Farouk Kassam è un bel bambino dai profondi occhi scuri, ha sette anni e sta dormendo nella casa di Porto Cervo, una villa che divide con i genitori e la sorellina più piccola a Nour, la sera del 15 gennaio 1992 una banda armata e incappucciata fa irruzione nella casa. I malviventi hanno legato i genitori impedendo loro di intervenire e portano via Farouk. Un sequestro di persona a scopo di estorsione, tragico marchio di fabbrica dell'Italia criminale tra gli anni Settanta e Novanta del Novecento.

Farouk non tornerà entro la fine dell’anno scolastico al suo banco della scuola elementare di Abbiadori, frazione di Arzachena, vicino a Porto Cervo: i banditi lo portano via in pigiama, gli raccontano una fandonia del tipo che il padre deve ristrutturare l’albergo e che quindi lui deve stare lontano. Il bambino ha solo 7 anni ma dalle armi e dai volti travisati capisce subito che la scusa non regge. Senza sapere se con l’aiuto di un narcotico o meno, ricorderà poi di essere stato caricato su un’auto e di essersi addormentato, all’inizio di un lungo viaggio.

LA FAMIGLIA

Il padre del bambino rapito, Fateh, cittadino belga, che dirige all’epoca l’hotel Le luci di la Muntagna, a Porto Cervo, lancia un appello ai rapitori perché coprano il bambino almeno. E si rivolge a Farouk in francese ricordandogli l’amore della famiglia, sperando che in qualche modo possa sentirlo.

I rapitori non si fanno vivi per giorni. Fateh è un uomo di carattere, che le cronache dell’epoca ritraggono «freddo e impaziente». La famiglia è benestante, ma diranno gli inquirenti, di una «agiatezza contenuta». Si rivela infondata la notizia che la famiglia, come in un primo momento si era creduto, e come forse anche i sequestratori credono erroneamente sopravvalutandone la capacità patrimoniale, sia imparentata con il principe Karim Aga Khan che con i suoi investimenti aveva messo, nei due decenni precedenti, le basi per l’impero economico turistico della Costa Smeralda. La famiglia ha rapporti con lui ma solo per la via professionale del padre di Fateh parte del corpo diplomatico.

Come spiegherà, dopo, al momento del sequestro Fateh Kassam non capisce subito la strategia degli inquirenti: lo sconcerta il fatto di trovarsi i carabinieri in casa, anziché averli in giro a setacciare come pure stanno facendo la Barbagia e il Supramonte. Comprenderà successivamente che scavare nella sua vita, nei suoi contatti, serve a capire chi possa avere fatto da basista al sequestro: è la figura grigia che individua l’obiettivo, che si mimetizza nel suo ambiente, che ne valuta la capacità economica, che fornisce informazioni sugli spostamenti. Proprio Fateh noterà che quando arrivano i banditi in casa Kassam conoscono si orientano senza bisogno di chiedere alcunché.

Ai rapitori Fateh manda messaggi inflessibili, che la cronaca dell’epoca interpreta come la strategia di un uomo avvezzo a trattare affari. Arriva a dire: «Io non compro quello che è mio, il bambino, se è così tenetelo, sono giovane farò altri figli». Un atteggiamento che spiazza.

Filippo Papa interpreta Farouk nella serie Tv (Credit Veronica Regano)

177 GIORNI DI PRIGIONIA

Farouk intanto è nelle mani dei suoi carcerieri: sono, nei sequestri, l’anello più basso della catena, persone che vivono in latitanza e che non destano sospetti se non si fanno vedere nei paesi, che sono abituate alla macchia e che si fanno pochi scrupoli.

La vicenda che colpisce così un bambino piccolo e la sua famiglia porta al moltiplicarsi degli appelli per la liberazione: il 19 gennaio Papa Wojtyla, dopo la recita dell’Angelus, a braccio parla di Farouk: «In questi giorni l’opinione pubblica è stata scossa dalla notizia di Desidero fare appello alla sensibilità umana e cristiana di quanti trattengono il bambino, perché lo liberino, in modo da mettere fine al più presto alle sue sofferenze e a quelle dei suoi familiari».

Il 20 gennaio Fateh Kassam chiede il silenzio stampa. Verrà rispettato solo in parte, cosa che porterà a una frattura tra Fateh e i cronisti, che il padre del bambino a sequestro finito rimarcherà.

Nel frattempo i beni della famiglia Kassam, presenti in Italia, sono stati posti sotto sequestro in base alla legge del 1991, cosa che il padre riferisce come una «tortura».

