Dopo mesi di silenzio e lontananza dalle telecamere, Paolo Belli si prepara a tornare là dove, per oltre vent’anni, è stato di casa. Il cantante e musicista emiliano sarà ospite, stando ad alcune indiscrezioni, della puntata di sabato 21 novembre di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Per lui è previsto il ruolo di «ballerino per una notte», in quella che si annuncia come una serata particolarmente significativa con un’esibizione corale che dovrebbe coinvolgere tutti i maestri di ballo della trasmissione. Un modo per riaccogliere un protagonista storico dello show, rimasto lontano dalla scena televisiva dopo i drammatici fatti dell’estate. È la prima apparizione in video di Belli nell’edizione 2026 del programma dopo che a settembre era stata annunciata la sua assenza dalle puntate.

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle (ANSA)

Un legame lungo vent’anni con Milly Carlucci

Il rapporto tra Paolo Belli e Ballando con le Stelle è una delle collaborazioni più longeve e riconoscibili della televisione italiana. Per due decenni il musicista ha accompagnato le serate del programma con la sua orchestra, diventandone una presenza familiare per il pubblico. Dalla Sala delle Stelle, con la sua Big Band, ha scandito il ritmo delle esibizioni e fatto da collegamento tra il mondo dei musicisti e quello dei concorrenti. Un sodalizio che nella scorsa edizione aveva conosciuto anche una nuova stagione. Nel 2025, infatti, Belli aveva deciso di mettersi in gioco in prima persona, abbandonando per una volta il ruolo di musicista e conduttore per scendere sulla pista da ballo come concorrente, in coppia con la maestra Anastasia Kuzmina. Quest’anno, invece, il suo posto era rimasto vuoto. La decisione di non comparire in video era stata comunicata ufficialmente dalla Rai il 25 settembre. L’artista avrebbe comunque continuato a collaborare dietro le quinte alla realizzazione del programma. In una nota condivisa con il cantante, la Rai aveva spiegato che, pur essendo impegnato in una ripresa graduale della propria attività artistica, non si riteneva opportuna la sua presenza in video rispetto al contesto editoriale dello show. Il rapporto con l’emittente, sottolineava la nota, restava solido.

In una combo il luogo dell'incidente e la vittima, Alessandro Magnani, residente in zona e conosciuto allenatore di volley in diverse società locali,travolto da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli a Cognento il 15 luglio scorso (ANSA)

L’incidente in bicicletta e la morte di Alessandro Magnani

Dietro la lunga assenza di Paolo Belli c’è una vicenda drammatica, che ha segnato profondamente la sua vita personale e professionale. Il 13 luglio scorso, mentre si trovava in bicicletta nelle campagne di Cognento, nella Bassa tra le province di Modena e Reggio Emilia, il cantante è rimasto coinvolto in un incidente con Alessandro Magnani, 41 anni. L’uomo, che lavorava per una società di servizi e aveva appena notificato alcuni documenti nella zona, stava tornando alla propria automobile quando è stato urtato dalla bicicletta condotta da Belli. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, è morto il giorno successivo. Belli, rimasto lievemente ferito, era stato accompagnato all’ospedale di Guastalla, profondamente scosso per quanto accaduto. Sulla vicenda si sono concentrate le indagini della magistratura per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e il musicista è stato iscritto nel registro degli indagati, un passaggio necessario per consentire gli accertamenti medico-legali e investigativi. L’iscrizione non costituisce un accertamento di responsabilità. Dopo la tragedia, il cantante aveva scelto di sospendere concerti, appuntamenti pubblici e impegni professionali, compresa la partecipazione televisiva a Ballando. Una pausa accompagnata da un lungo silenzio pubblico, dettato anche dal rispetto per la vittima e per i suoi familiari.

Un frame tratto da un video pubblicato il 3 novembre scorso su Instagram da Paolo Belli che ha deciso di tornare all'attività artistica dopo lo stop che si era autoimposto in seguito all'incidente in bicicletta in cui era rimasto coinvolto lo scorso luglio, durante un giro nelle campagne della Bassa reggiana, e nel quale era morto un uomo di 41 anni (ANSA)

«Torno a fare il mio lavoro, senza dimenticare nulla»

Il primo segnale di una possibile ripartenza era arrivato il 3 novembre scorso quando Belli aveva pubblicato un video sui propri profili social per annunciare la decisione di tornare gradualmente al lavoro. «Dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare a fare il mio lavoro», aveva spiegato. Nel messaggio aveva voluto ringraziare le tante persone che gli erano state vicine durante quei mesi difficili: «Ripartire lo devo a tutti voi e a chi lavora insieme a me». Poi una precisazione che restituisce il peso di quanto accaduto: «Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso senza dimenticare nulla anche quando mi vedrete sorridere e cantare».

Un ritorno, dunque, che non significa archiviare quanto successo ma provare a riprendere il proprio percorso professionale portando con sé il ricordo di una tragedia che ha cambiato la sua vita. La ripresa dell’attività dal vivo con la sua Big Band è prevista a partire da dicembre.