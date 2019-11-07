Sant’Alberto Magno, conosciuto anche come Alberto di Colonia, è una delle figure più importanti della cultura cristiana medievale. Domenicano, vescovo e dottore della Chiesa, fu un uomo di straordinaria erudizione, capace di spaziare dalla filosofia alla teologia, dalle scienze naturali alla Sacra Scrittura. La sua memoria liturgica si celebra il 15 novembre, giorno della sua morte, avvenuta a Colonia nel 1280.

Dalla Germania all’Ordine domenicano

Alberto nacque a Lauingen, in Germania, intorno al 1200. Dopo aver studiato a Padova, entrò nell’Ordine dei Frati Predicatori, fondato da san Domenico, probabilmente influenzato dalla predicazione del beato Giordano di Sassonia. La scelta domenicana segnò profondamente la sua vita: per lui lo studio era parte integrante della vocazione religiosa e uno strumento al servizio della predicazione e della ricerca della verità.

Dopo aver insegnato in diverse città tedesche, tra cui Hildesheim, Friburgo, Ratisbona e Strasburgo, nel 1245 arrivò a Parigi, uno dei più importanti centri universitari europei. Qui approfondì il pensiero di Aristotele e si confrontò con le opere dei filosofi greci e arabi, convinto che fosse necessario conoscere a fondo le nuove acquisizioni del sapere per poterle valutare criticamente.

Vicente Salvador Gómez, La Vergine Maria appare a sant'Alberto Magno, 1660. Museo delle Belle Arti di Valencia, Spagna

Maestro di san Tommaso d’Aquino

Tra gli episodi più significativi della sua vita c’è l’incontro con Tommaso d’Aquino, destinato a diventare uno dei più grandi teologi della storia della Chiesa. Nel 1248 Alberto fu chiamato a dirigere lo Studio generale domenicano di Colonia e Tommaso lo seguì, diventando suo allievo. Il rapporto tra i due fu fondamentale per la formazione del giovane domenicano. Alberto gli trasmise un metodo di studio rigoroso e lo introdusse alla filosofia aristotelica, mostrando come il pensiero dei filosofi antichi potesse essere utilizzato nella riflessione cristiana. La tradizione racconta che, quando alcuni compagni chiamavano Tommaso «bue muto» per il suo carattere riservato, Alberto ne avrebbe riconosciuto le straordinarie capacità intellettuali, prevedendo che un giorno la sua voce sarebbe stata ascoltata in tutto il mondo.

Uno scienziato appassionato della natura

La caratteristica che rese Alberto Magno una figura eccezionale fu l’ampiezza dei suoi interessi. La sua produzione comprende opere di filosofia, teologia, logica, botanica, zoologia e mineralogia. Fu tra i primi grandi studiosi medievali a dedicare un’attenzione sistematica all’osservazione del mondo naturale, cercando di confrontare le conoscenze tramandate dagli autori antichi con l’esperienza diretta. Nel De animalibus raccolse e approfondì le conoscenze sugli animali, studiandone caratteristiche, abitudini e riproduzione. Nel De vegetabilibus si occupò delle piante, della loro crescita e delle loro proprietà, mentre nel De mineralibus affrontò lo studio delle pietre, dei metalli e dei processi di formazione dei minerali. Per Alberto la natura non era in contrasto con la fede. Al contrario, studiare il mondo creato significava comprenderne l’ordine e riconoscere la razionalità che lo attraversa. La ragione aveva strumenti e metodi propri e poteva contribuire alla conoscenza della realtà senza entrare necessariamente in conflitto con la rivelazione cristiana.

Vescovo di Ratisbona e uomo di pace

Nel 1254 Alberto fu eletto provinciale dei domenicani di Germania. Si dedicò alla visita dei conventi e alla formazione dei frati, continuando a intervenire nelle controversie che attraversavano la vita della Chiesa e delle università. Nel 1260 papa Alessandro IV lo nominò vescovo di Ratisbona. Anche in questo incarico dimostrò capacità pastorali e organizzative, occupandosi delle difficoltà della diocesi e dei rapporti con le istituzioni cittadine. Due anni dopo rinunciò al governo episcopale e tornò alla vita domenicana, senza abbandonare gli incarichi ecclesiastici. Fu anche chiamato a svolgere missioni di predicazione e a intervenire come mediatore nelle contese tra principi, città, vescovi e monasteri. Partecipò inoltre al secondo concilio di Lione del 1274. Continuò a studiare e a insegnare fino agli ultimi anni della sua vita, morendo a Colonia il 15 novembre 1280.

Sant'Alberto Magno in un affresco di Tommaso da Modena, 1352, Treviso

Santo e patrono degli scienziati

La fama di Alberto Magno come uomo di cultura e di santità si diffuse già durante la sua vita. Il riconoscimento ufficiale della Chiesa arrivò nel 1931, quando papa Pio XI lo proclamò santo e dottore della Chiesa con la bolla In thesauris sapientiae, riconoscendo il valore della sua vastissima produzione intellettuale.

Nel 1941 papa Pio XII lo dichiarò patrono dei cultori delle scienze naturali. Un titolo che rende omaggio alla sua passione per lo studio della natura e alla convinzione che la ricerca della conoscenza possa essere una strada per avvicinarsi alla verità. La sua eredità va oltre il rapporto con il celebre discepolo Tommaso d’Aquino. Alberto Magno rimane infatti uno dei grandi protagonisti della cultura medievale: un religioso che seppe tenere insieme fede, ragione, osservazione scientifica e responsabilità pastorale, mostrando che la ricerca della verità non conosce confini tra le diverse discipline.