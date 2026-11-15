C’è una domenica in cui, mentre il resto dei cattolici, quelli che seguono il Rito Romano, deve ancora attendere l’inizio dell’Avvento, nelle chiese di Milano e della diocesi ambrosiana il cammino verso il Natale è già cominciato. È quella che cade sei settimane prima della solennità della Natività: quest’anno il 15 novembre. Non è un’anticipazione casuale del calendario né una semplice particolarità locale. La differenza tra rito ambrosiano e rito romano affonda le radici in una storia liturgica molto antica e riflette un modo specifico di vivere e comprendere il tempo che precede il Natale.

Per capire perché l’Avvento ambrosiano cominci prima occorre, dunque, guardare non soltanto al calendario ma alla sua origine e soprattutto al significato che la liturgia gli attribuisce. Nel rito ambrosiano, infatti (che si applica in tutta l’arcidiocesi di Milano), l’Avvento non è soltanto il conto alla rovescia verso la nascita di Gesù: è un itinerario che tiene insieme la prima venuta di Cristo nella storia e quella definitiva alla fine dei tempi.

Sei domeniche invece di quattro: la ragione storica

La prima differenza è nel numero delle domeniche: sei nel calendario ambrosiano, quattro in quello romano. Il rito ambrosiano comincia con la domenica successiva alla festa di san Martino, che si celebra l’11 novembre; quello romano, invece, con la domenica più vicina alla festa di sant’Andrea apostolo, il 30 novembre. Nel 2026, quindi, le due date di inizio sono rispettivamente il 15 e il 29 novembre. La differenza, però, non nasce da una decisione recente della Chiesa milanese. È il risultato di un'evoluzione liturgica che risale ai primi secoli del cristianesimo. Come spiega il commento al Lezionario ambrosiano pubblicato da Àncora Editrice, tra il IV e il VI secolo l'Avvento era composto da sei settimane sia a Milano sia a Roma. Fu successivamente, con la riforma attribuita a san Gregorio Magno, che nella Chiesa romana il periodo venne ridotto a quattro settimane. Milano, invece, conservò il computo più antico. L'Avvento ambrosiano non è dunque un tempo aggiunto a quello romano per una semplice consuetudine territoriale: custodisce una struttura liturgica che affonda le proprie radici nella storia della Chiesa occidentale. E proprio questa maggiore estensione permette di sviluppare con particolare ampiezza il percorso spirituale che conduce alla celebrazione del Natale.

Dalla venuta di Cristo alla fine dei tempi: il significato dell’Avvento

Ma perché sei settimane? La risposta più profonda non è nel calendario, bensì nella teologia di questo tempo liturgico. L’Avvento ambrosiano non guarda soltanto a Betlemme e alla nascita di Gesù. Il suo orizzonte è più ampio: comprende la prima venuta di Cristo nella storia e la sua seconda venuta alla fine dei tempi. L’Introduzione al Lezionario ambrosiano descrive così il significato di questo periodo: «Il popolo cristiano si dispone a rivivere la pienezza dei tempi alla luce dell'attesa escatologica, che orienta il cammino dei credenti nella storia e li guida verso il loro definitivo riscatto nel trionfo glorioso del Signore».

Sono due dimensioni che non si escludono, ma si completano. La «pienezza dei tempi» richiama il mistero dell'Incarnazione: il Figlio di Dio entra nella storia umana, si fa uomo nel grembo della Vergine Maria. L’«attesa escatologica» guarda invece al compimento della storia, quando Cristo tornerà nella gloria. Non è un caso, quindi, che il nuovo anno liturgico ambrosiano si apra con testi biblici che richiamano proprio la vigilanza e l’attesa della venuta definitiva del Signore. Il Natale non è soltanto il ricordo di un evento accaduto duemila anni fa, ma la celebrazione di una promessa che continua a orientare il presente e il futuro dei credenti.

La “Quaresima di san Martino” e le origini della tradizione

L'antica durata dell’Avvento ambrosiano è legata anche alla sua originaria impronta penitenziale. In diverse Chiese dell’Occidente, soprattutto nelle aree di influenza gallicana, il periodo che precedeva il Natale veniva vissuto come un tempo di preparazione spirituale modellato sulla Quaresima. Da qui l’espressione “Quaresima di san Martino”, perché il cammino cominciava dopo la festa del vescovo di Tours, l'11 novembre. Questa denominazione richiama una tradizione diffusa in diverse regioni europee, nella quale l'attesa del Natale era accompagnata da pratiche di sobrietà, preghiera e penitenza. A Milano si è conservata soprattutto la struttura delle sei settimane, mentre le consuetudini penitenziali hanno conosciuto nel tempo un’evoluzione.

Non bisogna quindi confondere l’Avvento con una Quaresima anticipata, anche se il colore liturgico di questo periodo è uguale: il viola. Il suo carattere è soprattutto quello di un'attesa fiduciosa e gioiosa. La penitenza non ne esaurisce il significato: al centro ci sono la speranza, la vigilanza e la certezza che Dio entra nella storia per salvarla.

Le sei domeniche: un percorso attraverso la storia della salvezza

La peculiarità del rito ambrosiano emerge anche dalla struttura delle celebrazioni. Le sei domeniche non sono una semplice ripetizione delle settimane che precedono il Natale: ciascuna accompagna i fedeli in una tappa del cammino che conduce all'Incarnazione.

Ecco i sei momenti dell'itinerario liturgico:

-Domenica della venuta del Signore: invita alla vigilanza e all'attesa del ritorno glorioso di Cristo.

-Domenica dei Figli del Regno: richiama la vocazione del popolo di Dio e la speranza nella salvezza.

-Domenica delle profezie adempiute: ripercorre gli annunci dei profeti che preparano la venuta del Messia.

-Domenica dell'ingresso del Messia: celebra l'ingresso di Gesù a Gerusalemme.

-Domenica del Precursore: mette al centro Giovanni Battista, colui che prepara la strada al Signore.

-Domenica dell'Incarnazione: è dedicata al mistero dell'Incarnazione e alla divina maternità della Vergine Maria.

È un itinerario che passa progressivamente dall'attesa della salvezza al suo compimento. Anche la figura di Giovanni Battista assume un ruolo decisivo: la sua predicazione prepara il popolo ad accogliere il Messia, mentre Maria rappresenta il momento in cui la promessa diventa realtà. L’ultima domenica, quella dell'Incarnazione, costituisce il culmine di questo percorso. La liturgia concentra l'attenzione sulla Vergine Maria e sul mistero del Figlio di Dio che si fa uomo.

La diocesi di Milano, presentando il programma dell'Avvento 2026, invita a vivere questo periodo attraverso la preghiera e la speranza, predisponendosi alla rivelazione del mistero di Gesù. Dal 15 novembre, inoltre, torna il Kaire di Avvento, l'appuntamento quotidiano di preghiera e riflessione con l’arcivescovo Mario Delpini.