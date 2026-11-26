Oggi, giovedì 26 novembre, giorno della memoria liturgica del beato Giacomo Alberione, la Rai dedica al fondatore della Famiglia Paolina una puntata di Passato e Presente, dal titolo Don Alberione. Il Vangelo nell’era dei media. Ospite in studio lo storico Alberto Melloni. L’appuntamento è alle 13.20 su Rai 3, con replica alle 20.35 su Rai Storia (canale 54). La puntata sarà poi disponibile su RaiPlay.

Nato a San Lorenzo di Fossano (Cuneo) il 4 aprile 1884, Giacomo Alberione maturò giovanissimo, durante una notte di adorazione eucaristica tra il 1900 e il 1901, la vocazione a fare qualcosa per il Signore e per gli uomini del nuovo secolo. Ordinato sacerdote nel 1907, comprese con straordinaria lungimiranza le potenzialità dei moderni mezzi di comunicazione al servizio dell’evangelizzazione. Nel 1914 fondò ad Alba la Società San Paolo, primo nucleo della Famiglia Paolina, che oggi comprende dieci istituzioni tra congregazioni religiose, istituti aggregati e cooperatori.

A lui si deve la nascita, nel 1931, di Famiglia Cristiana, espressione di un progetto di evangelizzazione che intende portare il Vangelo nelle case e illuminare con la fede le vicende quotidiane delle persone. Un’intuizione che continua a vivere nelle numerose attività di evangelizzazione della Famiglia Paolina, in Italia e nei cinque continenti: dall’editoria libraria e periodica alle librerie, dalla radio alla televisione, dalla produzione audiovisiva ai nuovi linguaggi della comunicazione digitale, senza dimenticare l’animazione biblica, liturgica, vocazionale e pastorale.

Don Alberione morì a Roma il 26 novembre 1971, dopo aver ricevuto la visita di san Paolo VI, che ne aveva riconosciuto la straordinaria capacità di leggere i segni dei tempi. Fu proclamato beato da san Giovanni Paolo II il 27 aprile 2003. A oltre mezzo secolo dalla morte, la sua intuizione conserva tutta la sua attualità: abitare i luoghi della comunicazione, anche quelli aperti dalle nuove tecnologie, perché il Vangelo possa incontrare gli uomini e le donne del nostro tempo.