C’è un numero che più di altri racconta il futuro difficile del Mezzogiorno: 154 mila. Sono i giovani tra i 25 e i 34 anni che, nel quinquennio 2021-2025, hanno lasciato il Sud per trasferirsi nelle regioni del Centro-Nord. Una partenza che non riguarda soltanto chi cerca un lavoro ma impoverisce progressivamente il territorio di competenze, energie e professionalità. A partire sono sempre più spesso anche le donne laureate: 16 mila hanno lasciato il Mezzogiorno per trasferirsi al Centro-Nord. E il fenomeno della fuga dei giovani qualificati riguarda ormai anche il resto del Paese: nell’ultimo triennio il Centro-Nord ha registrato un saldo negativo con l’estero di oltre 36 mila laureati under 35.

È uno dei segnali più preoccupanti che emergono dal Rapporto Svimez 2026 L’economia e la società del Mezzogiorno, presentato martedì a Montecitorio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un quadro nel quale alla crescita economica degli ultimi anni si accompagnano fragilità strutturali che continuano a frenare le prospettive del Sud. Il rischio è che, senza una nuova stagione di investimenti e politiche di sviluppo, i progressi compiuti restino temporanei e le distanze con il resto del Paese tornino ad allargarsi.

La presentazione del rapporto Svimez 2026 allla Camera dei deputati (ANSA)

Un Sud che cresce, ma rischia di perdere i suoi giovani

I dati demografici aiutano a comprendere la portata della sfida. Tra il 2026 e il 2040 la popolazione meridionale con meno di 15 anni è destinata a diminuire del 26%, passando da 2,4 a 1,7 milioni di persone. Un calo che avrà conseguenze sulla scuola, sul mercato del lavoro, sui servizi e sulla tenuta delle comunità locali, soprattutto nelle aree interne, dove lo spopolamento rischia di diventare sempre più difficile da invertire.

Non si tratta soltanto di una questione demografica. Ogni giovane che parte rappresenta anche un investimento formativo che il territorio non riesce a trattenere. Secondo le stime Svimez, tra il 2000 e il 2024 il trasferimento dei laureati meridionali verso il Centro-Nord e l’estero ha determinato per il Sud un saldo negativo di circa 135 miliardi di euro in termini di costo della formazione. Un patrimonio di conoscenze e competenze che, dopo essere stato costruito, finisce per alimentare altri sistemi economici. A pesare sono soprattutto le opportunità di lavoro e le prospettive di vita. La crescita dell’occupazione registrata negli ultimi anni non ha infatti coinvolto in misura significativa le nuove generazioni: dei 643 mila occupati in più rispetto al 2021, soltanto 70 mila sono under 35. E anche quando il lavoro c’è, non sempre garantisce condizioni economiche sufficienti. Nel Mezzogiorno il 19,5% degli occupati vive in famiglie a rischio povertà, contro il 6,8% del Centro-Nord. Inoltre, il 23,3% dei dipendenti meridionali, oltre 1,1 milioni di persone, guadagna meno di 9 euro lordi l’ora.

La crescita degli ultimi anni e la sfida del dopo Pnrr

Eppure, negli ultimi anni il Mezzogiorno ha mostrato una capacità di crescita significativa. Tra il 2021 e il 2025 il Pil è aumentato cumulativamente del 9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord e il 7,2% della media nazionale. Anche nel 2025, nonostante il rallentamento generale dell’economia, il Sud ha fatto registrare un incremento dello 0,7%, superiore allo 0,5% del resto del Paese. Un risultato al quale hanno contribuito in maniera determinante gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), insieme agli incentivi per l’edilizia e alle misure di sostegno alle attività produttive. Secondo le stime Svimez, nel 2026 il Pil meridionale risulterebbe superiore del 2,6% rispetto a quello che si sarebbe registrato senza gli interventi del Piano. Un effetto che, secondo le previsioni, dovrebbe mantenersi significativo anche negli anni successivi. Il problema è che questa spinta straordinaria si sta progressivamente esaurendo. Le risorse del Pnrr hanno sostenuto cantieri, infrastrutture e investimenti contribuendo anche a migliorare la capacità di realizzazione degli interventi da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel Mezzogiorno i tempi di attuazione dei progetti si sono ridotti mediamente del 55,1%. Ora, però, occorre fare in modo che quanto avviato non si esaurisca con la conclusione del Piano, ma diventi una capacità ordinaria di programmare e realizzare interventi. È questa la sfida indicata dal direttore della Svimez, Luca Bianchi, che invita a rendere «ordinario» tutto ciò che ha funzionato con il Pnrr. «Il Governo deve fare battaglia in Europa per dare continuità al ciclo di investimenti e per difendere le politiche di coesione europea», ha sottolineato. Con un’attenzione particolare a giovani e donne, «le fasce della popolazione che sono più svantaggiate a livello nazionale e che diventano delle vere e proprie emergenze nel Mezzogiorno».

