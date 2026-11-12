La tradizione lo ricorda come un fanciullo restituito miracolosamente alla vita dalle preghiere di san Maurilio, vescovo di Angers, e diventato a sua volta vescovo della città francese. Una vicenda affascinante, sulla quale la ricerca storica ha però sollevato molti dubbi: la sua figura è legata soprattutto alla diffusione di un culto medievale.

Il miracolo raccontato dalla tradizione

San Renato, venerato il 12 novembre, è una figura della tradizione religiosa dell'Angiò, nella Francia occidentale. La sua storia è legata a quella di san Maurilio, vescovo di Angers nel V secolo. Secondo il racconto agiografico, Maurilio sarebbe arrivato troppo tardi per battezzare un bambino gravemente malato, morto prima del suo arrivo. Sconvolto dall'accaduto, avrebbe lasciato la città e la sua sede episcopale. Dopo un periodo trascorso lontano, il vescovo sarebbe tornato ad Angers e avrebbe pregato sulla tomba del fanciullo, ottenendone miracolosamente la risurrezione. Il bambino ricevette il battesimo con il nome di Renato, dal latino Renatus, che significa appunto «rinato». Cresciuto, sarebbe diventato il successore dello stesso Maurilio alla guida della diocesi.

Una figura tra storia e leggenda

La vicenda, tuttavia, non è documentata da testimonianze risalenti al V secolo. Il racconto compare in una redazione della Vita di san Maurilio composta intorno al 905 e attribuita ad Archanald. Per conferirle maggiore autorevolezza, l'opera venne presentata come se fosse riconducibile a Venanzio Fortunato e Gregorio di Tours, autori vissuti in epoca molto più vicina ai fatti narrati. La critica storica ha successivamente messo in discussione l'attendibilità di questa ricostruzione, arrivando a dubitare persino dell'esistenza di Renato come distinto vescovo di Angers. Anche la sua successione a Maurilio non trova conferme documentarie indipendenti. Per questo gli studiosi distinguono tra la realtà storica di un culto medievale e la biografia leggendaria del santo.

Il culto e le reliquie

I dubbi sulle origini storiche non cancellano l'importanza che Renato ebbe nella devozione popolare. Nel Medioevo ad Angers erano custodite reliquie attribuitegli e la sua memoria era profondamente radicata nella vita religiosa della città. Nella cattedrale un ciclo di immagini raccontava anche la sua storia, contribuendo a tramandare la leggenda. Il reliquiario venne distrutto nel 1562, durante le violenze delle guerre di religione francesi, e i resti successivamente recuperati andarono perduti durante la Rivoluzione francese.

Il legame con san Renato di Sorrento

Alla figura di Renato di Angers si intreccia anche la tradizione di un omonimo venerato a Sorrento. La coincidenza del nome e del titolo episcopale favorì, soprattutto durante i secoli dei rapporti politici tra gli Angioini e il Regno di Napoli, la sovrapposizione delle due figure. Alcuni racconti arrivarono a immaginare che il vescovo francese si fosse trasferito in Campania, trascorrendovi gli ultimi anni della sua vita. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione leggendaria, priva di conferme storiche. Resta così la memoria di un santo la cui vicenda, pur avvolta nell'incertezza delle fonti, testimonia quanto le narrazioni agiografiche abbiano contribuito a costruire nel corso dei secoli la devozione e l'identità religiosa delle comunità cristiane.