PHOTO
Quando fu istituito, nel 1978, il Premio Letteratura per ragazzi di Cento fu scelto come presidente della giuria nientemeno che Gianni Rodari. Poteva essere il primo di una serie di premi da lui presieduti, ma purtroppo il destino decise diversamente: pochi mesi dopo aver premiato il primo vincitore (che in una sorta di ideale passaggio di consegne fu Roberto Piumini, da molti ritenuto il suo erede) scomparve prematuramente quello che a tutt'oggi rimane l'unico autore italiano per ragazzi ad aver vinto (nel 1970) il premio internazionale più prestigioso, l'Hans Christian Andersen. Da quel momento, il Premio Cento, in omaggio a Rodari, ha deciso che la giuria non avrebbe più avuto un presidente.
Per la sua 48ª edizione, quello che sicuramente uno dei prestigiosi premi dedicati alla letteratura per ragazzi edita in Italia, aperto ad autori italiani e stranieri tradotti, si è basato sul lavoro della ccordinatrice del premio, Elena Melloni, e sul giudizio di una giuria tecnica chiamata a esaminare ben 220 opere, candidate da 85 case editrici. Fanno parte della giuria:
Severino Colombo, scrittore e giornalista del Corriere della Sera;
Luigi Dal Cin, scrittore, attore e docente a contratto all'Università di Ferrara;
Marco Dallari, autore, illustratore ed ex professore di pedagogia;
Fulvia Degl'Innocenti, scrittrice e giornalista di Famiglia Cristiana.
Sabrina Maria Fava, professoressa di Storia della pedagogia e di Letteratura per l'infanzia all'Università Cattolica di Milano;
Nicoletta Gramantieri, scrittrice e responsabile della Biblioteca Salaborsa Ragazzi di Bologna;
Giusi Quarenghi, scrittrice
A loro era affidato il compito di individuare le due terne finaliste, tre libri per la scuola primaria e tre per la scuola secondaria di primo grado (che possono già da ora essere ottimi consigli di lettura, non solo per i bambini e i ragazzi coinvolti nella giuria) e che saranno poi sottoposte alla giuria popolare, formata da quasi tredicimila studenti dagli 8 ai 13 anni, appartenenti a 658 classi in tutta Italia. Gli studenti riceveranno copie dei libri grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, unico ente promotore del premio.
Eccoli nel dettaglio.
Finalisti scuola primaria
La storia di Clara
di Vincent Cuvellier
Illustrazioni di Charles Dutertre
Traduzione di Irene Scarpelli
Biancoenero Edizioni
Rospi. Una storia di bambini briganti
di Daniela Carucci
Illustrazioni di Alice Coppini
Sinnos
Il bello di Kerstin
di Helena Hedlund
Illustrazioni di Katarina Strömgård
Traduzione di Samanta L. Milton Knowles
La Nuova Frontiera
Finalisti scuola secondaria di primo grado
Via da qui
di Tamara Bach
Traduzione di Claudia Valentini
Emons Raga
L'inverno delle stelle
di Nicoletta Verna
Rizzoli
E se il mondo salta in aria
di Sarah Jäger
Illustrazioni di Sarah Maus
Traduzione di Valentina Freschi
Iperborea
A questi si aggiungono alcune segnalazioni speciali:
Pia, Pepe e i ladri di biciclette
di Marie Hüttner
Illustrazioni di Regina Kehn
Traduzione di Valentina Freschi
Emons Raga
Keedie
di Elle McNicoll
Traduzione di Sante Bandirali
Uovonero
Amore, imperativo e pistole
di Hubert Ben Kemoun
Illustrazioni di Cristina Pieropan
Traduzione di Ettore Malotti
Pension Lepic
La cicatrice
di Jean-Claude Mourlevat
Illustrazioni di Maurizio A.C. Quarello
Traduzione di Renato Poletti
Pension Lepic
Tra i riconoscimenti assegnati, il Premio Poesia «Gianni Cerioli», che quest'anno è andato a Un quaderno nuovo di Valentino Ronchi, pubblicato da Topipittori.
È stata inoltre attribuita una menzione speciale per la divulgazione a Il libro dei fulmini, testi di Vanessa Policicchio Rizzoli e illustrazioni di Sara Arosio, edito da Scienza Express.
La grande festa dei libri e dei lettori, durante la quale verranno svelati i vincitori, è in programma a Cento dal 5 all'8 maggio.