Appena arrivato nelle sale, e presentato ieri in anteprima per l’apertura del Tertio Millennio Film fest (festival diretto da Monsignor Davide Milani, e nato su impulso di Giovanni Paolo II), il film Fjord, diretto dal regista rumeno Cristian Mungiu, e coprodotto da Romania, Francia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svezia. Una storia familiare che solleva molti interrogativi e che in parte ci ricorda la questione tanto dibattuta in Italia della cosiddetta “famiglia del bosco”.

Dietro l’immagine di società giuste e inclusive, che spesso associamo ai Paesi nordici, si nascondono interrogativi profondi sul rapporto tra individui, Stato e cultura.

Il regista di Fjord, Cristian Mungiu, con la Palma d'ìoro di Cannes 2026

In Fjord, Palma d’oro al Festival di Cannes, il regista Cristian Mungiu porta sullo schermo il ritratto di un’Europa dilaniata. Al centro della storia c’è una famiglia. Lui è rumeno, lei è norvegese. Con i figli si trasferiscono in una piccola comunità tra i ghiacci. Crescono i bambini secondo una rigorosa visione evangelica, che mal si concilia con i valori della società laica e progressista del Paese. Quando a scuola vengono notati alcuni lividi sul corpo di una delle ragazze, scatta l’intervento dei servizi sociali, che la allontanano dai genitori. Inizia una dura battaglia legale, che mette a confronto convinzioni religiose e tradizione. Mungiu affronta il conflitto senza cedere a letture ideologiche. Osserva con attenzione le ragioni di tutti i protagonisti, mostrando quanto sia difficile trovare un equilibrio. Nasce un film profondamente umano, che sottolinea il fallimento dell’Europa nel creare un dialogo solido e duraturo tra tutti i suoi membri. Fjord è l’invito a una conciliazione che non ha ancora dato i risultati sperati.