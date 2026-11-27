La storia della Medaglia Miracolosa è molto affascinante. Per il mio compleanno, che cade il 10 agosto, mia sorella mi ha regalato questa medaglietta e mi è venuto il desiderio di raccontarvi la sua storia. Il 27 novembre si festeggia proprio la Beata Vergine della Medaglia Miracolosa. Tutto comincia una notte del 1830 a Parigi. Nel convento delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, in Rue du Bac, una novizia di ventiquattro anni, Caterina Labouré, viveva un periodo di formazione intenso. Era una ragazza umile, riservata, dedita esclusivamente alla preghiera, che cercava il divino nelle piccole cose.

Una notte un bagliore illuminò la sua stanza. Nella luce riuscì a vedere un bambino che le parlò come se la conoscesse da sempre. Altri non era che il suo angelo custode che le disse: «La Santa Vergine ti attende». Da lì la accompagnò alla cappella. Seduta accanto all’altare c’era la Vergine Maria. Caterina vide una presenza fatta di luce, di una dolcezza soave, un essere che non somigliava a nulla di terreno. Le si avvicinò e si inginocchiò all’istante. Rimasero una vicina all’altra per un tempo piuttosto lungo, e parlarono con grande confidenza.

La seconda apparizione avvenne il 27 novembre 1830, ed è quella che diede vita alla Medaglia Miracolosa: la Vergine apparve a Caterina sopra un emisfero, simbolo della Terra. Sotto i suoi piedi un serpente, immagine del male sconfitto. Le mani della Vergine erano adornate da anelli con pietre preziose e da ognuno scaturivano raggi di luce: Maria spiegò che quei raggi rappresentavano le grazie che Dio donava attraverso di lei.

Attorno alla figura comparve una cornice ovale con l’invocazione: “O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi”. Caterina vide poi la visione ruotare: sul retro apparve una grande M intrecciata alla Croce, poggiata sulla lettera “I” di Iesus. Sotto, due Cuori: quello di Gesù coronato di spine e quello di Maria trafitto da una spada. Attorno brillavano dodici stelle, richiamo alla Chiesa universale e alle promesse bibliche. Maria chiese a Caterina di far coniare una medaglia con questa immagine e promise grandi grazie a chi l’avrebbe portata con fede. Caterina incontrò molte resistenze per realizzarla, ma alla fine trionfò con la sua semplicità e dolcezza. Nel 1832 furono coniati i primi 1.500 esemplari. Quell’anno fu segnato da una terribile epidemia di colera che colpì Parigi e causò più di ventimila morti. Le Figlie della Carità distribuirono le prime medaglie ai malati e alle loro famiglie. Poco dopo cominciarono le prime guarigioni improvvise. La popolazione iniziò a chiamarla “la Medaglia Miracolosa”. Ne vennero creati milioni di esemplari e la devozione si estese ben oltre la Francia, raggiungendo tutto il mondo.

I significati della Medaglia sono tre: Miracolosa, Luminosa e Dolorosa. Miracolosa, in quanto il nome nacque dalle prime guarigioni dal colera attribuite alla medaglia nel 1832. Luminosa perché i raggi che scendono dalle mani di Maria rappresentano le grazie che lei dona ai suoi figli. Dolorosa, perché sul retro della medaglia i Cuori trafitti di Gesù e Maria raccontano il dramma dell’amore unito al sacrificio. La Medaglia continua a essere un segno di protezione, amore e speranza. Un oggetto nato in silenzio, capace di accompagnare con amore infinito chi lo porta con fiducia.