Non era mai finito sulle pagine dei giornali nazionali prima di morire il giudice Rosario Livatino, se non una volta nel marzo del 1990, pochi mesi prima della morte, quando, da sostituto procuratore, aveva chiesto misure di prevenzione per alcuni esponenti della mafia di Palma di Montechiaro respinte dal Tribunale.

La sua vita non ha mai dato spago, non si dice alle chiacchiere, ma neppure a quel tanto di agiografia infiorettata che, postuma, sempre accompagna i martiri laici e religiosi.

Al momento della morte quando la cronaca si è fatta carico di scavare nella vita del giovane oscuro giudice di tribunale ucciso il 21 settembre del 1990, nulla si è rintracciato che andasse oltre una sobria, riservatissima integrità.

La casa di famiglia condivisa a Canicattì con gli anziani genitori il tutto protetto dalla massima discrezione, resa più necessaria dal fatto che lavorasse nello stesso contesto in cui viveva ed era cresciuto, cosa che poteva amplificare il rischio che chi mal sopportava i suoi atti potesse colpirlo facendo del male alle persone che amava. Non aveva scorta, non l'aveva voluta pur consapevole del pericolo per non mettere a rischio altre persone.

A 36 anni dalla morte sono pochissime le immagini che lo ritraggono riemerse dagli archivi, un dettaglio che descrive indirettamente la ritrosia dell’uomo e del magistrato.

GLI STUDI E IL PERCORSO

Anche se gli scarni dettagli biografici sembrano rendergli una personalità per così dire nata matura, Rosario Livatino è passato alla storia come "il giudice ragazzino", perché quando morì, per mano di quattro killer e per ordine della Stidda, la mafia agrigentina, lungo la statale che ogni mattina percorreva con la sua auto da Canicattì ad Agrigento, Rosario Livatino stava per compiere 38 anni: è il più giovane dei 27 magistrati uccisi in ragione del loro servizio in prevalenza, ma non solo, dalla mafia o dai terroristi.

L'auto del giudice Rosario Livatino ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990 nei pressi di Agrigento.ANSA (ANSA)

Quando lo fecero sbandare, Livatino uscì dall’auto, cercando salvezza fuggendo per i campi, e riuscì a vedere in volto i suoi aggressori e a chiedere loro «Picciotti, che vi ho fatto?», prima che lo finissero con un colpo di pistola al volto.

Si era laureato in Giurisprudenza a Palermo, dove aveva preso casa negli anni dell’Università, prima dei 23 anni con lode e una tesi in Diritto penale sul concorso di persone discussa con Antonio Pagliaro. Era entrato in magistratura, tra i primi al concorso, nel 1978, dopo aver già vinto un altro concorso pubblico.

Quando è stato ucciso, era in servizio al Tribunale di Agrigento come giudice a latere e si occupava di misure di prevenzione. Qualche anno prima da sostituto procuratore aveva condotto le indagini sugli interessi economici della mafia, sulla guerra di mafia a Palma di Montechiaro, sull’intreccio tra mafia e affari, delineando il “sistema della corruzione”. Stando alla sentenza che ha condannato esecutori e mandanti del suo omicidio, Livatino è stato ucciso perché «perseguiva le cosche mafiose impedendone l’attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che è poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della mafia».

GLI SCRITTI

Gli scritti che ha lasciato, uno in particolare di una straordinaria attualità in tema di ruolo del giudice nella società, rendono la figura di un professionista colto ed estremamente consapevole, tutt’altro che preda degli ardori giovanili. Anche per questo, quando gli dedicò il libro Nando Dalla Chiesa scelse di chiamarlo “il giudice ragazzino”; lo fece in polemica con l’espressione coniata da Francesco Cossiga che, neanche un anno dopo l'assassinio di Livatino, ebbe a dire dei giovani giudici sulla frontiera: «Possiamo continuare con questo tabù, che poi significa che ogni ragazzino che ha vinto il concorso ritiene di dover esercitare l'azione penale a diritto e a rovescio, come gli pare e gli piace, senza rispondere a nessuno...? Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso di diritto romano, sia in grado di condurre indagini complesse contro la mafia e il traffico di droga. Questa è un'autentica sciocchezza! A questo ragazzino io non gli affiderei nemmeno l'amministrazione di una casa terrena, come si dice in Sardegna, una casa a un piano con una sola finestra, che è anche la porta». Non era un attacco a Livatino – Cossiga aveva incontrato i genitori dopo l’omicidio, scusandosi con loro a nome dello Stato - ma avrebbe potuto esserlo in un clima di delegittimazione già molto avvertito negli uffici più esposti, e proprio perché Livatino, nonostante la sua giovane età, esprimeva da tempo un profilo di grande esperienza e maturità, Dalla Chiesa volle ricordarlo con quella definizione. Quegli stessi magistrati, denunciando in una lettera aperta la delegittimazione collegata alla giovane età, vollero citare proprio l’esempio di Rosario Livatino, ucciso pochi mesi prima.

