Robert Pattinson è il nuovo James Bond. A cinque anni dall'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni dell'agente 007, Amazon MGM Studios ha annunciato ieri, 16 novembre, che sarà l'attore britannico, 40 anni, a raccoglierne l'eredità. Una scelta che apre un nuovo capitolo nella storia della spia più famosa del cinema, protagonista di 25 film ufficiali e interpretata, prima di Pattinson, da sei attori molto diversi tra loro.

«James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema ed essere scelto per interpretare 007 è il più grande onore della mia carriera», ha dichiarato l’ex vampiro. Ma quale James Bond vedremo con Robert Pattinson? Sarà più vicino all'agente ironico e disinvolto di Roger Moore o a quello tormentato e vulnerabile di Daniel Craig?

Da Sean Connery in poi, ogni interprete ha dato a 007 una personalità diversa. Nel frattempo sono cambiati i nemici, le missioni e il modo stesso di raccontare lo spionaggio. Il pubblico, però, ha continuato a seguirlo. Per capire le ragioni di un successo che dura da oltre sessant'anni, bisogna tornare al 1953, quando James Bond fece la sua prima apparizione non al cinema, ma nelle pagine di un romanzo scritto da Ian Fleming.

COME NASCE JAMES BOND: I ROMANZI DI IAN FLEMING

A creare James Bond fu Ian Fleming, scrittore e giornalista britannico nato nel 1908, che durante la Seconda guerra mondiale lavorò nell’intelligence della Marina britannica. Fu proprio quell'esperienza, insieme alla conoscenza degli ambienti militari e diplomatici, a dargli l’ispirazione per le avventure del suo agente segreto.

Nel febbraio del 1952, mentre soggiornava nella sua residenza di Goldeneye, in Giamaica, Fleming cominciò a scrivere Casino Royale, il primo romanzo della serie, pubblicato il 13 aprile 1953. Il protagonista era un agente segreto al servizio di Sua Maestà, appartenente all'MI6, il servizio di intelligence estero britannico, e identificato dal numero 007. Nel mondo immaginato dallo scrittore, il doppio zero indicava gli agenti dotati della cosiddetta «licenza di uccidere», autorizzati a ricorrere alla forza letale durante le missioni.

Ma da dove arriva il nome James Bond? La risposta è piuttosto sorprendente: apparteneva a un vero ornitologo americano, autore del libro Birds of the West Indies, dedicato agli uccelli dei Caraibi. Fleming, appassionato di ornitologia, ne possedeva una copia e cercava per il suo protagonista un nome comune, che non attirasse l'attenzione. Come raccontò in un'intervista al New Yorker nel 1962, lo considerava il nome più banale che avesse mai sentito. Un nome destinato, invece, a diventare uno dei più riconoscibili della storia del cinema.

Il Bond dei romanzi aveva già molte delle caratteristiche che lo avrebbero reso celebre sul grande schermo: la passione per il gioco d'azzardo, le automobili, il buon cibo e le donne. Ma Fleming ne raccontava anche gli aspetti meno affascinanti: era un uomo duro, talvolta cinico, segnato dalla violenza del proprio mestiere e capace di provare paura, dolore e incertezza. Una complessità che il cinema avrebbe ripreso in modi diversi, a seconda degli interpreti e delle epoche.

Il successo di Casino Royale spinse Fleming a proseguire la serie, fino a scrivere dodici romanzi e due raccolte di racconti dedicati a 007. Le ultime due opere furono pubblicate dopo la sua morte, avvenuta nel 1964.

Le avventure di Bond, tra spionaggio, organizzazioni criminali e intrighi internazionali, attirarono anche l'attenzione del cinema. Nel 1962, con Sean Connery, cominciò la storia cinematografica dell'agente segreto più famoso del mondo.

Sean Connery in una foto di scena di " Licenza di uccidere" del 1962. ANSA (ANSA)

DAL PRIMO FILM A UN MITO DEL CINEMA

Quando i produttori Albert R. Broccoli e Harry Saltzman decisero di portare James Bond al cinema, difficilmente avrebbero potuto immaginare quanto sarebbe diventato famoso. Il primo film, Agente 007 - Licenza di uccidere (Dr. No), diretto da Terence Young nel 1962, fu realizzato con un budget relativamente modesto.

Bastarono poche parole per rendere indimenticabile il personaggio. In una delle prime scene, ambientata in un casinò londinese, Sean Connery, elegante nello smoking, si presenta a una donna con una battuta diventata celebre in tutto il mondo: «Bond, James Bond». Il suo modo di parlare, la sicurezza con cui affrontava ogni situazione e quell'ironia anche nei momenti di pericolo contribuirono a costruire l'immagine di un agente segreto elegante e spavaldo, capace di affrontare il pericolo senza perdere il proprio fascino.

