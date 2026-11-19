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Appena arrivato nelle sale, e presentato ieri in anteprima per l’apertura del Tertio Millennio Film fest (festival diretto da Monsignor Davide Milani, e nato su impulso di Giovanni Paolo II), il film Fjord, diretto dal regista rumeno Cristian Mungiu, e coprodotto da Romania, Francia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svezia. Una storia familiare che solleva molti interrogativi e che in parte ci ricorda la questione tanto dibattuta in Italia della cosiddetta “famiglia del bosco”.
Dietro l’immagine di società giuste e inclusive, che spesso associamo ai Paesi nordici, si nascondono interrogativi profondi sul rapporto tra individui, Stato e cultura.
In Fjord, Palma d’oro al Festival di Cannes, il regista Cristian Mungiu porta sullo schermo il ritratto di un’Europa dilaniata. Al centro della storia c’è una famiglia. Lui è rumeno, lei è norvegese. Con i figli si trasferiscono in una piccola comunità tra i ghiacci. Crescono i bambini secondo una rigorosa visione evangelica, che mal si concilia con i valori della società laica e progressista del Paese. Quando a scuola vengono notati alcuni lividi sul corpo di una delle ragazze, scatta l’intervento dei servizi sociali, che la allontanano dai genitori. Inizia una dura battaglia legale, che mette a confronto convinzioni religiose e tradizione. Mungiu affronta il conflitto senza cedere a letture ideologiche. Osserva con attenzione le ragioni di tutti i protagonisti, mostrando quanto sia difficile trovare un equilibrio. Nasce un film profondamente umano, che sottolinea il fallimento dell’Europa nel creare un dialogo solido e duraturo tra tutti i suoi membri. Fjord è l’invito a una conciliazione che non ha ancora dato i risultati sperati.