LA SUA IDEA DI MAGISTRATO

Scriveva Rosario Livatino a proposito dell’immagine del magistrato: «L'indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l'indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività».

FEDE IN DIO E SPIRITO LAICO

In ossequio a queste convinzioni conduceva la sua vita, riservatissima, con molta discrezione si era sentimentalmente legato a una collega, ma, consapevole dell’esposizione in cui lavorava e dei rischi che correva, non arrivò a mettere su famiglia. Non faceva mistero di una profonda fede cristiana, che conciliava rigorosamente con la laicità della propria funzione. È rimasto celebre a proposito un passo di un suo scritto dei primi anni Ottanta in tema di Fede e diritto: «Il compito (…) del magistrato è quello di decidere; (…): una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. (…) Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata. Il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al corpo sociale, con un diverso senso ma con uguale impegno spirituale. Entrambi, però, credente e non credente, devono, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia; devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia».

S.T.D. UNA SIGLA MISTERIOSA

In fondo alle sue agende, gli inquirenti che indagavano sulla sua morte trovarono una sigla misteriosa "s.t.d." che li mise a lungo in scacco finché non scoprirono l’arcano: il significato era sub tutela dei, nelle mani di Dio. Alla sua morte quelle agende, testimoni del suo lavoro e della sua fede, furono affidate a Ida Abate, che era stata insegnante di latino e greco del giudice quando era studente al liceo classico Ugo Foscolo di Canicattì.

Il luogo in cui il 21 settembre 1990 venne ucciso il giudice Rosario Livatino nei pressi di Agrigento.ANSA (ANSA)

Di quella sigla in un ricordo su Questione Giustizia ha scritto nel 35° anniversario della morte Ottavio Sferlazza, oggi in pensione, il primo magistrato ad arrivare sul luogo dell’omicidio di Livatino: «Confesso che quando mi sono imbattuto in quella sigla, mentre visionavo le agende di Rosario acquisite nel corso di una ispezione in punta di piedi del suo studio (non oso parlare di perquisizione perché mi sembrerebbe di profanare un tempio) ho pensato a qualcosa di esoterico ma anche ad una annotazione che, chissà, avrebbe potuto offrirmi uno spunto investigativo. In realtà Rosario con quella frase intendeva esprimere l’esigenza di porsi sotto lo sguardo di Dio, sotto la sua luce. Non dunque, a mio avviso, un ombrello protettivo per un lavoro difficile e rischioso ma un affidarsi, nel difficile compito di rendere giustizia, alla luce di Dio che rischiara la mente del giudicante per aiutarlo nell’ardua impresa di accertare la verità e rendere giustizia. Qui c’è tutta l’umiltà per le proprie debolezze, la consapevolezza della propria finitezza, dei propri limiti, quella «costruttiva contrizione» che deve ispirare l’attività del giudice “proteso a comprendere l’uomo che ha di fronte”».