James Bond, però, non era soltanto una spia capace di sconfiggere i nemici. I suoi film offrivano agli spettatori la possibilità di viaggiare in luoghi esotici, entrare in casinò esclusivi, ammirare automobili straordinarie e scoprire invenzioni tecnologiche che sembravano uscite dal futuro. C'erano inseguimenti, esplosioni, cattivi eccentrici e missioni apparentemente impossibili. Un insieme di avventura, azione e ironia che contribuì a conquistare il pubblico.

Anche chi non ha mai visto un film di 007, probabilmente, ne riconoscerebbe alcuni elementi: la celebre musica che accompagna Bond fin dal primo film e la sequenza iniziale in cui l'agente segreto si volta e spara verso lo spettatore.

Negli anni, il successo di James Bond continuò a crescere, conquistando spettatori in tutto il mondo. Ma James Bond avrebbe potuto avere lo stesso successo anche senza Sean Connery?

TUTTI GLI ATTORI CHE HANNO INTERPRETATO JAMES BOND

Sean Connery interpretò complessivamente sei film della saga ufficiale, ma la sua esperienza nei panni di 007 non fu continuativa. Dopo cinque film, nel 1967 decise di lasciare il ruolo e nel 1969 i produttori lo affidarono a George Lazenby, un modello australiano praticamente sconosciuto al grande pubblico e senza una significativa esperienza cinematografica. Interpretò Bond una sola volta, in Al servizio segreto di Sua Maestà, un film che mostrò un lato fino ad allora poco esplorato dell'agente segreto. Per la prima volta nella saga, James Bond si sposava, ma la moglie Tracy, interpretata da Diana Rigg, veniva uccisa poco dopo le nozze. Un finale drammatico, molto diverso da quelli ai quali il pubblico era abituato.

L’attore non tornò per un secondo film e nel 1971 i produttori richiamarono Sean Connery, che interpretò Una cascata di diamanti. Fu la sua sesta e ultima apparizione nella serie ufficiale, anche se nel 1983 avrebbe vestito nuovamente i panni di 007 in Mai dire mai, una produzione esterna alla saga principale.

Nel 1973 arrivò Roger Moore. Con lui Bond diventò più ironico e disinvolto, capace di scherzare persino nelle situazioni più pericolose. Le sue avventure puntavano soprattutto sull'intrattenimento, con scene d'azione spettacolari e situazioni talvolta improbabili. Moore interpretò sette film tra il 1973 e il 1985, più di qualsiasi altro attore nella saga ufficiale.

Roger Moore nei panni di James Bond nel 1981. L’attore britannico ha interpretato l’agente 007 in sette film della saga. (ZUMAPRESS.com/ipa-agency.net)

Dopo di lui, Timothy Dalton propose un Bond decisamente più serio e cupo. Nei suoi due film, Zona pericolo (1987) e Vendetta privata (1989), l'agente segreto appariva meno incline alle battute e più vicino alla durezza del personaggio immaginato da Ian Fleming.

Nel 1995, dopo sei anni di assenza dal grande schermo, fu Pierce Brosnan a riportare James Bond al cinema con GoldenEye. Il suo 007 univa l'eleganza di Connery all'ironia di Moore, adattandole a un cinema d'azione più moderno e spettacolare. Brosnan conservò molte delle caratteristiche classiche del personaggio, interpretando quattro film fino a La morte può attendere del 2002.

Un'immagine d'archivio di Pierce Brosnan, uno degli attori che hanno interpretato l'agente 007, James Bond. ANSA (ANSA)

Nel 2006 arrivò Daniel Craig, la cui scelta suscitò inizialmente discussioni, anche per il suo aspetto diverso da quello al quale gli spettatori erano abituati. Con Casino Royale, la saga ripartì dalle origini di Bond, presentando un agente più impulsivo, fisico e vulnerabile. Il suo 007 non era soltanto un uomo capace di affrontare missioni impossibili: si innamorava, soffriva, commetteva errori e doveva fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Nei cinque film interpretati fino a No Time to Die (2021), la sua storia seguì un percorso più continuo rispetto al passato, con vicende personali che si sviluppavano da un capitolo all'altro, fino a una conclusione definitiva.

Daniel Craig nel ruolo di James Bond in una foto di scena del film 'Skyfall'. ANSA/ UFFICIO STAMPA ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++ (ANSA)

Da allora, James Bond non è più tornato al cinema. Il prossimo capitolo sarà il primo con Robert Pattinson protagonista.

PERCHÉ 007 È COSÌ AMATO

Come ha fatto un agente segreto nato negli anni Cinquanta a conquistare generazioni di spettatori, rimanendo popolare anche quando a interpretarlo erano attori molto diversi tra loro?

Una parte del suo fascino sta nel fatto che James Bond riesce a fare ciò che nella vita reale sembra impossibile. Affronta pericoli estremi, trova una soluzione anche nelle situazioni più disperate e si muove con una sicurezza che pochi potrebbero avere. È un personaggio nel quale il pubblico può proiettare il desiderio di avventura, libertà e controllo sul proprio destino.

