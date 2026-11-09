C'è una frase, pronunciata da Donald Trump davanti alle telecamere di CBS, che racconta forse meglio di qualsiasi analisi la situazione in cui si trova oggi il presidente americano: «Penso che sia stata troppo dura». La domanda riguardava la sua politica di deportazione degli immigrati. La risposta è arrivata dopo una sconfitta elettorale che ha scosso la Casa Bianca e consegnato ai democratici il controllo di entrambe le camere del Congresso.

Per la prima volta da quando è tornato alla Casa Bianca, Trump ha ammesso che qualcosa nella sua strategia non ha funzionato. Non ha rinnegato la chiusura delle frontiere, non ha rinunciato alla promessa di espellere chi è entrato illegalmente negli Stati Uniti. Ma ha riconosciuto che, nella caccia agli immigrati irregolari, la sua amministrazione potrebbe essersi spinta troppo oltre.

«Ho ricevuto voti molto alti per aver chiuso il confine e per aver mandato via i criminali», ha spiegato nell'intervista a 60 Minutes, trasmessa l'8 novembre. «Ma sono stato danneggiato dal fatto che abbiamo portato via anche persone che avevano un buon lavoro».

Poi ha fatto alcuni esempi: donne che lavorano negli alberghi, addette alle pulizie, cameriere, giardinieri. Persone che da dieci o quindici anni vivono negli Stati Uniti, lavorano e, in alcuni casi, pagano le tasse. «È una cosa difficile», ha riconosciuto.

Ma c'è un dettaglio che rende tutto più complicato. Poche ore prima che l'intervista venisse registrata, il presidente aveva annunciato la nomina di Stephen Miller a capo dello staff della Casa Bianca, al posto di Susie Wiles. Proprio Miller, l'uomo che più di ogni altro ha ideato e sostenuto la linea intransigente sull'immigrazione.

Una correzione di rotta, dunque, che comincia con la promozione del suo principale architetto.

Il voto che ha presentato il conto a Trump

Il 3 novembre gli elettori americani non hanno scelto un nuovo presidente. Hanno però mandato un messaggio molto chiaro a quello in carica. I democratici hanno conquistato la maggioranza sia alla Camera sia al Senato, ottenendo risultati importanti anche in Stati tradizionalmente repubblicani.

Hanno conquistato sette seggi al Senato e, secondo il conteggio dell'Associated Press, ribaltato 42 collegi alla Camera. Una vittoria che va oltre il normale voto di protesta contro il partito del presidente in carica.

Il Kansas ha eletto un senatore democratico per la prima volta dalla Grande Depressione. In Carolina del Sud, uno Stato che nel 2024 Trump aveva vinto con quasi diciotto punti di vantaggio, il candidato repubblicano sostenuto dal presidente è stato sconfitto. In Texas, i democratici hanno conquistato risultati storici.

Non è soltanto una questione di partiti. È una questione di persone, di aspettative tradite, di famiglie che fanno i conti con il costo della vita e di cittadini che hanno cominciato a chiedersi se il presidente stia davvero governando per loro.

L'indagine dell'AP Voter Poll, condotta su oltre centomila elettori, restituisce un quadro significativo: circa sei americani su dieci disapprovano il lavoro di Trump. Circa sette su dieci ritengono che il Congresso non abbia fatto abbastanza per controllare il potere presidenziale. L'inflazione e il costo della vita hanno pesato enormemente sulle scelte elettorali.

La promessa di rendere nuovamente grande l'America si è scontrata con una realtà molto più concreta: il prezzo della spesa, il pieno di benzina, le bollette, le difficoltà di arrivare alla fine del mese.

Anche la guerra con l'Iran, iniziata nel febbraio 2026, ha contribuito ad alimentare il malcontento, facendo aumentare i costi energetici. Le tariffe commerciali introdotte dall'amministrazione hanno aggiunto un ulteriore elemento di incertezza economica.

Trump ha cercato di attribuire le responsabilità ai candidati repubblicani e alla loro scarsa capacità di mobilitare gli elettori. Ma i numeri raccontano qualcosa di diverso: la protesta ha raggiunto anche i territori che nel 2024 avevano contribuito in maniera decisiva alla sua rielezione.

I latinos e i giovani: la coalizione che si è rotta

Il dato forse più significativo riguarda gli elettori latinos. Nel 2024 Trump aveva conquistato una parte consistente di questo bacino elettorale, incrinando una tradizionale alleanza con i democratici. Due anni dopo, quella fiducia sembra essersi in larga parte dissolta.

