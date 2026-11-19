Dopo oltre tredici anni di attesa, è finalmente arrivato il nuovo capitolo di una saga cult per i videogiocatori di tutto il mondo: GTA VI. Il nuovo prodotto di Rockstar Games, etichetta di Take-Two Interactive, disponibile per PS5 e Xbox Series X/S, è sulla bocca di tutti, sia di chi lo aspettava con trepidante attesa dopo anni di promesse e rinvii sia di chi non ci ha mai giocato, ma leggendo di persone che hanno preso ferie, permessi e cancellato appuntamenti pur di giocarci, ha storto il naso. Scrollando i social network o alcuni siti, sembrava che tutto il mondo, e in particolare l'Italia, si fosse fermato per il primo giorno di gioco. Non è proprio così: il fenomeno esiste e l'attesa è assolutamente reale, ma la notizia del boom di richieste di ferie per la giornata di oggi era basata su un campione molto ridotto e gonfiata da titoli “acchiappaclick”.

Per capire come mai questo gioco non è come tutti gli altri, bisogna partire dal lontano 1997, quando uscì il primo capitolo della saga: Grand Theft Auto. Nonostante il vero successo del marchio sia sbocciato definitivamente con GTA III (il primo in versione 3D), fin da questo primo capitolo la serie fece parlare di sé, per le tematiche che lo rendono tutt'oggi uno dei giochi più discussi: la violenza senza limiti, un mondo fatto di furti, sparatorie e prostituzione. Già dal nome stesso del gioco si può intuire su cosa verterà: l'espressione "grand theft" viene ripresa dal diritto statunitense, e serve a indicare un furto dal valore economico importante, "auto" si riferisce all'automobile. Se due più due fa quattro, sicuramente GTA non racconterà una storia di pace e benevolenza.

La versione del 1997 fece registrare centinaia di migliaia di vendite già nel primo anno di lancio, tante per l'epoca, ma nulla se paragonate a quelle attuali. Con il passaggio al 3D la saga è esplosa, e con lei tutto ciò che le ruota attorno. GTA V, uscito nel 2013, ha incassato un miliardo di dollari in tre giorni, più in fretta di qualsiasi altro prodotto di intrattenimento fino ad allora, film compresi, e oggi sfiora i 235 milioni di copie distribuite. Il successo ha trasformato ogni uscita in un evento globale: il primo trailer di GTA VI ha superato i 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in 24 ore, all'epoca un record per un video non musicale. Ma insieme alle vendite sono esplose anche le polemiche, fino al caso "Hot Coffee" del 2005, quando la scoperta di una scena sessuale nascosta in GTA: San Andreas portò le principali catene americane a ritirare il gioco dagli scaffali.

Che cosa ha contribuito così tanto a far crescere questo fenomeno in tutti questi anni? Sicuramente il fascino della violenza e della trasgressione ha fatto breccia in moltissimi videogiocatori. D'altronde è anche un po' insito nell'essere umano: chi di noi non è mai stato attratto da una rappresentazione violenta? C'è chi è cresciuto guardando Dragon Ball o Ken il Guerriero, chi invece si è appassionato a film violenti o legati a tematiche malavitose come Scarface o Il Padrino, chi ama gli sport di combattimento piuttosto che quelli in cui si gioca con un pallone.

C'è però una distinzione da fare. Se a giocarci fossero soltanto adulti, capaci di distinguere il gioco dalla realtà e l'avatar dalla persona, probabilmente non esisterebbe tutto questo clamore. Il problema nasce quando il controller finisce in mano a un ragazzino. Il gioco è classificato PEGI 18, ma il divieto resta spesso sulla carta: in questi giorni saranno moltissimi i minorenni incollati allo schermo.

La scheda PEGI spiega perché quel 18 non è una formalità. Nel mondo di GTA VI il giocatore può colpire chiunque, civili, criminali e agenti, con armi che provocano ferite mortali. Le droghe sono ricorrenti: la cocaina si può tenere nell'inventario e assumere in qualsiasi momento. Nei night club si possono pagare danze private in cui il gioco permette di toccare le ballerine.

Va detto con onestà: secondo l'American Psychological Association non esistono prove scientifiche sufficienti di un legame causale tra videogiochi violenti e comportamenti violenti. Gli studi rilevano semmai un'associazione piccola ma costante con atteggiamenti aggressivi, come urla e spintoni. Il rischio più concreto è un altro, ed è l'abitudine. A 14 anni gli strumenti per filtrare ciò che si vede sono ancora in costruzione, e passare ore in un mondo dove violenza, droga e sesso a pagamento sono normali e senza conseguenze può finire per farli sembrare banali.

Se un quattordicenne ci gioca, di solito i motivi sono due: o i genitori non conoscono il prodotto, o uno dei due, spesso il padre, da ragazzo ha passato le ore sui capitoli precedenti. In entrambi i casi la risposta non è il panico, ma l'attenzione: sapere a cosa giocano i figli, usare il parental control della console e, se il gioco è già entrato in casa, sedersi accanto a loro e parlarne.