Da sinistra, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, Gian Paolo Manzella, vicepresidente Svimez, Luca Bianchi, direttore generale di Svimez, in occasione dell'80esimo anniversario di fondazione dell'Associazione e la presentazione del Rapporto Svimez 2026 alla Camera dei deputati (ANSA)

Le risorse europee e il rischio di un nuovo divario

A rendere ancora più delicato lo scenario è la prospettiva del prossimo bilancio europeo 2028-2034. La proposta di Quadro finanziario pluriennale prevede infatti una riduzione del peso delle politiche di coesione, che passerebbero dal 33% al 23% delle risorse complessive. Per le regioni italiane meno sviluppate questo potrebbe tradursi in 6,4 miliardi di euro in meno, con una riduzione del 21%. Un passaggio che preoccupa perché la coesione europea rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere gli investimenti e ridurre le distanze territoriali. Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti ha assicurato che il Governo considera questi fondi «un pilastro», riconoscendo tuttavia che in Europa il confronto tra i 27 Stati membri resta aperto e che non tutti condividono la necessità di mantenerne l’attuale dimensione. Intanto, le previsioni economiche indicano un progressivo rallentamento. Nel 2026 il Pil del Mezzogiorno dovrebbe crescere dello 0,9%, leggermente più del Centro-Nord, fermo allo 0,8%. Nel 2027, invece, il rapporto prevede un’inversione di tendenza: la crescita meridionale scenderebbe allo 0,5%, mentre quella del Centro-Nord si attesterebbe allo 0,6%.

A pesare sono anche il caro-energia, l’inflazione e la difficoltà delle famiglie più fragili a sostenere le spese quotidiane. Nel Sud 1,1 milioni di famiglie, pari al 13,6% del totale, si trovano in condizioni di povertà energetica, quasi il doppio rispetto al Centro-Nord. E il 49,9% dei minori meridionali vive in famiglie che non sarebbero in grado di affrontare una spesa imprevista.

Lavoro, scuola e sanità: le priorità per non lasciare indietro il Sud

Accanto alla questione economica, il rapporto richiama l’attenzione sui servizi essenziali e sulle condizioni di vita. Il 24,2% delle persone economicamente fragili del Mezzogiorno ha rinunciato a visite o accertamenti specialistici. Una situazione che si intreccia con la mobilità sanitaria verso le regioni settentrionali e con le preoccupazioni legate a una possibile accentuazione delle differenze territoriali nell’accesso alle cure.

C’è poi il tema della scuola e dell’università, decisivo per contrastare l’emigrazione giovanile. Svimez richiama, in particolare, la questione delle residenze universitarie finanziate attraverso il Pnrr: circa il 18% dei posti previsti dai 952 interventi, pari a 11.284 posti, si trova in comuni privi di sedi universitarie. Un dato che invita a interrogarsi sulla distribuzione degli investimenti e sulla loro effettiva capacità di rispondere ai bisogni degli studenti.

Non mancano, tuttavia, segnali sui quali costruire una prospettiva diversa. La Zona economica speciale unica (Zes), che sostiene gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, ha mobilitato 4,2 miliardi di euro, un quarto dei quali destinati al settore delle tecnologie pulite. Per Svimez la transizione energetica può rappresentare un’opportunità importante per il Sud, grazie alle sue potenzialità e alla possibilità di contribuire a ridurre i costi dell’energia e rafforzare la competitività dell’industria italiana.

La questione, dunque, non è soltanto mantenere i ritmi di crescita degli ultimi anni, ma trasformarli in sviluppo duraturo e inclusivo. Come ha ricordato Luca Bianchi, servono investimenti capaci di dare continuità ai risultati raggiunti e di raggiungere soprattutto le fasce più fragili della popolazione.