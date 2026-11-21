Come informa Vatican News, durante l’udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, papa Leone XIV ha autorizzato la promulgazione dei Decreti che riconoscono il miracolo attribuito all’intercessione della beata Zdenka Schelingová, religiosa della Congregazione delle Suore di Carità della Santa Croce, che sarà dunque canonizzata, e all’intercessione della venerabile serva di Dio Rosa Staltari, suora delle Figlie di Maria SS.ma Corredentrice, che verrà beatificata.

Don Angelo Lolli, venerabile (1880-1958).

Promulgati anche i Decreti sul martirio del sacerdote José Gómez Llor e 54 compagni uccisi in odio alla fede durante la guerra civile in Spagna del secolo scorso, pure loro dunque prossimi alla beatificazione, e ancora i Decreti che riconoscono le virtù eroiche di Angelo Lolli, sacerdote, fondatore dell’“Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù” e della “Piccola Famiglia di Santa Teresa di Gesù Bambino”, di Abundio García Román, anche lui sacerdote, fondatore della “Hermandades del Trabajo”, delle Pie Unioni dei “Misioneros del Trabajo” e delle “Misioneras del Trabajo”, e della giovane quattordicenne Giulia Gabrieli, che da oggi sono venerabili.