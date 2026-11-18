La sua vita è stata un intreccio di fede, impegno educativo, promozione della donna e passione per la Chiesa. Armida Barelli, conosciuta come la “sorella maggiore»” è stata una delle figure più significative del cattolicesimo italiano del Novecento. Una donna capace di anticipare i tempi, costruendo spazi di partecipazione per le giovani e contribuendo alla nascita di alcune delle esperienze più importanti del movimento cattolico. A lei è dedicato l’incontro La Sorella Maggiore agli studenti, in programma martedì 24 novembre alle ore 18, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell’Aula G.130 S. Maria, in Largo Agostino Gemelli 1.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo FUCI “Giuseppe Lazzati” dell’Ateneo che ha scelto di riportare al centro dell’attenzione degli studenti una personalità che ha lasciato un’impronta profonda nella storia dell’Ateneo e nella vita ecclesiale e sociale del Paese.

La locandina dell'incontro

Nata a Milano il 1° dicembre 1882, Armida Barelli incontrò nel 1910 padre Agostino Gemelli, con il quale avviò una collaborazione destinata a segnare la storia del cattolicesimo italiano. Nel 1917, su incarico dell’arcivescovo di Milano, il cardinale Andrea Carlo Ferrari, cominciò a organizzare i primi circoli della Gioventù femminile cattolica, esperienza che si sarebbe estesa a livello nazionale nel 1918, su mandato di papa Benedetto XV. Attraverso questa organizzazione, migliaia di ragazze poterono trovare occasioni di formazione, crescita spirituale e partecipazione alla vita della Chiesa e della società. Il suo impegno non si fermò all’associazionismo. Nel 1919 contribuì alla fondazione dell’Istituto delle Missionarie della Regalità di Cristo e, nel 1921, insieme a padre Gemelli, fu tra i protagonisti della nascita dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, della quale divenne anche amministratrice e tesoriera, impegnandosi nella raccolta delle risorse necessarie a sostenerne lo sviluppo. Nel 1946 fu nominata da Pio XII vicepresidente generale dell’Azione cattolica italiana. Morì il 15 agosto 1952 a Marzio, in provincia di Varese. È stata beatificata il 30 aprile 2022.

Ad aprire l’incontro del 24 novembre saranno i saluti istituzionali e l’introduzione di don Walter Magnoni, docente e assistente ecclesiastico del Gruppo FUCI dell’Università Cattolica, insieme alla presidenza del Gruppo.

Seguiranno gli interventi di Maddalena Colli, responsabile dell’Archivio storico Armida Barelli; Sofia Groppelli, PhD in Scienze della persona e della formazione (Pedagogia/Education) dell’Università Cattolica; Ernesto Preziosi, storico del movimento cattolico e già vicepresidente nazionale dell’Azione cattolica italiana; Antonio Galizia, laureando in Storia del cristianesimo contemporaneo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica. Le conclusioni saranno affidate al Gruppo FUCI Giuseppe Lazzati, promotore dell’appuntamento.