Dopo un’attesa volta a logorare arriva una telefonata anonima al centralino del quotidiano di Sassari La nuova Sardegna, per stabilire un contatto con la famiglia. È frequente in questi casi che si scelgano testate giornalistiche, avvocati o esponenti della chiesa locale: lo si fa contando sul fatto che hanno vincoli di segreto sulle fonti confidenziali, ma anche sul fatto che siano percepiti come affidabili e autorevoli da entrambe le parti, mondi che nella vita reale normale non si parlano.

Il 47° giorno arriva la prima prova dell’esistenza di Farouk Kassam una lettera che dovrebbe restare segreta ma finisce pubblicata su Epoca successivamente in aprile, con tanto di copie sequestrate per violazione del segreto investigativo

IL RUOLO DELLE MADRI

La domenica di Pasqua, il 19 aprile, esce allo scoperto la mamma di Farouk, che fin lì ha lasciato al marito la dimensione pubblica del dramma familiare. Sceglie un gesto visibile, come prima aveva fatto Angela Casella, la madre di Cesare, incatenandosi nella piazza di Platì in Calabria per chiedere liberazione del figlio studente pavese rimasto nelle mani della ‘Ndrangheta 743 giorni.

Marion Bleriot Kassam la mamma di Farouk parla dal pulpito della chiesa di San Salvatore a Orgosolo, considerato epicentro dei sequestri sardi, rivolgendosi alle madri orgolesi: «A voi, a tutte le mamme di quest'isola lancio il mio grido perché so che voi potete capirmi. Abbiamo portato in grembo i nostri figli per nove lunghi mesi e li abbiamo amati, curati, coccolati per giorni e notti. Anche se ogni tanto ci fanno arrabbiare, gli abbiamo dato il meglio di noi. Poi un giorno tutti gli sforzi vengono distrutti. Nessuna lacrima, nessun grido solo una voce angosciata di un bambino che dice: "Ma io voglio restare con mio papà". Per amore della vostra bellissima terra, per amore di un bambino, a Dio e a tutte voi mamme della Sardegna chiedo il vostro aiuto e il vostro sostegno».

La risposta è un lungo applauso e tante donne si fanno incontro alla mamma di Farouk, cosa che indurrà il parroco Sebastiano Sanguinetti a doverla scortare fuori dalla chiesa.

LA TRATTATIVA E LA MOBILITAZIONE PUBBLICA

Si intensificano i contatti della trattativa, i documenti carcerari dicono che in quei giorni è in Sardegna, con un permesso per accompagnare all’altare la nipote, anche Graziano Mesina, la cosiddetta “primula rossa” del banditismo sardo, una storia di sequestri e di evasioni, prima di ottenere una grazia da Carlo Azeglio Ciampi nel 2004 in seguito revocata per nuovi crimini. Si accrediterà pubblicamente come mediatore tra la famiglia e i sequestratori per il pagamento del riscatto, un ruolo mai del tutto chiarito.

I rapitori alzano il livello, in giugno arriva una lettera al vescovo di Nuoro Giovanni Melis con la minaccia di recidere l’orecchio del bambino se la famiglia non pagherà al più presto. Minaccia macabra presto attuata: Farouk, dopo, dirà di non avere ricordo del dolore, ma la sensazione di ghiaccio spray e, poi, forse dopo un mancamento, di un grosso cerotto sul viso. La foto a sviluppo istantaneo arriva insieme alla busta con la parte superiore dell’orecchio destro di Farouk a don Luigi Monni, fra il 16 e il 17 giugno, insieme con un messaggio agghiacciante: «Pagate o lo faremo a pezzi». Non è la prima volta che si assiste a una mutilazione simile nel contesto dei sequestri ma è la prima volta che accade a un bambino.

L’opinione pubblica comincia a farsi sentire, il 21 giugno una manifestazione spontanea si mobilita a Porto Cervo.

Il 28 giugno il giornalista Sergio Zavoli invita tutti gli italiani ad appendere un lenzuolo bianco alla finestra per chiedere la liberazione di Farouk e rompere il muro dell’omertà, un mese prima quel simbolo era stato ideato ed esposto per la prima volta a Palermo contro l’omertà mafiosa.

LA LIBERAZIONE

Nella tra il 10 e l’11 luglio, mentre lo spostano, a Farouk bendato arriva una voce: «Non muoverti. Rimani fermo su questa roccia, qualcuno verrà a prenderti». Sono nella valle del Cedrino, Barbagia fra Orgosolo, Oliena e Dorgali. Diverse mani si passano il bambino, fino portarlo a sicuro. Il 9 maggio Farouk ha compiuto 8 anni in prigionia, non si regge in piedi per l’atrofia e le condizioni igieniche in cui si trova rendono la disumanità del trattamento subito: dopo 177 giorni ha ancora addosso incollati alla pelle gli abiti sudici del giorno del rapimento. Nessuno lo ha mai lavato.

