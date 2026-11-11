Quando fu istituito, nel 1978, il Premio Letteratura per ragazzi di Cento fu scelto come presidente della giuria nientemeno che Gianni Rodari. Poteva essere il primo di una serie di premi da lui presieduti, ma purtroppo il destino decise diversamente: pochi mesi dopo aver premiato il primo vincitore (che in una sorta di ideale passaggio di consegne fu Roberto Piumini, da molti ritenuto il suo erede) scomparve prematuramente quello che a tutt'oggi rimane l'unico autore italiano per ragazzi ad aver vinto (nel 1970) il premio internazionale più prestigioso, l'Hans Christian Andersen. Da quel momento, il Premio Cento, in omaggio a Rodari, ha deciso che la giuria non avrebbe più avuto un presidente.

Per la sua 48ª edizione, quello che sicuramente uno dei prestigiosi premi dedicati alla letteratura per ragazzi edita in Italia, aperto ad autori italiani e stranieri tradotti, si è basato sul lavoro della ccordinatrice del premio, Elena Melloni, e sul giudizio di una giuria tecnica chiamata a esaminare ben 220 opere, candidate da 85 case editrici. Fanno parte della giuria:

Severino Colombo, scrittore e giornalista del Corriere della Sera;

Luigi Dal Cin, scrittore, attore e docente a contratto all'Università di Ferrara;

Marco Dallari, autore, illustratore ed ex professore di pedagogia;

Fulvia Degl'Innocenti, scrittrice e giornalista di Famiglia Cristiana.

Sabrina Maria Fava, professoressa di Storia della pedagogia e di Letteratura per l'infanzia all'Università Cattolica di Milano;

Nicoletta Gramantieri, scrittrice e responsabile della Biblioteca Salaborsa Ragazzi di Bologna;

Giusi Quarenghi, scrittrice

A loro era affidato il compito di individuare le due terne finaliste, tre libri per la scuola primaria e tre per la scuola secondaria di primo grado (che possono già da ora essere ottimi consigli di lettura, non solo per i bambini e i ragazzi coinvolti nella giuria) e che saranno poi sottoposte alla giuria popolare, formata da quasi tredicimila studenti dagli 8 ai 13 anni, appartenenti a 658 classi in tutta Italia. Gli studenti riceveranno copie dei libri grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, unico ente promotore del premio.

Eccoli nel dettaglio.

Finalisti scuola primaria

La storia di Clara

di Vincent Cuvellier

Illustrazioni di Charles Dutertre

Traduzione di Irene Scarpelli

Biancoenero Edizioni

Rospi. Una storia di bambini briganti

di Daniela Carucci

Illustrazioni di Alice Coppini

Sinnos

Il bello di Kerstin

di Helena Hedlund

Illustrazioni di Katarina Strömgård

Traduzione di Samanta L. Milton Knowles

La Nuova Frontiera

Finalisti scuola secondaria di primo grado

Via da qui

di Tamara Bach

Traduzione di Claudia Valentini

Emons Raga

L'inverno delle stelle

di Nicoletta Verna

Rizzoli

E se il mondo salta in aria

di Sarah Jäger

Illustrazioni di Sarah Maus

Traduzione di Valentina Freschi

Iperborea

A questi si aggiungono alcune segnalazioni speciali:

Pia, Pepe e i ladri di biciclette

di Marie Hüttner

Illustrazioni di Regina Kehn

Traduzione di Valentina Freschi

Emons Raga

Keedie

di Elle McNicoll

Traduzione di Sante Bandirali

Uovonero

Amore, imperativo e pistole

di Hubert Ben Kemoun

Illustrazioni di Cristina Pieropan

Traduzione di Ettore Malotti

Pension Lepic

La cicatrice

di Jean-Claude Mourlevat

Illustrazioni di Maurizio A.C. Quarello

Traduzione di Renato Poletti

Pension Lepic

Tra i riconoscimenti assegnati, il Premio Poesia «Gianni Cerioli», che quest'anno è andato a Un quaderno nuovo di Valentino Ronchi, pubblicato da Topipittori.

È stata inoltre attribuita una menzione speciale per la divulgazione a Il libro dei fulmini, testi di Vanessa Policicchio Rizzoli e illustrazioni di Sara Arosio, edito da Scienza Express.

La grande festa dei libri e dei lettori, durante la quale verranno svelati i vincitori, è in programma a Cento dal 5 all'8 maggio.