LE PRIME INDAGINI SULL’OMICIDIO

Nel 2020 lo stesso Sferlazza, all’epoca Procuratore di Palmi, aveva raccontato ad Annachiara Valle su Famiglia Cristiana, il momento toccante del confronto con il corpo di Livatino: «Ho alzato il lenzuolo con la mano che un po’ mi tremava perché temevo lo strazio che avrei visto. Sotto quel telo bianco c’era Rosario Angelo Livatino, offeso anche da quell’ultimo colpo sparatogli in bocca. Lo guardavo e pensavo che lì giaceva il corpo di un uomo giusto». Spiegando di avere ancora negli occhi a 30 anni di distanza le immagini di quel giorno. «Non potrò mai dimenticarle. L’impatto emotivo fu tremendo già dal momento in cui arrivò la notizia in Procura e ci precipitammo su quella strada. Individuammo immediatamente i killer grazie alla testimonianza di Pietro Nava (un ex agente di commercio, che passava lungo la statale e testimone oculare del delitto ndr.). Lo sentii subito, perché arrivò la notizia della sua denuncia mentre eravamo ancora sul luogo dell’agguato. Aveva visto, dallo specchietto retrovisore, il killer con la pistola e, grazie alla sua straordinaria memoria visiva, ci mise in grado di individuare e arrestare gli esecutori dell’assassinio. Insieme con Rosario credo che vada sempre ricordato anche Pietro Nava». «I vertici di Cosa nostra non volevano nuova attenzione sul territorio», spiegò in quell’occasione Sferlazza, «ma la Stidda, al contrario, voleva dimostrare la sua forza con un omicidio eccellente e vendicarsi dell’ultimo sequestro di armi che Livatino aveva disposto contro di loro».

CHE COS’È LA STIDDA

Stidda in Sicilia significa stella, è il nome che indica la mafia, che alcuni definiscono anche “quinta mafia”, Sull'origine del nome dell'organizzazione circolano varie ipotesi: la più accreditata delle quali, come riferisce Giuseppe Bascietto autore della voce dedicata alla Stidda nel Dizionario enciclopedico delle mafie e dell’antimafia (ed Gruppo Abele) risalirebbe al caratteristico tatuaggio tatuaggio degli affiliati (Stiddari): una stella formata da cinque punti segnati con l'inchiostro tra il pollice e l'indice della mano destra.

COME SONO FINITI I PROCESSI PER L’OMICIDIO

Per l’omicidio di Livatino, grazie alla coraggiosa testimonianza di Nava, sono stati arrestati il 7 ottobre del 1990, due ragazzi di 23 anni, Paolo Amico e Domenico Pace, ufficialmente pizzaioli a Colonia, in Germania, poi novembre del ’91 condannati entrambi all’ergastolo come esecutori materiali del delitto.

La pagina di Libera dedicata alla memoria di Livatino ricostruisce così il resto della vicenda processuale: «La collaborazione di Gioacchino Schembri, anch’egli esponente della Stidda di Palma, consentì poi l’apertura di un nuovo processo, il Livatino bis, che portò all’arresto, nel 1993, degli altri membri del gruppo di fuoco: Gateano Puzzangaro (23 anni) Giovanni Avarello (28 anni) e Giuseppe Croce Benvenuto. I primi due furono condannati all’ergastolo. Benvenuto invece decise di collaborare, aprendo la strada al Livatino ter. Il processo, iniziato nel 1997, si è basato sulle dichiarazioni di Benvenuto e di un altro "pentito", Giovanni Calafato, che hanno indicato i mandanti dell’omicidio nei capi della Stidda di Canicattì e Palma: Antonio Gallea, Salvatore Calafato, Salvatore Parla e Giuseppe Montanti. Al termine del processo di primo grado, nel 1998, Gallea è stato condannato all’ergastolo. 24 anni per Calafato. Assoluzione per Parla e Montanti. Entrambi sono stati poi condannati all’ergastolo nel settembre del 1990 dalla Corte d’Assise d’appello di Caltanissetta, che ha esteso all’ergastolo anche la condanna di Calafato. Sentenze poi confermate, tra il 2001 e il 2002, anche in Cassazione».

Un momento della cerimonia di beatificazione del giudice Rosario Livatino celebrata nella cattedrale di Agrigento, 9 Maggio 2021. ANSA/US (ANSA)

UN MARTIRE ANCHE PER LA CHIESA

Grazie alla sua testimonianza di fede Rosario Livatino non è soltanto un martire, in senso figurato, civile ma è anche in senso proprio un martire per la Chiesa cattolica. Il 21 dicembre del 2020 al termine della Causa di beatificazione, per la quale hanno testimoniato 45 persone compreso uno dei suoi assassini, papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il Decreto riguardante «il martirio del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino, Fedele Laico; nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì (Italia) e ucciso, in odio alla Fede, sulla strada che conduce da Canicattì ad Agrigento (Italia), il 21 settembre 1990».