Nel corso della prigionia racconterà Farouk viene spostato tre volte. L’ultimo rifugio è una grotta sotterranea sul massiccio del Montalbo, in cui deve stare sempre sdraiato e legato, cui si accede con una botola, Farouk non ha niente con cui passare il tempo nel buio, non gli rivolgono mai la parola se non al momento dei pasti, nei quali a lui di religione ismaelita, corrente dell’islam sciita, danno da mangiare le parti meno pregiate del maiale, costringendolo a mangiare anche il grasso che detesta.

L’ESITO DEI PROCESSI

Dopo la liberazione testimoniando in forma protetta, Farouk riconosce Matteo Boe, uno dei suoi carcerieri, che ha potuto vedere girandosi un attimo e sorprendendolo a volto scoperto. Identifica anche l’ultimo rifugio nel quale è rimasto segregato dal disegno di una casetta che ha tracciato con una pietra su un muro.

Boe sarà arrestato di lì a pochi mesi a Porto Vecchio, in Corsica, dove si era rifugiato dopo una rocambolesca evasione dall’Asinara: a incastrarlo saranno delle foto che lo ritraggono sul Montalbo con altri due complici. Boe condannato a 20 anni, all’epoca il massimo in rito abbreviato, sconterà 25 anni in cumulo con altri reati per tornare libero nel 2017.

Ciriaco Baldassarre Marras e Mario Asproni sono condannati a 26 anni elevati a 30 in Cassazione.

L'ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina, a processo nel 2015 (ANSA)

GRAZIANEDDU E IL MISTERO DEL RISCATTO

Il ruolo di Graziano "Grazianeddu” Mesina, morto nel 2025 il giorno dopo essere stato scarcerato per motivi di salute, nella mediazione del sequestro Kassam resta un punto oscuro. I punti di vista sono stati consegnati alla storia come molto distanti: Fateh Kassam ha sempre sostenuto che il tentativo di Mesina di proporsi come mediatore sarebbe stato volto non a salvare il bambino ma all’interesse economico, avrebbe chiesto una tangente personale di 600 milioni di lire per gestire i contatti con i rapitori. Mesina dal canto suo, ha accusato a sua volta lo Stato e gli apparati di intelligence di aver sabotato la sua mediazione. Secondo la sua versione, i servizi segreti avrebbero all’insaputa dei magistrati aperto un canale parallelo con la banda di Matteo Boe per estrometterlo e intestarsi il merito del rilascio senza far figurare il pagamento del riscatto.

Le autorità, invece, da sempre negano ufficialmente il versamento di un riscatto e questa resta la versione consegnata agli atti. Sul punto nessuno dei sospetti e delle voci che si sono susseguite negli anni ha trovato conferma nei documenti. I beni della famiglia erano certamente bloccati ma solo per la parte a disposizione in Italia. Nelle interviste uscite in questi giorni collegate alla serie televisiva si è compreso che lo stesso Farouk, pur dicendo di non conoscere le dinamiche della sua liberazione, ritiene poco verosimile una liberazione senza riscatto.

Farouk Kassam oggi è un padre di famiglia, ha una figlia nata nel 2022, una moglie italiana, un lavoro nel settore immobiliare. Vive tra l’Italia, Dubai e Londra, non ha perso il legame con la Sardegna. Ha impiegato tempo a ritrovare un equilibrio.

IL SEQUESTRO DI PERSONA IN ITALIA

Il sequestro di persona a scopo di estorsione nell’Italia della seconda metà del Novecento è un tipo di reato tipico ma che ha matrici diverse, ricostruite con cura nel saggio I sequestri di persona in Italia, appena uscito per Einaudi a firma di Alessandra Montalbano.

Lo hanno praticato le Brigate Rosse in una ventina di casi, lo pratica a quell'epoca la 'Ndrangheta in Calabria approfittando della conformazione del territorio dell'Aspromonte nei cui anfratti e facile nascondere un ostaggio, per procurarsi denaro facile da reinvestire nel traffico di stupefacenti. Lo pratica Cosa nostra con modalità diverse, soprattutto per regolare i propri conti interni. In Sardegna il sequestro di persona, che ha storicamente sostituito l’abigeato, il furto di bestiame, sulla base del fatto che è più semplice e più redditizio nascondere un uomo che un gregge, ha radici antiche. Il primo rapimento risalirebbe addirittura al 1477 nella baronia di Posada.

Sono radici che affondano nel banditismo storicamente sorto attorno al contesto socioeconomico agro agropastorale, dove il bandito gode storicamente di un'aura di ammirazione, lo caratterizza la "balentia" una forma di ardimento ammirata e coperta da una cortina omertosa, nell'entroterra di un'isola che nell'Ottocento tra i pastori della Barbagia è adusa a regolare i propri conti sulla base della tradizione codice barbaricino, ricostruito storicamente nel 1959 dal giurista e filosofo sardo Gianfranco Pagliarulo, nel saggio La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, più che ricorrendo alle leggi dello stato sabaudo nelle cui istituzioni in quel contesto ci si fatica a riconoscere.

