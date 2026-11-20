L'abbiamo incontrata in libreria. Dove, se no? Perché se c'è un posto in cui cercare Sara Ciafardoni è proprio lì, tra gli scaffali, con un libro in mano e probabilmente qualche titolo da consigliare. Ventun anni, scrittrice e divulgatrice letteraria sui social, Sara ha fatto della lettura una passione, un mestiere e soprattutto un modo per stare al mondo. Non è una lettrice che si limita a voltare le pagine: nei libri cerca parole, domande, possibilità. E poi le condivide con migliaia di persone.

«Io i libri non li ho mai scoperti, i libri ci sono sempre stati a casa». Una famiglia di lettori, la sua. Il papà, che faceva il carpentiere, si portava un libro in valigia anche in cantiere, nonostante la fatica del lavoro. La mamma le raccontava storie della buonanotte per ore. Finché, prima ancora dei cinque anni, Sara volle sapere come continuavano quelle storie. Non sapendo ancora leggere, cominciò a inventarne i finali. «Poi, quando le rileggevamo la sera, io rimanevo malissimo: che non era il finale che avevo letto io». Una piccola lettrice, già con una grande immaginazione.

I libri, crescendo, sono diventati compagni preziosi. In una vita attraversata dalla malattia e da lunghi periodi trascorsi a letto, le storie hanno aperto finestre, acceso pensieri, offerto occasioni di riconoscersi. È anche da questa esperienza che nasce il suo modo di parlare di letteratura. Il suo ultimo libro, La distanza tra noi e le stelle. Una storia di sogni, di vita e di libri (San Paolo), uscito il 12 novembre, racconta proprio questo intreccio: la vita e i suoi imprevisti, i sogni, le letture che ci accompagnano e ci cambiano.

Ma che cosa significa oggi essere un'influencer? Sara ha un'idea piuttosto precisa, e lontana dall'immagine patinata che spesso associamo ai social. «Io non ho iniziato per intrattenere, ma ero in un momento dove ero assolutamente sola, quindi avevo bisogno di scrivere». Poi sono arrivate le persone, i lettori, le conversazioni. E soprattutto i libri.

«Il mio pezzo di vita principale che racconto è quello di lettrice, non lettrice statica, cioè leggo il libro, quindi lo recensisco, ma il libro come mezzo per conoscere se stessi». Ecco la sua idea di influenza: non dire semplicemente che cosa leggere, ma raccontare perché una storia ci ha parlato, che cosa ci ha fatto scoprire di noi. «Se consiglio il libro X è perché la mia vita mi ha permesso di leggere quel libro in un determinato modo e magari può essere utile anche a te».

Per questo Sara non vuole essere soltanto una voce che suggerisce titoli, ma una persona che si mette in gioco, con i propri alti e bassi. Perché un consiglio letterario, per essere autentico, ha bisogno anche di una storia personale da cui partire.

E se non sapete cosa leggere? Chiedete a Sara. Ma non aspettatevi soltanto una lista di bestseller: potrebbe domandarvi prima chi siete, che cosa state attraversando, quale parola state cercando. E magari, alla fine, sarete voi a suggerire un libro a lei. «Il mio sogno più grande è che qualcuno venga poi a una presentazione o mi scriva un messaggio con una lista di libri che devo leggere io». Perché anche una lettrice che consiglia a migliaia di persone ha sempre qualcosa da scoprire.