La cerimonia di beatificazione svoltasi il 9 maggio 2021 nella cattedrale di Agrigento è stata presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, dal 2020 prefetto della Congregazione delle cause dei santi, che ha spigato così, il significato di quel martirio in odio alla fede: «Nel contesto dell’incontro con i genitori di Rosario, il 9 maggio 1993, è riferito da testimoni che Giovanni Paolo II lo abbia descritto come «martire della giustizia e indirettamente della fede». L’espressione fu ripresa anche da papa Francesco: «Il 9 maggio 1993 il mio predecessore san Giovanni Paolo II, poco prima di rivolgere agli “uomini della mafia” il memorabile e perentorio invito alla conversione nella Valle dei Templi (...)». In quella occasione il Papa definì Livatino «“martire della giustizia e indirettamente della fede”. La frase è da intendersi alla luce di ciò che già insegnava san Tommaso d’Aquino il quale, in un passaggio molto limpido del commento alla Lettera ai Romani, scrive che «muore per Cristo non soltanto chi è ucciso a motivo della fede in Lui, ma anche chi è ucciso per qualsiasi opera di giustizia compiuta per amore di Cristo» (Super Romanos, VIII, 7). È da ravvisare qui la fondamentale ragione per cui la Chiesa annovera tra i suoi martiri il giudice Rosario Angelo Livatino».

PERCHÉ LO SI COMMEMORA IL 29 OTTOBRE

Nelle indagini dalla testimonianza di in collaboratore di giustizia era del resto emerso che i suoi nemici lo qualificavano con disprezzo «santocchio», bigotto. Mentre Papa Francesco presentando il libro Rosario Angelo Livatino. Dal "martirio a secco" al martirio di sangue di Vincenzo Bertolone, aveva osservato che aveva contribuito con la propria vita a «svelare delle mafie la negazione del Vangelo, a dispetto dell’ostentazione di santini, di statue sacre costrette a inchini irriguardosi, di religiosità sbandierata quanto negata».

La fede cristallina di Livatino, dal canto proprio, non era stata immune dai momenti bui, la disperazione di Giobbe ha lasciato a tratti traccia nelle sue agende: «Vedo nero nel mio futuro», scriveva alla metà degli anni Ottanta, «che Dio mi perdoni … Qualcosa si è spezzato. Dio avrà pietà di me e la via mostrerà?». Un dettaglio interessante e insolito ha segnato il suo percorso di formazione cristiana: la Cresima ricevuta da adulto, a 35 anni, nel 1988, per la precisione il 29 ottobre, data che poi la Chiesa ha simbolicamente sottolineato scegliendo proprio quella data per commemorare Livatino nel calendario liturgico.

PATRONO DEI MAGISTRATI ITALIANI

Il 7 ottobre 2026 Rosario Livatino è stato ufficialmente dichiarato patrono dei magistrati italiani: con un decreto del 7 ottobre il Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ne ha approvato l'elezione promossa dal cardinale Matteo Zuppi presidente della Conferenza episcopale italiana.

L'annuncio della proclamazione di Rosario Livatino patrono dei magistrati italiani, ha commentato il presidente dell’Anm Giuseppe Tango, «rappresenta un momento di profonda commozione e di altissimo valore simbolico. Rosario Livatino non è stato soltanto un esempio di straordinario rigore professionale e di inflessibile fedeltà allo Stato di fronte alla violenza mafiosa, ma ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è, prima di tutto, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale».

Giuseppe De Domenico veste i panni del magistrato ucciso dalla Stidda nella miniserie Livatino, il giudice e i suoi assassini, diretta da Michele Placido

LA SUA VITA IN DUE FILM

La miniserie Livatino – Il giudice e i suoi assassini, diretta da di Michele Placido in onda su Rai Uno il 9 e 10 novembre 2026 e disponibile su RaiPlay) non è il primo film dedicato alla vita di Rosario Livatino, prima c’era stato il Il giudice ragazzino direttpp da Alessandro Di Robilant nel 1994.



