Papa Leone lascia l’Argentina per il Perù incontrando, nell’ultima notte a Buenos Aires un milione di giovani nella veglia di preghiera presso il Monumento de los Españoles, nel quartiere Palermo della capitale. Il suo arrivo è accolto da due ali di folla festante. Sul grande palco dominato da una croce, si sono alternati tango, danze folkloristiche e le testimonianze di quattro giovani argentini. Poi il silenzio, quando tutti insieme hanno invocato lo Spirito Santo. Leone XIV confessa di essere colpito da quel «colpo d'occhio che spezza il fiato», illuminato dalle luci dei telefonini e dall'entusiasmo.

A loro parla di tre giovani tre giovani antichi, Anania, Azaria e Misaele, gettati nella fornace per essersi rifiutati di adorare la statua d'oro del re Nabucodonosor. «Quanta libertà c'è in quella risposta!», ha osservato il Papa. Quei ragazzi non sapevano cosa sarebbe successo, ma sapevano che solo in Dio avrebbero trovato la felicità.

Come all’epoca «anche oggi si levano idoli che reclamano la nostra adorazione», ha spiegato il Pontefice. Sono il successo a qualsiasi prezzo, il denaro, l'ossessione per l'aspetto fisico, per la popolarità o per la ricerca sfrenata del piacere. E indica un pericolo quotidiano, quello di «arrivare a mentire, tradire o umiliare qualcuno sui social network» pur di avere like e approvazioni.

Non ha risparmiato riferimenti espliciti alle dipendenze: «Ci sono anche coloro che fanno affari offrendo piaceri che finiscono per schiavizzarci, come la pornografia e varie sostanze». Da qui l'invito, ripetuto con forza: «Non inginocchiatevi davanti a ciò che non può darvi vita! E se mai siete caduti, rialzatevi! Non permettete a nulla e a nessuno di togliervi la libertà che Dio vi ha dato».

Davanti alla marea di giovani riprende il motto che Papa Francesco aveva lanciato alla GMG di Lisbona nel 2023: «Tutti, tutti, tutti». E spiega che vivere come discepoli significa «tutti verso Cristo, tutti con Cristo, tutti come Cristo».

Lo dice soprattutto a chi si sente ai margini: «Tra voi», spiega, «ci sono ragazzi che sono cresciuti vicino a Gesù e altri che solo ora cominciano a cercarlo; chi non prega da tempo, si è allontanato dalla Chiesa o è stato ferito da persone che avrebbero dovuto accompagnarlo». A ciascuno ha rivolto lo stesso invito: «C'è un posto per te nella Chiesa! Con le tue domande, le tue ferite e la tua storia. Anche questa è casa tua. Non devi fingere che vada tutto bene, né aspettare di avere la vita risolta per avvicinarti». E a chi pensa che sia troppo tardi per ricominciare, ha detto: «Benvenuto! Non importa chi sei o cosa hai fatto: Gesù Cristo ti conosce, ti ama e ti vuole vicino a sé».

Prima del discorso del Papa, quattro giovani avevano raccontato le loro vite. Tra loro Agustín, 25 anni, che ha parlato della sua rinascita dopo anni di dipendenza dalla cocaina, iniziata a 15 anni e finita sulla strada. «Oggi sono in piedi grazie alla Famiglia Grande dell'Hogar de Cristo», ha detto, spiegando che ora accompagna altri ragazzi «distrutti dalla droga». E Guadalupe, 31 anni, che ha, invece, raccontato il suo cammino verso la vita consacrata, segnato dal timore che la scelta fosse imposta dagli altri più che da una chiamata personale.

Partendo anche dalle loro storie Leone ha voluto incoraggiare tutti e affidare ai giovani un mandato: «Andate e annunciate!», come recita la seconda parte del motto pensato per il viaggio apostolico “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Annunciare nelle strade, nei paesi, in «ogni angolo e periferia». E ha aggiunto: «Che chi si sente lontano da Dio scopra, attraverso di voi, che Cristo lo sta cercando».