Secondo l'AP Voter Poll, circa sei elettori ispanici su dieci hanno sostenuto i candidati democratici alla Camera, mentre soltanto un terzo ha scelto i repubblicani. In Texas, nella corsa al Senato vinta dal democratico James Talarico contro Ken Paxton, circa sei elettori ispanici su dieci hanno votato per il democratico.

La questione migratoria ha avuto un peso importante. Perché quando la promessa di sicurezza si trasforma in retate, controlli e deportazioni, il confine tra chi è irregolare e chi appartiene a una comunità di cittadini americani di origine latinoamericana diventa politicamente molto più delicato. Non è soltanto la paura di essere espulsi. È la sensazione che un'intera comunità venga guardata con sospetto. Anche chi ha la cittadinanza americana, un lavoro regolare, una famiglia e una vita costruita negli Stati Uniti può sentirsi coinvolto in un clima di ostilità.

La stessa dinamica ha attraversato le generazioni più giovani. Circa sette elettori su dieci sotto i trent'anni hanno sostenuto i candidati democratici alla Camera. Nel 2024 il voto giovanile era stato molto più equilibrato.

Per molti ragazzi, il voto è diventato anche un modo per esprimere opposizione al presidente. Non necessariamente un'adesione entusiasta al programma democratico, ma una richiesta di discontinuità.

È un elemento da non sottovalutare: i democratici hanno vinto anche grazie a elettori che non sono necessariamente innamorati del loro partito, ma che hanno deciso di fermare Trump.

Il paradosso di Stephen Miller

La nomina di Stephen Miller alla guida dello staff presidenziale è, in questo senso, una scelta rivelatrice. Miller non è un semplice collaboratore. È uno dei principali ideologi del movimento Maga e il volto politico della strategia di deportazione di massa. La sua promozione indica che Trump, almeno sul piano della struttura di potere, non intende abbandonare il nucleo più radicale della propria agenda.

La contraddizione è evidente: da una parte il presidente ammette che la politica migratoria è stata troppo aggressiva; dall'altra affida la macchina della Casa Bianca proprio all'uomo che quella politica ha contribuito a costruirla.

È possibile che Trump stia cercando di separare due questioni: il controllo delle frontiere, sul quale vuole continuare a rivendicare risultati, e le modalità delle deportazioni, sulle quali potrebbe accettare qualche correzione.

Nell'intervista ha dichiarato di voler raggiungere un accordo con i democratici per consentire ad alcuni immigrati di rimanere negli Stati Uniti, soprattutto a chi lavora e contribuisce all'economia. Non ha però presentato un progetto concreto né indicato quali categorie potrebbero beneficiarne. È una porta socchiusa, non ancora una svolta.

E i democratici, forti della nuova maggioranza, difficilmente si accontenteranno di una dichiarazione televisiva. Vogliono controllare il funzionamento dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) e del Dipartimento per la Sicurezza interna, anche alla luce delle operazioni controverse condotte in diverse città e della morte di due cittadini americani, Renee Good e Alex Pretti, durante le proteste contro le operazioni federali a Minneapolis. La questione non riguarda più soltanto il numero delle persone espulse. Riguarda i limiti del potere dello Stato, le garanzie individuali e il modo in cui una democrazia tratta chi vive sul proprio territorio.

Il Congresso prepara l'assedio: dalle deportazioni agli affari della famiglia Trump

Dal gennaio 2027, quando si insedierà il nuovo Congresso, il presidente dovrà affrontare un interlocutore molto diverso da quello che lo ha accompagnato nei primi due anni del mandato.

I democratici hanno già annunciato un programma di indagini parlamentari che potrebbe coinvolgere l'amministrazione, i rapporti con le grandi aziende, le decisioni sui dazi, la gestione del potere federale e gli interessi economici della famiglia presidenziale.

Il tema è particolarmente delicato perché riguarda una delle accuse più insistenti rivolte a Trump: la sovrapposizione tra interesse pubblico e interessi privati.

Nell'intervista a CBS, il presidente è stato interrogato sull'aumento di circa tre miliardi di dollari del proprio patrimonio dal ritorno alla Casa Bianca. Ha minimizzato la questione, sostenendo di occuparsi pochissimo dei propri affari e che siano i figli a gestirli. Ma i democratici vogliono approfondire proprio questo intreccio.

