Il 2021 è stato l’anno in cui l’album Calciatori Panini ha celebrato i suoi 60 anni.

La storia delle figurine più amate dagli italiani continua, ma è ancora bello voltarsi indietro e ripercorrere la storia della famiglia modenese da cui è nata l’azienda leader mondiale nella produzione di figurine. Lo fa da par suo Luigi Garlando, giornalista, scrittore e firma della Gazzetta dello Sport, in L’album dei sogni (Mondadori).

«È un libro che ho scritto insieme ai Panini, con i loro racconti, i loro ricordi, leggendo i documenti di famiglia. Il libro è in forma di romanzo, ma mi sono concesso poche libertà perché la realtà era già abbastanza romanzesca».

Qual è la caratteristica principale della famiglia Panini?

«Ne indico due: l’unità e i valori antichi. Le saghe familiari hanno successo perché spesso raccontano storie contrastate, liti, amori clandestini. Invece la storia dei Panini è atipica. È la storia solare di una famiglia basata sui valori solidi di generazioni contadine che ha sempre preservato l’unità. Erano quattro maschi e quattro femmine che hanno fatto di tutto per stare insieme, fino a vendere l’azienda nel 1988 proprio per non minare questa unità. Avendo sedici figli, sarebbe stata una trasmissione difficile e pur di non litigare, rischiando magari di compromettere i rapporti, hanno venduto».

Anche la religione era un collante della famiglia?

«Sì, i Panini sono stati una famiglia molto religiosa, anche per l’estrazione contadina. La fede è stata un collante in più per tenere insieme la famiglia».

Serena Rossi in una scena di La famiglia Panini

Il capostipite Antonio morirà venti anni prima della creazione delle figurine. Lascia vedova Olga Cuoghi, una figura mitica. Che donna era?

«Un’eroina, che io paragono alla colla Coccoina con la quale si incollavano le figurine. Rimasta vedova a 41 anni con otto figli, nella miseria e in tempo di guerra, riesce a tenere unita la famiglia, tira su i ragazzi e le ragazze, e nel 1945 acquista l’edicola nel centro di Modena che diventerà un po’ la culla del sogno delle figurine. Lei è sempre presente con i suoi valori, fino al 1986, due anni prima della cessione dell’azienda. Nella Panini hanno sempre comandato gli uomini, perché figlia di una cultura rurale dove gli uomini devono lavorare e le donne stare a casa, ma Olga è una figura che si impone con la sua forza e i suoi valori».

L’idea delle figurine dei calciatori fu di Giuseppe Panini, che tu definisci “bisonte”, come mai?

«È un bisonte per la sua volontà cocciuta che lo porta anche a sfidare la tubercolosi ossea di cui si ammala. Per sperare di guarire, Giuseppe si sottopone a un trapianto pionieristico di midollo e di un osso di vitello che gli impiantano nella schiena. Il medico non è sicuro che possa venirne fuori, ma Giuseppe non vuole una vita in carrozzina e vuole conoscere questo vitellino di 50 giorni. Immagino che cosa sia stato lo scambio di sguardi fra Giuseppe e quel vitello che doveva dargli un osso per sopravvivere».

Giuseppe guarisce e nel 1961 ha l’intuizione vincente, ma non fu facile, vero? «No, infatti lui nel 1958 aveva tentato con le figurine dei fiori, ma fu un disastro che indebita la famiglia. Ma “il bisonte” non si arrende e nel 1961 ecco l’idea delle figurine dei calciatori, che sfrutta il momento in cui esplode la popolarità del calcio. I Panini hanno fatto della figurina un oggetto autonomo, da collezione, e questa è stata la grande intuizione che è diventato un sogno per generazioni di bambini».

Da dove nasce questo sogno?

«Oggi sappiamo tutto della vita dei campioni del calcio, li vediamo ogni momento, ma allora la televisione non era in tutte le case e l’immagine del campione la vedevi quasi solo sui giornali o sulle figurine. Mettersi in tasca quella del campione significava mettersi in tasca la sua magia e la sua forza. È un’emozione che i bambini sentono ancora oggi e che si è conservata nel tempo».

Luigi Garlando, scrittore e giornalista della Gazzetta dello Sport

Con le figurine i Panini sono diventati ricchi, ma hanno avuto il pudore della ricchezza?

«Se io diventassi ricco a Modena, mi comprerei una Ferrari. Loro non l’hanno mai fatto, proprio per la vergogna di ostentarla. È un pudore che risale a valori antichi, ma va aggiunto che i Panini hanno restituito molto, finanziando numerose iniziative a Modena e nel suo territorio».

Nell’Italia di oggi la storia dei Panini sarebbe ripetibile?

«Nel 1988 hanno mollato perché a quei livelli una conduzione familiare non bastava più e servivano altre figure professionali che non potevano essere loro. Ma questo non vuole dire che non siano moderni; anzi, trovo che l’esempio della famiglia Panini, venuta fuori dalla miseria con i valori e con l’unità, in questo periodo socialmente difficile sia un esempio confortante e bello da raccontare».