Il mondo digitale è ormai una parte integrante della vita degli adolescenti. È il luogo in cui coltivano interessi, stringono amicizie, costruiscono relazioni e sperimentano nuove forme di appartenenza. Ma è anche uno spazio nel quale non sempre gli adulti riescono a entrare, comprendere ciò che accade e soprattutto intercettare le emozioni dei figli. La distanza tra generazioni, nell’era degli smartphone e dei social network, non si misura soltanto nella diversa familiarità con la tecnologia, ma anche nella capacità di leggere i sentimenti e le esperienze che prendono forma online.

A fotografare questa realtà è una ricerca condotta su oltre mille genitori italiani di adolescenti tra i 12 e i 17 anni e promossa da Samsung Electronics Italia, realizzata da Toluna con la collaborazione di Jonas ETS, la rete nazionale di centri di clinica psicoanalitica fondata nel 2003 dallo psicoanalista Massimo Recalcati e impegnata nella promozione dell’ascolto e del benessere psicologico.

I risultati dell’indagine restituiscono un quadro interessante: l’87% dei genitori si sente preparato ad accompagnare i figli nelle difficoltà emotive e relazionali della crescita, ma quasi uno su due (49%) ammette di sentirsi meno attrezzato quando quelle stesse emozioni si manifestano negli ambienti digitali.

Il digitale è anche uno spazio di crescita

La ricerca invita innanzitutto a superare una rappresentazione esclusivamente negativa del rapporto tra adolescenti e tecnologia. Per il 59% dei genitori, infatti, il digitale aiuta i ragazzi a coltivare interessi e passioni. Il 49% lo considera anche un luogo nel quale costruire amicizie e sviluppare il senso di appartenenza a un gruppo.

Il problema emerge quando si tratta di conoscere e comprendere ciò che i figli fanno e vivono online. Con l’aumentare dell’età, diminuisce progressivamente la visibilità dei genitori sul loro mondo digitale. Tra chi ha figli di 12-13 anni, il 59% dichiara di conoscere molto bene le piattaforme utilizzate dai ragazzi. La percentuale scende al 40% quando si tratta di adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Ancora più significativa la distanza quando si parla di relazioni: i genitori che affermano di sapere con chi i figli comunicano online passano dal 49% al 25%. Anche la condivisione spontanea delle esperienze cambia a seconda del contesto. Se il 60% dei ragazzi racconta ai genitori ciò che accade nella quotidianità offline, la quota scende al 42% quando si tratta di episodi ed esperienze vissuti in rete.

Ascoltare e comprendere, non soltanto controllare

Di fronte a questa trasformazione, i genitori non sembrano aver rinunciato al proprio ruolo educativo. Il dialogo resta lo strumento più diffuso: il 38% parla regolarmente con i figli di quello che fanno online, il 35% punta soprattutto sulla fiducia e sul confronto, mentre un altro 35% stabilisce insieme ai ragazzi regole e limiti per l’utilizzo della tecnologia. La questione, però, non riguarda soltanto il tempo trascorso davanti a uno schermo o i contenuti consultati. La sfida più delicata è riconoscere le fragilità e comprendere il vissuto emotivo dei ragazzi. Il 45% dei genitori vorrebbe essere più capace di individuare eventuali segnali di disagio e situazioni problematiche. Il 68% ritiene inoltre che il digitale possa amplificare difficoltà già esistenti o far emergere nuove problematiche durante l’adolescenza.

Quasi uno su due (49%) si sente meno preparato ad affrontare le emozioni dei figli quando queste emergono online rispetto a quelle che si manifestano nella vita quotidiana.

L’intelligenza artificiale come confidente degli adolescenti

Tra gli aspetti più significativi dell’indagine c’è anche l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella vita personale dei ragazzi. Secondo i genitori, il 61% degli adolescenti utilizza strumenti di AI per compiti e ricerche scolastiche. Ma le applicazioni non si fermano allo studio: il 44% li userebbe per chiedere consigli pratici e il 20% per rivolgere domande che trova difficile porre agli adulti. Il 12% li utilizzerebbe persino come spazio di confronto personale, per parlare delle proprie emozioni o semplicemente sfogarsi. Un dato che apre interrogativi importanti sul ruolo degli adulti e sulla qualità delle relazioni educative. Oltre la metà dei genitori (55%) considera l’intelligenza artificiale contemporaneamente un’opportunità e un rischio. Il 30% si dichiara molto o completamente preoccupato dalla possibilità che i figli si rivolgano all’AI anziché a una persona adulta quando devono affrontare una difficoltà personale o emotiva.

«I giovani non chiedono adulti perfetti, ma di essere riconosciuti»

È proprio sulla qualità della relazione tra adulti e adolescenti che si concentra la riflessione di Massimo Recalcati: «L’esperienza che da anni conduciamo con Jonas, anche nelle periferie e nei territori più esposti alla fragilità sociale, ci insegna che i giovani non chiedono adulti perfetti né controlli sempre più sofisticati», spiega, «chiedono di essere riconosciuti nella loro singolarità. Il compito educativo non è occupare la vita dei ragazzi, ma rendersi presenti con autorevolezza, offrendo ascolto, limiti e fiducia. Anche di fronte alle sfide del mondo digitale, la qualità della relazione resta il primo e più importante fattore di protezione».

Samsung e Jonas ETS, un progetto per portare l’ascolto nelle periferie

La ricerca si inserisce nella collaborazione tra Samsung Electronics Italia e Jonas ETS, che ha trovato una concreta espressione anche nel sostegno al progetto Psicoanalisi nelle Periferie (PPP). L’iniziativa punta a rendere più accessibili percorsi di ascolto, supporto psicologico e cura nei territori e nelle comunità più fragili. Tra le realizzazioni della collaborazione c’è anche un nuovo hub di cura psicologica e psicoterapeutica nella periferia di Milano. «I risultati della ricerca mostrano come il digitale sia diventato uno spazio sempre più centrale nella crescita, nelle relazioni e nella costruzione dell’identità degli adolescenti. Proprio per questo, il fatto che quasi un genitore su due si senta meno preparato a comprendere le emozioni dei propri figli quando si manifestano online evidenzia una sfida che riguarda oggi molte famiglie», dichiara Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia. «I dati ci dicono che non basta essere connessi: è necessario sviluppare strumenti, competenze e occasioni di dialogo che aiutino genitori e ragazzi a comprendersi reciprocamente anche negli ambienti digitali. Come Samsung sentiamo la responsabilità di contribuire attivamente a questo percorso, promuovendo iniziative che favoriscano una maggiore consapevolezza sul rapporto tra tecnologia, emozioni e relazioni. La collaborazione con Jonas ETS nasce proprio dalla volontà di sostenere percorsi di ascolto e confronto capaci di generare un impatto concreto sulle persone e sulle comunità, mettendo al centro la qualità delle relazioni».