Come ha spiegato al Washington Post il deputato Robert Garcia, destinato a guidare la commissione di Oversight della Camera, nel mirino potrebbero finire Donald Trump Jr., Elon Musk e Jared Kushner, genero del presidente.

È qui che la sconfitta di Trump può diventare un problema quotidiano per la Casa Bianca. Non soltanto per le leggi che non riuscirà più ad approvare, ma per le domande alle quali sarà costretto a rispondere.

L'impeachment, tuttavia, non è un automatismo. La maggioranza democratica alla Camera potrebbe avviare procedure di messa in stato d'accusa, ma per rimuovere il presidente servirebbe una condanna al Senato con una maggioranza dei due terzi. Un obiettivo politicamente molto difficile.

Il petrolio russo e il prezzo delle promesse

C'è poi un altro capitolo che racconta le difficoltà della presidenza: quello economico e internazionale. Prima delle elezioni Trump aveva annunciato un accordo con Vladimir Putin per l'importazione di gasolio russo, nel tentativo di calmierare i prezzi dei carburanti. Una scelta controversa, anche perché arrivava mentre Washington continuava a esercitare pressioni economiche sulla Russia per la guerra in Ucraina.

L'intesa prevedeva forniture di gasolio russo al mercato americano e un allentamento di alcune restrizioni. Reuters aveva raccontato già a ottobre la partenza di una petroliera con circa 40 mila tonnellate di carburante diretta verso gli Stati Uniti.

Ma il 9 novembre Reuters ha riferito che due petroliere inizialmente dirette verso la costa atlantica americana hanno cambiato rotta. L'attuazione concreta dell'accordo resta quindi incerta.

Mosca, intanto, considera l'intesa una possibile occasione per ricostruire gradualmente i rapporti economici con Washington.

È un paradosso significativo: il presidente che ha fatto della forza americana e della competizione con i rivali geopolitici una bandiera si trova a cercare proprio nella Russia una risposta a un problema interno, quello del prezzo dell'energia.

Wall Street, l'intelligenza artificiale e la paura del Congresso

Anche i mercati hanno registrato il cambiamento degli equilibri politici. Dopo una prima reazione positiva alla vittoria democratica, il 5 novembre i titoli tecnologici hanno subito una pesante correzione. Il Nasdaq ha perso il 5,56 per cento, nella sua peggiore seduta da diciannove mesi.

Il timore degli investitori riguarda soprattutto le possibili conseguenze della nuova maggioranza sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sulla costruzione dei grandi data center, infrastrutture che hanno alimentato una parte consistente della crescita tecnologica americana. Le nuove amministrazioni democratiche negli Stati e il Congresso potrebbero chiedere maggiori garanzie ambientali, controlli sugli investimenti e regole più severe per le aziende del settore. Anche le società legate a Elon Musk potrebbero essere coinvolte nelle verifiche parlamentari, in particolare per quanto riguarda il ruolo avuto nella riorganizzazione dell'apparato federale attraverso il Dipartimento per l'efficienza governativa.

I prossimi due anni: compromesso o radicalizzazione?

Trump ha davanti due strade, che potrebbero anche convivere. La prima è cercare un compromesso selettivo con i democratici: un accordo sull'immigrazione, qualche concessione economica, una maggiore attenzione al costo della vita. Sarebbe un modo per recuperare credibilità presso gli elettori moderati e preparare il terreno per gli ultimi anni della presidenza.

La seconda è irrigidire ulteriormente la propria posizione, puntando sulla fedeltà della base Maga, utilizzando i poteri presidenziali e trasformando ogni iniziativa del Congresso in uno scontro politico.

La nomina di Miller suggerisce che questa seconda possibilità non può essere esclusa. Anche perché Trump ha sempre considerato il conflitto una componente essenziale della propria leadership.

Il voto del 3 novembre ha dimostrato che il consenso non è una proprietà privata del presidente. Può essere conquistato, ma anche perduto. E soprattutto che dietro le statistiche elettorali ci sono persone che chiedono risposte: famiglie che non riescono a sostenere il costo della vita, giovani che non vedono prospettive, lavoratori immigrati che temono di perdere tutto quello che hanno costruito.

Trump ha detto di essere stato troppo duro. È una frase che pesa perché arriva da un uomo che raramente ammette di aver sbagliato. Resta da capire se sia l'inizio di un ripensamento o soltanto un modo per prendere tempo dopo una sconfitta. Perché una cosa è riconoscere di aver perso voti. Un'altra è cambiare la politica che li ha fatti perdere.