CONTESTI E MATRICI DIVERSI

La stampa degli anni Settanta e Ottanta conia per gli autori di questo odioso crimine, che però in quel momento è ancora classificato nel Codice penale non come reato contro la persona ma contro il patrimonio, l'espressione “anonima sequestri”, cosa che potrebbe far pensare a una organizzazione unica che non corrisponde alla realtà: la si chiama così perché a differenza di quanto accadeva con le Br gli autori calabresi e sardi non rivendicano i loro atti. Cercano solo contatti con le famiglie tramite intermediari per ottenere i riscatti.

Le modalità in Sardegna e in Calabria sono simili, ma all'origine ci sono realtà diverse. Dietro il caso calabrese c’è la ’Ndrangheta oggi ritenuta la più potente diffusa organizzazione criminale di stampo mafioso, ramificata nel mondo, che controlla il territorio, che condiziona la politica e che ha una struttura unitaria e verticistica. A quell’epoca si pensava constasse di ‘ndrine separate, oggi sappiamo che non è così grazie alle sentenze che hanno confermato in Cassazione le indagini condotte in sinergia in Lombardia della Dda guidata da Ilda Boccassini e in Calabria da quella di Reggio guidata da Giuseppe Pignatone che tra il 2010 e il 2015. Anche Cosa nostra per un certo periodo usa i sequestri di persona, ma con modalità differenti e in prevalenza come vendetta mafiosa. Si pensi al caso del bambino Giuseppe Di Matteo, rapito e ucciso per vendetta contro la collaborazione con la giustizia del padre.

IL CASO SARDO

Il caso sardo è peculiare: si tratta di criminalità comune, non c’è vertice né struttura, non c’è controllo del territorio nel senso inteso dal 416bis, l’articolo del codice che definisce l’associazione a delinquere di stampo mafioso, non ci sono rapporti con la politica, ci sono, invece, bande che si aggregano allo scopo di un sequestro e poi si sciolgono. I proventi generalmente vengono riciclati in attività locali, ristoranti, case, non finanziano altre attività criminali, anche se sostentano la latitanza dei banditi. Tra il 1969 e il 1998 in Sardegna i sequestri sono 107, cu vanno aggiunti i 70 fino al 1969 (fonte Vol. 3 Num. 2 (2017): Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata /Storia e Memoria Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione a cura di Sarah Mazzenzana).

IL DECLINO E LE SUE RAGIONI

A partire dalla metà degli anni Novanta del Novecento il fenomeno del sequestro di persona a scopo di estorsione in Italia è andato scemando, un fatto che ha diverse concause. Prima tra tutte la legge che impone il sequestro dei beni delle famiglie dei sequestrati e anche di altri vicini che possano pagare i riscatti al posto loro: avviata con Decreto-legge, n.8 del 15 gennaio 1991, poi convertito in legge nel marzo successivo. In quel modo lo scopo del reato si fa incerto, anche se in fase di elaborazione e approvazione la legge comprensibilmente ha suscitato un ampio dibattito per le sue implicazioni morali relativamente alle potenziali conseguenze sulla vita del singolo ostaggio. Dopo la legge, il combinato disposto tra i beni congelati alle famiglie e le pene molto aumentate rende la condotta rischiosa per i sequestratori e incerta nel risultato. Anche perché la probabilità di essere identificati grazie alla specializzazione nelle indagini aumenta, mentre cresce la riprovazione pubblica sociale seguita a sequestri a enorme impatto sull’opinione pubblica, tra questi hanno inciso in particolare quelli lunghissimi di Celadon e Casella in Calabria ma anche quello di Farouk Kassam, per le sue modalità durissime senza riguardo alcuno per l’età di un bambino piccolo. Non manca tra gli esperti chi nota che alcune specificità della professionalità criminale che avevano caratterizzato il contesto dei sequestri di persona sembrano in tempi più recenti trasmigrate in un altro reato ad alta redditività economica: l’assalto ai portavalori. Ma questo è un altro capitolo.

LA SERIE TV DEDICATA A FAROUK

Lunedì 16 novembre, Rai 1 trasmette in prima serata la prima puntata di 177 Giorni. Il rapimento di Farouk, diretta da Carlo Carlei. La serie ripercorre il sequestro del bambino. Marco Bocci e Antonia Desplat interpretano i genitori. Le altre due puntate andranno in onda martedì 17 e lunedì 23 novembre. La trama è ispirata al libro, Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam con la collaborazione di Marco Corrias nel 1993. Il punto di vista dal quale si racconta è dunque quello del padre di Farouk.