Ma il successo di 007 dipende anche dalla capacità della saga di cambiare senza perdere la propria identità. Ogni attore ha portato qualcosa di nuovo, mentre alcuni elementi sono rimasti familiari: il Martini, i gadget inventati da Q, il rapporto con M e le automobili Aston Martin.

Anche la musica ha avuto un ruolo importante. Le canzoni dei titoli di testa sono diventate un appuntamento riconoscibile della saga, interpretate nel corso dei decenni da artisti come Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Adele e Billie Eilish. Alcune, come Skyfall e No Time to Die, hanno conquistato anche il premio Oscar.

È proprio questo equilibrio tra novità e tradizione ad aver permesso a James Bond di attraversare epoche diverse, continuando ad attirare il pubblico anche dopo tanti cambiamenti.

COME JAMES BOND È CAMBIATO CON LA SOCIETÀ

In oltre sessant'anni di cinema, James Bond ha dovuto fare i conti anche con un mondo profondamente cambiato. Negli anni della Guerra fredda, le sue missioni raccontavano le tensioni tra le grandi potenze e la paura delle armi nucleari. Dopo la caduta del Muro di Berlino, invece, la saga ha cominciato a confrontarsi con nuovi nemici, dal terrorismo internazionale alle minacce tecnologiche.

Ma a cambiare non sono stati soltanto i pericoli affrontati dall'agente 007. Anche il suo rapporto con le donne e il modello di mascolinità che rappresenta sono stati progressivamente messi in discussione. In GoldenEye (1995), per esempio, M, interpretata per la prima volta da Judi Dench, definisce apertamente Bond un uomo sessista e misogino, criticando atteggiamenti che nei film precedenti erano spesso presentati come parte del suo fascino.

Con Casino Royale (2006), il cambiamento diventa ancora più evidente: il Bond di Daniel Craig è un agente capace di sbagliare, soffrire e lasciarsi coinvolgere sentimentalmente, ben lontano dall'immagine dell'eroe apparentemente invincibile dei primi film.

La capacità di adattarsi ai cambiamenti della società ha contribuito alla longevità di James Bond, permettendogli di rimanere riconoscibile e attuale anche in un mondo profondamente diverso da quello immaginato da Ian Fleming negli anni Cinquanta.

CHI È ROBERT PATTINSON, IL NUOVO 007

Nato a Londra il 13 maggio 1986, Robert Pattinson ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico nel 2005, interpretando Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco. La fama internazionale è arrivata tre anni dopo con Twilight, in cui vestiva i panni del vampiro Edward Cullen. Un ruolo che lo ha trasformato in un idolo dei giovanissimi e che ha interpretato per cinque film, fino al 2012.

Terminata la saga, Pattinson ha cercato di allontanarsi dall'immagine di protagonista romantico, scegliendo film e personaggi molto diversi. Ha lavorato con David Cronenberg in Cosmopolis (2012), con i fratelli Safdie in Good Time (2017) e con Robert Eggers in The Lighthouse (2019), costruendosi una reputazione anche nel cinema indipendente.

Parallelamente è tornato alle grandi produzioni, prima con Tenet (2020) di Christopher Nolan e poi con The Batman (2022), in cui ha interpretato Bruce Wayne, proponendo una versione più introversa e tormentata del celebre supereroe. Nel 2025 è stato protagonista di Mickey 17 (2025), diretto da Bong Joon-ho.

Il 2026, invece, è stato un anno particolarmente intenso per l'attore britannico. Ha recitato accanto a Zendaya in The Drama, ha interpretato Antinoo nell'Odissea di Christopher Nolan e ha vestito i panni del giornalista televisivo Chris Hansen nel thriller Primetime. A dicembre sarà inoltre tra i protagonisti di Dune: Part Three, nel ruolo di Scytale.

La scelta di Pattinson per James Bond arriva dunque dopo una carriera nella quale ha alternato grandi produzioni e cinema indipendente, passando da personaggi romantici a ruoli più oscuri e complessi.

IL FUTURO DI 007

Il nuovo capitolo sarà diretto da Denis Villeneuve, mentre la sceneggiatura è affidata a Steven Knight. A produrlo saranno Amy Pascal e David Heyman, già legati rispettivamente alle saghe di Spider-Man e Harry Potter.

Per ora non sono stati annunciati né il titolo né la data d'uscita. E soprattutto non sappiamo ancora quale interpretazione di James Bond proporrà Pattinson: se il suo 007 conserverà il carattere tormentato del personaggio interpretato da Daniel Craig oppure recupererà parte dell'ironia e della leggerezza delle avventure precedenti. La sfida sarà trovare un nuovo modo di raccontarlo, capace di parlare anche agli spettatori di oggi.