«Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda». Con queste parole i Tazenda hanno annunciato sui social la scomparsa di Gigi Camedda, tastierista, compositore e fondatore dello storico gruppo musicale sardo insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli. Il musicista è morto a 66 anni all’ospedale di Sassari, dove era ricoverato per una grave malattia, sulla quale non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

A poco più di vent’anni dalla morte di Andrea Parodi, la Sardegna perde un altro degli artisti che hanno saputo portare la lingua e le tradizioni musicali dell’isola alla ribalta nazionale.

Gli esordi con Gianni Morandi e il successo a Sanremo

Luigi Mario Camedda, per tutti Gigi, era nato il 6 maggio 1960 a Vallorbe, in Svizzera. Appassionato di musica fin da bambino, aveva studiato organo e composizione organistica al Conservatorio di Sassari.

Nel 1977 aveva fondato il gruppo Sole Nero, di cui faceva già parte Gino Marielli e al quale si sarebbe aggiunto, l’anno successivo, Andrea Parodi. La formazione, ribattezzata Coro degli Angeli su suggerimento di Mogol, accompagnò per quattro anni Gianni Morandi nelle sue tournée in Italia e all’estero.

Da quell’esperienza nacquero nel 1988 i Tazenda, capaci di fondere le sonorità del rock con quelle della tradizione popolare sarda.

Il grande successo arrivò nel 1991, quando il gruppo partecipò al Festival di Sanremo insieme a Pierangelo Bertoli con Spunta la luna dal monte. L’anno successivo i Tazenda tornarono all’Ariston con Pitzinnos in sa gherra (Bambini nella guerra), brano dedicato alle vittime più innocenti dei conflitti, alla cui scrittura contribuì anche Fabrizio De André.

La morte di Andrea Parodi e l’incontro con papa Francesco

Nel 1997 Andrea Parodi lasciò la formazione per intraprendere la carriera da solista. I tre fondatori tornarono a esibirsi insieme nel 2006, pochi mesi prima della morte di Parodi, avvenuta il 17 ottobre di quell’anno.

Camedda e Marielli portarono avanti il progetto musicale, tornando al successo nel 2007 con Domo mia, interpretata insieme a Eros Ramazzotti. Seguirono le collaborazioni con Francesco Renga e Gianluca Grignani.

Tra i momenti più significativi della carriera di Camedda anche un’esibizione in Vaticano. Nel novembre del 2014 i Tazenda cantarono davanti a papa Francesco, nell’Aula Paolo VI, in occasione di un incontro dedicato alle persone con autismo e alle loro famiglie. Per l’occasione interpretarono Ave Maria bella, brano scritto da Gino Marielli insieme a Mogol, accompagnati da un coro di bambini.

I funerali del musicista saranno celebrati lunedì 30 novembre nel Duomo di Sassari, città alla quale Camedda era profondamente legato.