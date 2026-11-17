Questa sera torna in TV su Rai 5 alle 21.20 il film I bambini di Gaza- Sulle onde della libertà diretto da Loris Lai ( con le musiche di Nicola Piovani, premio Flaiano e una nomination ai David di Donatello), ispirato all’omonimo romanzo per ragazzi di Nicoletta Bortolotti (Mondadori 2013), e ambientato nel 2003, anno della Seconda Intifada.

Dunque vent’anni prima di quel terribile 7 ottobre che ha scatenato una nuova offensiva israeliana su Gaza che non si è esaurito nei suoi drammatici effetti ancora oggi. Papa Francesco, commosso aver visto la pellicola, dichiarò: «Questo film con le voci piene di speranza dei bambini palestinesi e israeliani sarà un grande contributo alla formazione nella fraternità, l'amicizia sociale e la pace».

Libro e film raccontano la vicenda di Doc Paskowitz, l’allenatore di surf che intorno agli anni 2003 / 2004 fece arrivare a Gaza dalla California, forzando il blocco militare, alcune tavole con il sogno di far surfare insieme ragazzi israeliani e ragazzi palestinesi.

Una scena del film "I bambini di Gaza"

Una storia che mostra una Gaza con una vita precaria, ma ancora “viva” prima che fosse trasformata in un cumulo di strazio, dolore, fango e macerie.

Per quanto incredibile il mare offre ancora uno spicchio di normalità per chi ha una tavola da surf, anche se Gaza è solo macerie. E tra chi se può cavalca ancora le onde Rawand Abu Ghanem,la prima surfista donna di Gaza, protagonista del documentario Gaza Surf Club (2016), club di serfisti fondato da Matthew Olsen. Laureata in letteratura inglese e sociologia all'Università Islamica di Gaza, Rawand vive attualmente sfollata in una tenda e la sua tavola da surf è distrutta. Con lo sport non solo ha sfidato i bombardamenti ma anche i pregiudizi nei confronti delle donne, diventando un simbolo di pace, resilienza ed emancipazione. Sulla sua pagina Instagram princess_rawand96

continua a dialogare con le persone che le scrivono, condividendo affetto e solidarietà. Ed è sempre tramite Instagram che Nicoletta Bortolotti, l’autrice del libro da cui è stato tratto il film I bambini di Gaza, l’ha raggiunta per questa esclusiva intervista.

Quando hai iniziato a fare surf?

«Ho cominciato a fare surf quando avevo circa dodici anni. In realtà mio padre e mio nonno sono i pionieri del surf qui a Gaza, quindi da bambina li osservavo e ammiravo quello che facevano. Crescendo, ho provato a imitarli e ho scoperto che il surf non è uno sport “normale”, è uno sport meraviglioso. Inizialmente è stato l’amico Matthew Olsen, manager di Explore Corps e del Gaza Surf Club a Gaza a farmi scoprire questo sport e a insegnarmi a surfare, portandomi anche una tavola».

Com'era Gaza quando hai iniziato a fare surf?

«Gaza era una città sotto assedio e bloccata. Non era facile per una ragazza a Gaza praticare questo sport insolito, soprattutto perché viviamo sotto la tradizione islamica che protegge le donne, quindi le usanze e le tradizioni limitavano la mia pratica. Perciò il mio amico Matthew mi ha fornito un abito islamico chiamato Burkini con l'hijab, che mi ha permesso di surfare più facilmente. Tuttavia, surfavo la mattina, quando la spiaggia era deserta, per sentirmi libera dagli sguardi indiscreti della gente».

E tu che tipo di ragazza eri?

«Una di quelle ragazze che amano la vita, amo la bellezza, l'avventura, l’insolito, libera da ogni restrizione. Una ragazza organizzata, indipendente, che amava viaggiare, imparare cose nuove, e ho ritrovato tutti questi elementi nel surf».

È stato difficile? Ricordi qualche momento complicato quando hai iniziato?

«La difficoltà iniziale è stata la mancanza di materiali: non avevo una tavola da surf, la cera, l’abbigliamento da surf e non sapevo come surfare. Ho dovuto affrontare anche delle difficoltà legate alla società e alla percezione che c’era rispetto a una ragazza che pratica surf qui a Gaza. È strano che una ragazza faccia surf e ho sentito molti commenti negativi dalle persone intorno a me».

Una scena del film I bambini di Gaza

Ricordi qualche momento meraviglioso ed emozionante che ti ha fatto decidere di continuare a fare surf per sempre?

«Ci sono stati momenti meravigliosi, ovviamente, quando ho surfato per la prima volta. E la notte successiva non ho dormito, ricordando le emozioni provate sulle onde. Ricordo che stavo provando quello che facevano mio padre e mio nonno in spiaggia con la loro semplice attrezzatura fatta di legno e altre cose. Ricordo che non vedevo l'ora che arrivasse il mattino per andare subito in spiaggia, perché sentivo di essere in mezzo all'acqua, tra le onde. Amavo così tanto quello che facevo».

C'è stato qualcuno che ti ha incoraggiato? C'è stato qualcuno che ti ha, invece, ostacolato?

«Mio padre e i miei fratelli mi hanno incoraggiata a continuare a fare surf. Come? Venivano in spiaggia con me, mi proteggevano dalle cattive persone e dalle loro opinioni insignificanti. La mia famiglia e il mio amico Matthew mi hanno sostenuta. A lui voglio fare un ringraziamento speciale per il suo incoraggiamento e il suo supporto, a parole, con i fatti e portandomi l'attrezzatura per fare surf. È stato difficile, ma grazie al supporto della mia famiglia e dei miei amici ho superato ogni difficoltà, Alhamdulillah (grazie a Dio)».

