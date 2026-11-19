«Ragazzi, un po' di attenzione!». È una delle frasi che gli insegnanti pronunciano più spesso. Secondo una nuova ricerca commissionata da Epson e realizzata tra gli insegnanti delle scuole secondarie di sei Paesi europei, il 79% dei docenti italiani ritiene che la capacità di concentrazione degli studenti sia diminuita nettamente negli ultimi due anni. Il 90% deve ripetere regolarmente le spiegazioni perché i ragazzi si distraggono o non recepiscono alcune informazioni. E, secondo le stime dei professori, in Italia l'attenzione comincia a calare dopo circa 19 minuti dedicati a un'unica attività. Il fenomeno della disattenzione non sorprende Marco Erba, noto insegnante di lettere e scrittore, abituato a confrontarsi ogni giorno con gli adolescenti.

I ragazzi fanno sempre più fatica a concentrarsi. È una situazione che riconosce anche nella sua esperienza di insegnante?

«Non mi stupisce. Il livello attentivo cala e questo, senza demonizzare le nuove tecnologie, è certamente anche il frutto del loro uso massiccio. I dispositivi favoriscono un'attenzione frammentata e incidono sulla capacità di lettura profonda, sulla possibilità di sostare sulle cose».

Come si manifesta questo cambiamento nel rapporto con la cultura?

«Lo vedo nelle reazioni dei ragazzi davanti a opere che richiedono tempi più distesi. Se parlo di film bellissimi come The Truman Show, per esempio, mi capita di sentirmi dire che è lentissimo. Lo stesso succede con i libri: Il fu Mattia Pascal, che per me è una goduria, viene percepito come iperdescrittivo e interminabile. I classici russi, poi, sembrano appartenere a un altro mondo».

È cambiato il modo in cui i giovani si rapportano al tempo?

«Siamo in un'epoca dominata dalla velocità, dalle immagini, dalla frammentazione, dai video brevi e incisivi. In meno di tre minuti bisogna dire tutto quello che si pensa, magari prendere posizione su fenomeni complessi. Ma la realtà è molto più articolata e non si può comprendere in pochi secondi. Dentro questa frammentarietà i ragazzi rischiano di perdere non soltanto la capacità di attenzione, ma anche quella di leggere in profondità ciò che accade intorno a loro».

Da dove bisogna cominciare per invertire la rotta?

«Un primo passo è limitare l'uso dei cellulari e vietarli rigorosamente al di sotto di una certa età, come suggeriscono studiosi autorevoli quali Alberto Pellai e Daniele Novara. Ridurre l'esposizione agli schermi è importante, ma non basta. Bisogna soprattutto proporre alternative».

Quali?

«Leggere fiabe ai bambini fin da piccoli, organizzare letture ad alta voce animate, portarli a teatro, giocare insieme ai giochi da tavolo, iscriverli a un corso di musica, coinvolgerli in attività sociali. Sono esperienze che stimolano il cervello e allenano a un'attenzione più profonda. Non possiamo limitarci a togliere il cellulare dalle mani dei ragazzi: dobbiamo offrire loro qualcosa che li appassioni e li aiuti a sviluppare altre capacità».

Anche la scuola deve cambiare metodo?

«Sicuramente. Noi insegnanti dobbiamo rivedere una didattica che a volte è ancora un po' antiquata. Dobbiamo partire da una domanda: che cosa c'entra quello che sto spiegando con la vita dei ragazzi? Gli adolescenti sono curiosi, anche quando sembrano schermati e poco interessati. Sta a noi trovare il modo di raggiungerli».

La letteratura può ancora essere uno strumento per coinvolgerli?

«Assolutamente sì. Nelle mie lezioni ci sono autori come Leopardi e Dante che riescono a toccare corde profonde. Quando i ragazzi capiscono che quelle parole parlano anche della loro vita, delle loro domande e delle loro emozioni, scrivono cose molto belle e ci tengono davvero. La letteratura non è qualcosa di lontano: può parlare direttamente a ciascuno di noi».

Che cosa dovrebbe fare concretamente un insegnante di lettere per recuperare l'attenzione?

«Direi tre cose: leggere, discutere e scrivere. Leggere d alta voce, ma anche in silenzio, creando in classe uno spazio libero da interferenze nel quale gli studenti possano concentrarsi su un testo. Non è facile: proviamo a pensare a quante volte anche noi adulti riusciamo a leggere per mezz'ora senza interruzioni».

E dopo la lettura?

«Bisogna discutere. Non scambiarsi slogan o opinioni superficiali, ma approfondire le questioni, imparare a guardarle criticamente. La scuola deve contribuire a costruire senso critico, dare ai ragazzi gli strumenti per capire la complessità».

Il terzo verbo è scrivere?

«Sì, far scrivere tanto, perché a scrivere si impara scrivendo. La scrittura mette in collegamento il cuore, il cervello e l'anima, per chi ci crede. Ma bisogna proporre temi che riguardino davvero i ragazzi, che tocchino la loro esperienza. Non soltanto quei saggi brevi da maturità che rischiano di diventare un taglia e incolla. Bisogna sfidarli su questioni che li coinvolgano personalmente».

In definitiva, come si recupera l'attenzione?

«Offrendo esperienze che permettano ai ragazzi di rallentare, di ascoltare, di leggere, di confrontarsi e di raccontarsi. L'attenzione non si recupera semplicemente chiedendo di stare fermi e di non distrarsi. Va allenata. E gli adulti, per primi, devono tornare a dare valore al tempo dedicato alle cose, senza interruzioni continue».