più difficili, mi ha salvato la vita», ha raccontato. Parole che spiegano perché la partecipazione a The Voice Senior abbia rappresentato molto più di una competizione: l'occasione di riprendersi il proprio posto sul palco e di condividere con il pubblico una passione mai abbandonata. Alla vigilia della finale, le telecamere di Rai 1 lo hanno accompagnato anche nell'ospedale in cui era stato curato, dove è tornato per ringraziare chi gli era stato vicino durante la malattia.

La vittoria con Arisa

Il suo percorso nel programma era cominciato alle Blind Auditions con la canzone Più su di Renato Zero. A girarsi erano state Arisa e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt. Scribano aveva scelto la squadra della cantante lucana, che lo ha accompagnato fino alla vittoria.

Nella finale del 13 novembre, condotta da Antonella Clerici, il cantante trevigiano ha superato gli altri tre superfinalisti: Anna Cuomo e Sabrina Brodosi, entrambe del team di Fiorella Mannoia, e Cristina Orsi, della squadra di Nek. Per Giovanni Scribano si apre ora una nuova possibilità: la pubblicazione di un brano con Warner Music Italia. Ma il premio più importante, almeno per la storia che ha portato sul palco, è forse un altro: essere tornato a cantare davanti a un pubblico così vasto dopo aver attraversato una stagione difficile della propria vita.