La devozione alla Madonna della Medaglia Miracolosa nasce dalle apparizioni mariane che, secondo il suo racconto, una giovane novizia delle Figlie della Carità ebbe nel 1830 a Parigi. Da allora la medaglia, con l’invocazione «O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te», si è diffusa in tutto il mondo, diventando uno dei simboli più conosciuti della devozione mariana.

La visione di santa Caterina Labouré

La storia comincia nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1830. Nella cappella della casa madre delle Figlie della Carità, in rue du Bac a Parigi, Caterina Labouré, giovane religiosa originaria della Borgogna, raccontò di aver visto la Madonna. La Vergine le avrebbe affidato una missione e annunciato che avrebbe dovuto affrontare alcune difficoltà. L’esperienza decisiva avvenne il 27 novembre 1830, durante la preghiera serale. Caterina vide Maria in piedi su un globo terrestre, con un serpente sotto i piedi e le mani aperte, dalle quali si irradiavano raggi luminosi. Attorno alla figura comparve l’invocazione: «O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te».

La religiosa vide anche il rovescio della medaglia: una grande M sormontata da una croce e, sotto, due cuori, quello di Gesù coronato di spine e quello di Maria trafitto da una spada.

Le prime medaglie e la diffusione della devozione

Caterina riferì quanto aveva visto al suo confessore, il sacerdote Jean-Marie Aladel. Dopo iniziali esitazioni, il religioso si rivolse ai superiori e ottenne il consenso dell’arcivescovo di Parigi per realizzare la medaglia. I primi esemplari furono coniati dall’orafo Adrien Vachette e distribuiti nel giugno 1832, mentre Parigi era colpita da una grave epidemia di colera. Le Figlie della Carità contribuirono alla loro diffusione. Ben presto si moltiplicarono le testimonianze di guarigioni, protezioni e conversioni attribuite all’intercessione della Vergine. Fu proprio la fama delle grazie ricevute a far conoscere l’oggetto devozionale come «Medaglia Miracolosa».

La Medaglia miracolosa

Che cosa rappresentano i simboli della medaglia

Ogni elemento dell’immagine ha un significato spirituale. Maria in piedi sul globo richiama la sua presenza nella storia dell’umanità, mentre il serpente schiacciato sotto i piedi rimanda alla vittoria sul male. I raggi che partono dalle mani simboleggiano le grazie che, secondo la tradizione, la Madonna ottiene per chi si affida alla sua intercessione. Sul retro, la M con la croce richiama il legame tra Maria e Cristo, mentre i due cuori rappresentano l’amore di Gesù e la partecipazione di Maria alla sua passione. L’invocazione impressa sulla medaglia richiama la fede nell’Immacolata Concezione, proclamata dogma da Pio IX l’8 dicembre 1854.

La vita nascosta di santa Caterina

Dopo aver riferito le sue esperienze, Caterina Labouré continuò a vivere lontano dalla notorietà. Fu destinata al servizio degli anziani e delle persone bisognose, attività alla quale si dedicò per il resto della vita. Morì il 31 dicembre 1876. Fu beatificata nel 1933 e canonizzata da Pio XII nel 1947.

La cappella di rue du Bac, al numero 140, è ancora oggi meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Nel 1894 papa Leone XIII approvò una celebrazione liturgica propria della manifestazione della Vergine della Medaglia Miracolosa, fissandola al 27 novembre.

La memoria di questa giornata invita a riscoprire il significato della medaglia non come un oggetto portafortuna o uno strumento magico, ma come un segno di fede, affidamento a Maria e fiducia nella sua intercessione.