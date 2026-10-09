C’è una geografia invisibile che non si traccia sulle mappe, ma si svela nelle incrinature di una voce. Perché il canto di chi ha attraversato il guado dei sessant'anni non è mai puro esercizio di stile o semplice rincorsa a un applauso: è un archivio di tempeste superate, di memorie gelosamente custodite, di addii inevitabili e di ostinate rinascite. Con questa precisa grammatica dell'anima torna, da stasera in prima serata su Rai 1, The Voice Senior. Non si tratta di un semplice rito televisivo per riempire il venerdì degli italiani, ma di un vero e proprio palcoscenico della dignità, giunto con immutato vigore alla sua settima edizione.

Antonella Clerici alla conferenza stampa The Voice Senior agli Studi 2000 della Rai in via Mecenate, Milano. ANSA/MATTEO CORNER (ANSA)

A tenere le fila di questo affresco umano c’è, ancora una volta, Antonella Clerici. La sua non è la conduzione fredda e sincopata della televisione dei format ricalcati; è piuttosto un accompagnamento empatico. Clerici si fa custode di un focolare attorno al quale un Paese, spesso distratto dalla frenesia, si ferma ad ascoltare. Apre le porte a esistenze che la società della performance e dell'eterna giovinezza vorrebbe forse archiviare in panchina, offrendo loro non soltanto un microfono, ma una ribalta esistenziale.

Il meccanismo delle Blind Auditions, le tradizionali audizioni al buio che inaugurano il cammino, si trasforma qui in una metafora potente e attualissima. In un'epoca che giudica i corpi, le rughe e i traguardi dall'apparenza esteriore, i quattro giudici danno le spalle ai protagonisti. Sono costretti a chiudere gli occhi per guardare dentro. È la dittatura dell'immagine che si piega, in una forma di umile ascolto, alla nuda verità del suono.

E proprio sulle celebri poltrone girevoli si consuma la novità più profonda di questo nuovo viaggio. Accanto alle conferme di Arisa, di Nek e dell'energia inesauribile di Clementino (affiancato quest'anno da Rocco Hunt), fa il suo ingresso una fuoriclasse assoluta: Fiorella Mannoia. Non poteva esserci innesto più naturale nel tessuto del programma. Chi, se non colei che ha saputo cantare con voce scura e vibrante il peso del tempo, i silenzi delle donne e la dolcezza dell'esperienza, poteva calarsi in questo ruolo di rabdomante dei sentimenti? Il suo arrivo arricchisce la trasmissione di una sensibilità inedita, trasformando la giuria in un ponte tra generazioni diverse, tenute insieme da un rispetto quasi sacrale per chi ha vissuto.

La formula mantiene la grammatica che ne ha decretato il successo, ma è nelle pieghe del regolamento che si continua a leggere la filosofia etica del format. Oltre al tasto "Blocco" per innescare la sana competizione tra coach, l'elemento chiave resta la "Seconda Chance". Un dettaglio che trascende le logiche del gioco per assumere i contorni della rivincita: il diritto di riprovarci, di tornare a esibirsi se, al primo tentativo, l'emozione ha tradito o nessuno si è voltato. È l'affermazione poetica che, nella vita come sul palco, lo spartito non è mai chiuso alla prima stonatura.

Alla fine della fase esplorativa, saranno ventiquattro i concorrenti – sei per squadra – destinati a sfidarsi nel Knock Out della semifinale, fino all'approdo finale dove sarà il Paese stesso, tramite il televoto, a eleggere il vincitore.

Fiorella Mannoia e Toquinho durante la registrazione della puntata di Che Tempo che Fa negli studi de La 9, Milano 18 Gennaio 2026ANSA/MATTEO CORNER (ANSA)

Ma, al di là di chi alzerà il trofeo alla fine del percorso, The Voice Senior vince la sua battaglia culturale nell'istante esatto in cui si accendono i riflettori. Lo fa ricordando a un'Italia che invecchia che l'autunno della vita può nascondere fioriture improvvise e insospettabili. Ogni esibizione diventa così un frammento di storia collettiva, una cronaca di passioni incrollabili, un racconto in musica che ci sussurra come non sia mai troppo tardi per mettersi in gioco. E, soprattutto, per restituire voce alla parte migliore di noi.