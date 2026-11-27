Un viaggio alla scoperta del Madagascar, tra paesaggi di straordinaria bellezza, villaggi rurali, scuole e storie di solidarietà. È quello che propone lo speciale de I Viaggi del Cuore, il programma condotto da don Davide Banzato, in onda sabato 28 novembre alle ore 9.25 su Canale 5. Una puntata speciale che accompagna i telespettatori nel cuore delle missioni salesiane, per raccontare un Paese affascinante, segnato da grandi difficoltà sociali ed economiche, ma anche dalla speranza e dall'impegno quotidiano di chi lavora per costruire un futuro migliore.

In Madagascar, accanto ai giovani e alle comunità più fragili

Al centro dello speciale ci sarà l'incontro con don Luca Barone, presidente di Missioni Don Bosco, per entrare nelle realtà in cui i missionari salesiani sono impegnati ogni giorno. Il viaggio farà tappa nelle scuole dei villaggi rurali, tra progetti educativi, iniziative sociali e percorsi di formazione destinati ai bambini e ai giovani. Attraverso volti, testimonianze e storie di vita, la trasmissione mostrerà come l'educazione possa diventare uno strumento concreto di riscatto, capace di aprire nuove possibilità anche nei contesti più difficili. Non soltanto un reportage alla scoperta di un territorio e delle sue tradizioni, ma un racconto di incontri e di esperienze che restituisce il significato più profondo della solidarietà e della missione.

I Viaggi del Cuore con don Davide Banzato ripartono dal Madagascar

Dalla settimana di Natale riparte la XXII edizione

Lo speciale Madagascar anticipa la nuova stagione de I Viaggi del Cuore, giunta alla XXII edizione, che prenderà il via dalla settimana di Natale, con appuntamento ogni sabato alle ore 9.25 su Canale 5. Da dieci anni il programma accompagna il pubblico alla scoperta di luoghi straordinari, intrecciando spiritualità, storia, arte, cultura, tradizioni e testimonianze. Un format che non si limita a raccontare le bellezze dei territori, ma cerca di coglierne l'anima attraverso le persone che li abitano e le storie che custodiscono.

Dopo il Madagascar, il viaggio proseguirà in Italia, con una prima tappa tra Ragusa e Siracusa, in Sicilia, alla scoperta di un patrimonio artistico, culturale e spirituale di grande valore. Nel periodo natalizio le telecamere raggiungeranno anche Asiago, tra mercatini, paesaggi montani e tradizioni legate alla festa più attesa dell'anno. Il percorso continuerà poi in Umbria, Toscana e Puglia, tra borghi, santuari e luoghi ricchi di storia e spiritualità.

La collaborazione con Famiglia Cristiana e lo spazio dedicato ai libri

Anche nella nuova edizione si rinnova la collaborazione con Famiglia Cristiana, che contribuirà al programma con approfondimenti dedicati all'attualità, alla cultura e alle questioni che interrogano la società e la vita quotidiana. Un dialogo tra televisione e informazione che punta a offrire ai telespettatori strumenti di lettura del presente, intrecciando notizie, valori e spiritualità.

Non mancherà uno spazio dedicato ai libri e agli incontri con scrittori, autori e testimoni del nostro tempo, grazie anche alla collaborazione con Edizioni San Paolo. Tra gli ospiti previsti ci saranno Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, con il libro Il Paradiso adesso; Gianluca Brusatore, autore di Coraggio, io sono con te; Anna Acquistapace, con una riflessione sulla gravidanza e la genitorialità; Maria Dell'Anno, autrice di Donne contro la mafia. Protagoniste dimenticate; e Antonio Belloni, che affronterà il tema dell'intossicazione digitale. Un percorso attraverso storie e testimonianze che toccano questioni centrali del nostro tempo: la ricerca della felicità, il dolore, la libertà, la giustizia, le relazioni e la spiritualità.

Don Davide Banzato (a siistra) con don Luca Barone, presidente di Missioni Don Bosco in Madagascar

Un viaggio che mette al centro le persone

Ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production, insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati, I Viaggi del Cuore è condotto da don Davide Banzato, anche coautore del programma. La trasmissione, che ha ricevuto riconoscimenti come il Premio Moige e il Premio Buone Notizie – Edizione speciale «In Giubileo», gode del patrocinio della Santa Sede attraverso il Dicastero per l'Evangelizzazione.

L'appuntamento: lo speciale Madagascar va in onda sabato 28 novembre 2026 alle ore 9.25 su Canale 5. Dalla settimana di Natale, la XXII edizione prosegue ogni sabato, sempre alle 9.25. Il programma è visibile anche sul canale internazionale Mediaset Italia.