È più facile per i ragazzi?

«Sì, per i ragazzi è più facile».

Hai continuato a fare surf da adulta?

«A una certa età, quando sono diventata adulta, ho dovuto smettere di fare surf perché le regole e la tradizione me lo rendono difficile. Ma a volte, quando trovo il momento giusto, senza pensarci troppo prendo la tavola e surfo».

Hai figli?

«Ho due figli maschi, il primogenito si chiama Yamen e il più piccolo Mohammed. avevo anche una figlia, ma è morta a causa del blocco di Gaza e della mancanza di cure».

Sei riuscito a fare surf dopo l’attacco del 7 ottobre e dopo l’occupazione israeliana?

«In realtà, non era possibile, perché la sopravvivenza e la sicurezza venivano prima di tutto. Per essere chiari, questa orribile guerra ha distrutto tutto nella nostra vita, ha distrutto la mia casa e tutto ciò che conteneva, compresa la tavola da surf e i bellissimi ricordi a essa legati. Quindi non ho una tavola da surf, ma se ne vedo una in spiaggia la prendo e provo a surfare di nuovo. Ma una volta sono riuscita a farmene prestare una da mio fratello e a surfare, non potete immaginare quanto il surf mi abbia arricchita e quanta energia mi abbia dato. Il problema è che entrare in mare e fare surf è molto pericoloso per noi, non abbiamo abbastanza chilometri per esercitarci in mare. Fare surf ora non è più come prima.Fisicamente, psicologicamente e socialmente».

Come ti senti fra le onde? Che sensazioni ti trasmette il mare? Nel mio libro I bambini di Gaza, la madre del protagonista Mahmud dice: "Il mare è l'unica terra dove possiamo essere liberi". È davvero così?

«Mi sento totalmente libera, felice, lontana dalle pressioni quotidiane, in una tenda a Gaza. Mi sento come un uccello che appartiene al cielo e come un delfino che appartiene all'acqua. Mi rilasso, libera, nella mia zona di comfort con il suono delle onde. E sì, l'unico sfogo per tutti gli abitanti di Gaza è il mare, l'unico posto dove possiamo andare e sederci sulla sua spiaggia senza pagare. Il luogo dove si respira aria pulita, lontana dall'inquinamento della città».

Il surf può essere uno strumento di pace?

«Sì, attraverso il surf possiamo viaggiare e far conoscere ai surfisti di tutto il mondo l'esistenza dei surfisti palestinesi e possiamo far conoscere al mondo le problematiche palestinesi. Amiamo la vita e odiamo la guerra».

Com’è la tua vita a Gaza?

«La mia casa è stata completamente distrutta fin dall'inizio di questa orribile guerra, con tutti i miei averi e i miei ricordi. Ora vivo in una tenda vicino alla spiaggia. È in pessime condizioni, perché è stata stata dilaniata da topi. Nella tenda mancano i beni di prima necessità, come un bagno decente, un buon materasso, acqua potabile, protezione dai cani che spaventano i miei figli di notte, dai topi e dai ratti che mangiano il mio cibo e i miei vestiti, e un riparo dai bombardamenti. La situazione ora non è buona, e se la gente nel mondo pensa che la guerra sia finita si sbaglia. Siamo ancora sotto bombardamenti, blocchi delle merci e i prezzi di tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono alle stelle. Il cibo è di nuovo carissimo. Non possiamo permetterci cibo decente o vestiti puliti. In realtà, le parole non bastano a esprimere la sofferenza che viviamo ogni giorno. Spero che molte persone possano aiutarmi, soprattutto con l'arrivo dell'inverno e con la vita sta diventando sempre più difficile».

Temi per la tua vita?

«Sono preoccupata per la mia vita, per quella dei miei figli e per il loro futuro.I miei pensieri vagano dal momento prima della guerra fino ad ora. È straziante pensare alla mia vita e al mio futuro, e io vivo ancora a Gaza. Non ho tempo per pensare a niente perché questa guerra ci impedisce di dare per scontata la nostra sopravvivenza, ci costringe a correre dietro a cibo, acqua e teli di plastica per costruire una tenda. Come Rawand, avevo molti obiettivi da raggiungere nella mia esistenza: migliorare il mio inglese, lavorare come traduttrice e conseguire un master, ma qui a Gaza ora tutto ha un solo scopo: vivere, in una continua sofferenza».

Hai un messaggio per i giovani?

«Finché avete un sogno, fate in modo che l'impossibile diventi realtà. Obiettivi e traguardi non si raggiungono facilmente, bisogna lavorare sodo e affrontare ogni difficoltà per realizzarli. Alle giovani donne in particolare vorrei dire noi dobbiamo superare più gli ostacoli per realizzare i nostri sogni. Ciò che distingue una donna forte è che si pone un obiettivo ambizioso e lo percorre passo dopo passo, fino a vederlo realizzato. Alla me stessa giovane direi: Rawand, sii sempre forte e continua a essere una fonte di speranza e ispirazione per tutte le ragazze qui a Gaza e nel mondo. Continua a coltivare la speranza ed essere un esempio meraviglioso per tutti, compresi i miei figli, trasmettendo loro gli insegnamenti di mio padre. Spero di poter viaggiare fuori da Gaza e vivere la vita che merito con la mia famiglia, un futuro sereno, pieno di pace, sicurezza e dignità».